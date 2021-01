𝓒𝓲𝓷𝓮 𝓪 𝓭𝓮𝓼𝓮𝓷𝓪𝓽 𝓪𝓼𝓽𝓪? Mereu în căutarea noului: John Dot S

De la desen în creion la pictură și de la grafică digitală și ilustrație la fotografie, John Dot S e un artist plastic experimental care a trecut prin toate formele de expresie artistică. Steet art-ul a apărut în viața lui într-o perioadă în care nimic nu-i mai era pe plac. ”Simțeam că mă plafonez și așa m-am decis să mă întorc la pictură. Dar voiam ceva nou, ceva care vibrează și, uite asa, am găsit cea mai bună soluție, muralul și joaca în spațiul public,” explică el.

Am vorbit cu John S Dot despre arta stradală, despre câteva dintre lucrările pe care le-a realizat și despre locurile în care încă poți vedea picturile murale pe care le-a creat. Bine ai venit la un nou episod din seria RedBull.ro, ”Cine a desenat asta?”.

Când ai descoperit street art-ul și de ce te-a atras?

De mic am avut o curiozitate aparte care ușor, ușor, a devenit o fază experimentală. Am început să acumulez foarte multă informație, așa că am ajuns să experimentez cu arta fotografică, teatrală, de la creion și hârtie la tabletă grafică, editare foto, colaje etc. Partea digitală a continuat și după mutarea mea în București, până în momentul în care n-am mai suportat mediul ăsta.

Despre cultura graffiti știam de multă vreme, mai ales că am „mâzgălit” un pic în adolescență. În schimb, despre street art nu cunoșteam foarte multe, aveam un strop de informație, ce înseamnă paste-up, stickere, murale etc. Facebook-ul a fost un motor de căutare și atracția a fost când am conștientizat că te poți juca cu spațiul și tot procesul, gândul ”de ce simt să fac asta?”, plus gândul că livrez ceva pentru comunitate.

Nu mă atașez emoțional de ceea ce fac în public. John Dot S Unde pot întâlni oamenii desenele tale? În București nu mai sunt așa multe. Am avut murale la J'ai Bistrot, Spațiul M60, multe paste-uri pe străzi, o instalație la Sala Omnia facută în cadrul Un-hidden Bucharest by Feeder.Ro, care, din păcate, nu a supraviețuit vremii, însă pentru mine nu este un necaz, din fericire nu mă atașez emoțional de ceea ce fac în public. Mai este muralul de pe Arthur Verona, o lucrare facută în colaborare cu doi buni prieteni, Robert Obert și Maria Bălan pentru WWF România în cadrul festivalului Street Delivery, un alt mural care se poate vedea live este în curtea celor de la Rezidența BRD Scena 9, realizat pentru Noaptea Albă a Galeriilor, în colaborare cu Robert Obert, Maria Bălan si Pisica Pătrată și câteva murale comisionate pe la Iancului, Banu Manta, Universitate, etc. În țară sunt muralele pe care le-am facut în cadrul SISAF, pe clădirea aeroportului, în Târgu Jiu, în cadrul Strad'art, și-n Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași. Dar pe acesta din urmă nu-l puteți vizita. (râde)

John Dot S la lucru © Funky Photography/ Sergiu Pavălă

Ce caracterizează felul în care desenezi în spațiul public și cum ai descrie mesajele pe care vrei să le transmiți prin desenele tale?

Tot procesul prin care trec de la căutarea subiectului la execuție. Mesajele sunt parte din procesul prin care încerc să înțelg relația omului cu spațiul, cum relaționează el cu volumul, culorile, schimbările suferite de spațiul unde trăiește. Este mai mult o călătorie decât un mesaj.

Care e desenul care ți-a dat cele mai mari bătăi de cap când l-ai realizat în spațiul public și cum ai depășit obstacolele?

