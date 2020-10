Nu m-am gândit în mod special că aș vrea să fac desene pe stradă, inițial vroiam să pornesc o mică afacere de făcut murale pentru business-uri locale, eram setată pe gândirea de designer. Apoi am început să pictez murale acasă la oameni, apoi am făcut un mural la Street Delivery, apoi am câștigat un concurs organizat de Feeder și tot așa, până mi-am dat seama că oamenii au nevoie de artă, culoare și mesaje frumoase pe stradă, în drum spre muncă, la plimbare etc., iar mie îmi plac pereții din ce în ce mai mari.