𝓒𝓲𝓷𝓮 𝓪 𝓭𝓮𝓼𝓮𝓷𝓪𝓽 𝓪𝓼𝓽𝓪? Mazerschi desenează (și) pereții

. Acolo am întâlnit mulți oameni pe care îi respect pentru ceea ce fac, de la care am învățat câte ceva, de fiecare dată când am avut ocazia. Respect LTS, 7CLICK,

Multe dintre lucrările murale semnate Mazerschi sunt realizate din plăcere și reflectă modul lui de a privi viața: Stand Firm – angels are near! (brandul/mesajul pe care îl promovează – fă ceea ce îți place să faci, oferă 100% din tine, ajută atunci când poți ajuta. Adică fă tot ce îți stă în putere pentru a putea “sta drept” - și îngerii sunt cu tine). Își aduce aminte de cea pe care a desenat-o la Academia de Judo Florin Bercean în 2018, un loc care a dat sportivi cu multe rezultate olimpice. De exemplu, pe Andreea Chițu, componentă a Lotului Național Feminin, care a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de judo de la Praga din 2020, la categoria 52 kg. Ea e una dintre cele mai cunoscute judoka din România.

Multe dintre lucrările murale semnate Mazerschi sunt realizate din plăcere și reflectă modul lui de a privi viața: Stand Firm – angels are near! (brandul/mesajul pe care îl promovează – fă ceea ce îți place să faci, oferă 100% din tine, ajută atunci când poți ajuta. Adică fă tot ce îți stă în putere pentru a putea “sta drept” - și îngerii sunt cu tine). Își aduce aminte de cea pe care a desenat-o la Academia de Judo Florin Bercean în 2018, un loc care a dat sportivi cu multe rezultate olimpice. De exemplu, pe Andreea Chițu, componentă a Lotului Național Feminin, care a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de judo de la Praga din 2020, la categoria 52 kg. Ea e una dintre cele mai cunoscute judoka din România.

Multe dintre lucrările murale semnate Mazerschi sunt realizate din plăcere și reflectă modul lui de a privi viața: Stand Firm – angels are near! (brandul/mesajul pe care îl promovează – fă ceea ce îți place să faci, oferă 100% din tine, ajută atunci când poți ajuta. Adică fă tot ce îți stă în putere pentru a putea “sta drept” - și îngerii sunt cu tine). Își aduce aminte de cea pe care a desenat-o la Academia de Judo Florin Bercean în 2018, un loc care a dat sportivi cu multe rezultate olimpice. De exemplu, pe Andreea Chițu, componentă a Lotului Național Feminin, care a obținut medalia de argint la Campionatele Europene de judo de la Praga din 2020, la categoria 52 kg. Ea e una dintre cele mai cunoscute judoka din România.

”Am fost 100% dedicat proiectului și, de aceea, nu am vrut să stau la mama sau la bunica. Știi cum e când ești cu familia. Am ales să mă trezesc la 6 dimineața, la C&C Residence hotel – cărora le mulțumesc pentru ospitalitate - făceam puțină mișcare, luam micul dejun și apoi mă apucam de treabă, de dimineața până seara,” spune Mazerschi.

”Am fost 100% dedicat proiectului și, de aceea, nu am vrut să stau la mama sau la bunica. Știi cum e când ești cu familia. Am ales să mă trezesc la 6 dimineața, la C&C Residence hotel – cărora le mulțumesc pentru ospitalitate - făceam puțină mișcare, luam micul dejun și apoi mă apucam de treabă, de dimineața până seara,” spune Mazerschi.

”Am fost 100% dedicat proiectului și, de aceea, nu am vrut să stau la mama sau la bunica. Știi cum e când ești cu familia. Am ales să mă trezesc la 6 dimineața, la C&C Residence hotel – cărora le mulțumesc pentru ospitalitate - făceam puțină mișcare, luam micul dejun și apoi mă apucam de treabă, de dimineața până seara,” spune Mazerschi.