De fel, nu mă atașez de lucrări, indiferent de cum sau unde sunt făcute. Odată expusă, lucrarea în spațiul public are viața ei. Însă desenul care mi-a dat cele mai mari dureri de cap a fost o lucrare comisionată undeva pe la Iancului, mai aveam un pic de lucru la fundal și am avut probleme cu un singur locatar de acolo, suficient cât să renunț la fundal. Lucrarea arată bine și fără el, dar am rămas eu cu o mică oftică. (râde)

In the making: John Dot S la Strad'Art © Gil Diaconescu

Comunitatea de street artists nu este foarte mare. Dar m-am împrietenit cu majoritatea, am avut mult de învățat de la fiecare în parte. John Dot S

Ce înseamnă street art-ul pentru tine?

Posibilitatea și libertatea asumate de a schimba un spațiu, sentimentul pe care îl am în momentul în care decid să adaug ceva în acel spațiu și dăruința despre care vorbeam mai sus. Pe stradă e diferit față de un cadru legal, un festival, de exemplu, unde ai mai mult timp, și ești mai lejer, și poți aranja totul în tihnă.

Cum este pentru tine să desenezi în festivalurile de street art și în ce fel te inspiră să faci parte din comunitate?

Mă bucură faptul că au început să crească aceste festivaluri și în România, în primul rând pentru conștientizarea fenomenului. Îmi place să comunic mult și aici am prilejul să fac asta întâlnind fel și fel de oameni. Comunitatea de street artists nu este foarte mare. Dar m-am împrietenit cu majoritatea, am avut mult de învățat de la fiecare în parte.

John Dot S la Strad'Art © Gil Diaconescu

Haide să vezi câteva dintre lucrările publice desenate de John Dot S și să cunoști poveștile lor:

CULORI PE CALE DE DISPARIȚIE

Culori pe cale de dispariție © Laurențiu Garofeanu

Unde? Street Delivery București 2019 pentru WWF România. Colaborare cu Robert Obert și Maria Bălan, str. Arthur Verona. Încă poate fi văzut live.

Care e povestea? Un mural de atenționare, cu animale din România pe cale de dispariție.

THIS ISN'T HAPPINESS

This isn't happiness © Gil Diaconescu

Unde? Strad'Art, Târgu Jiu, 2020

Care e povestea? Am schițat lucrarea în perioada stării de urgență. Arată cum m-am raportat eu la această perioadă, într-o legătură mai strânsă cu persoana de lângă mine, fiind într-un spațiu limitat, unde al treilea personaj devine o "umbră" într-un mediu închis și el, internetul. Dinamica personajelor sugerează continuarea drumului într-un nucleu. Am ales să fac această lucrare în cadrul festivalului pentru că a venit în contextul "relaxării" și ieșind, cumva, din acel cub, am fost interesat de conexiunea post izolare a oamenilor. Tema schiței a coincis cu tema din 2020 a Strad'Art - înțelegere și solidaritate.

OUTSIDE STORIES

Outside Histories © BRD Scena9

Unde? Rezidența BRD Scena 9, NAG (Noaptea Albă a Galeriilor), București, 2019. Mural în colaborare cu Robert Obert, Maria Bălan și Pisica Pătrată.

Care e povestea? Pe gardul celor de la Scena9 exista un sgraffiti cu motive aztece și ideea a fost să păstram un pic din istoria locului. A fost un proiect care a scos un pic untul din noi, dar am reușit să-l ducem la capăt, cum am putut noi mai bine.

ARTA LA RECE

Arta la rece © Street Delivery Iași

Unde? Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași, Street Delivery Iași, 2018

Care e povestea? Gândul meu a fost către înțelegerea celor aflați acolo. Care este procesul deținutului de la greșeală la conștientizarea și acceptarea ei, care este procesul autorităților, contribuția lor? Poate am fost un pic prea direct prin subiectul ales, dar n-am vrut să desenez ceva decorativ, dedicații și alte chestii deja existente în viețile lor.

SENS

Sens © Arhivă personală

Unde? Proiect Un-hidden by Feeder.Ro, Sala Omnia, București, 2018