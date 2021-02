𝓒𝓲𝓷𝓮 𝓪 𝓭𝓮𝓼𝓮𝓷𝓪𝓽 𝓪𝓼𝓽𝓪? Kaps Crew și libertatea de expresie

și am aflat care sunt valorile lor comune, când au devenit un crew și care sunt câteva dintre lucrările pe care le-au realizat împreună. Bine ai venit la un nou episod din seria RedBull.ro, ”Cine a desenat asta?”, în care facem cunoștință cu artiștii din spațiul urban ca să știi la ce te uiți data viitoare când treci pe lângă un perete desenat.

Am vorbit cu

Noi desenam împreună pereți de dinainte de KAPS, însă la un moment dat am avut o lucrare la o cafenea numită Acaju, unde Kaput lucra în acea perioadă, iar ideea de KAPS (n.red. Kaput și Pulsar Sinaps) a venit super spontan în ziua aceea, fiind un fel de acronim al numelor noastre. Oricum, deja discutam despre faptul că am vrea să ducem desenatul la nivelul următor. Ne plăcea ideea de a face proiecte mai ample, care să depășească ideea de graffiti și care să producă un impact comunitar mai susținut. Cel puțin pentru Iași, în momentul respectiv, a fost nevoie de o inițiativă de genul acesta, pentru că, deși prieteni de-ai noștri încercau să familiarizeze publicul larg cu ideea de artă stradală, a mai durat ceva timp până să reușim să concretizăm mai multe proiecte murale de mari dimensiuni prin oraș. Faptul că noi reușisem să participăm la câteva festivaluri de street art prin țară, a ajutat mult ca experiență, atât la nivel de implementare al unui asemenea proiect, dar și la nivel estetic.

Behind the scenes cu Kaps Crew

Ce rol are fiecare membru în grup, cum vă împărțiți sarcinile și cum reușiți să colaborați cu ușurință?

Rolurile noastre sunt foarte bine stabilite de la început și se bazează pe aptitudinile de bază ale fiecăruia. Colaborăm cu ușurință pentru că avem super mare încredere unul în celălalt și știm că dacă am stabilit ceva de la început va fi cu siguranță „ca bun făcut” până la final.

In the making: ”The story of now”, Timișoara, 2020

Street art-ul are o puritate aparte, destul de diferită de zona de muralism, unde, de obicei, ai de-a face cu păreri si interese externe. Nu toate muralele sunt street art, la fel cum nu tot ce e street art trebuie să fie pe suport mural. Street art este atunci când nu ni se cere să argumentăm procesul de creație, iar implementarea lucrării nu este condiționată de așteptări exterioare. În street art, formele estetice diferă, dar sentimentul de libertate de expresie în spațiul public ar trebui să fie același.

Haide să vezi opt dintre lucrările publice desenate de Kaps Crew și să cunoști poveștile lor:

1. FROM BIG BANG TO TIK TOK

Lucrarea ”From Big Bang to Tik Tok”, Sibiu, 2020

Am decis anul trecut să participăm la festivalul de la Sibiu, această lucrare fiind propunerea cu care ne-am înscris la open call-ul festivalului.

Care e povestea lucrării? Am decis anul trecut să participăm la festivalul de la Sibiu, această lucrare fiind propunerea cu care ne-am înscris la open call-ul festivalului.

