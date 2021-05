𝓒𝓲𝓷𝓮 𝓪 𝓭𝓮𝓼𝓮𝓷𝓪𝓽 𝓪𝓼𝓽𝓪? 5 ”ingrediente” pentru un mural reușit

Am început să desenez de mic, în jurul vârstei de doi ani. Mama mea a avut un aport important în inițierea mea, am fost încurajat să desenez pe tot ce îmi pica la îndemână. Am urmat liceul de arhitectură și, în această perioadă, mi-am format bazele desenului academic. Tot în perioada aceasta, m-am alăturat unui grup de graffiti numit 380k. Alături de ei am învățat să folosesc tehnica de aerosol, pe care o folosesc în prezent. La începutul anului 2009 am învățat un nou ”instrument”, similar cu spray-ul, aerograful. Pe acesta îl prefer cel mai mult și m-am perfecționat pe pictura pe pânză cu aerograful, rezultatele fiind remarcabile. Cel mai implicat sunt momentan în tatuaje, fiind sursa mea de venit principală, dar nu uit să îmi fac timp pentru pictură.

