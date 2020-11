𝓒𝓲𝓷𝓮 𝓪 𝓭𝓮𝓼𝓮𝓷𝓪𝓽 𝓪𝓼𝓽𝓪? Monk Ink face ceea ce îi place

Desenez de mic. În clasa întâi am fost puși toți copiii să desenăm o casă și mintea mea îmi spunea că o casă e mai mult decât un pătrat cu o ușă în mijloc și un triunghi drept acoperiș, iar ca rezultat reacția multora a fost încurajatoare. Apoi, ca orice copil, eram atras de toate reclamele de pe Cartoon Network, cu tot felul de figurine cu personajele preferate și, prin dorința de a le avea, am simțit că cea mai apropiată soluție e să le desenez. Văzând reacția celor din jur când desenam, s-a implementat undeva acolo, în spatele minții, și m-a făcut să-mi asum activitatea asta ca făcând parte din mine.

De la mâzgălit pereții din casă cu creionul, am început să explorez orașul natal și, cu ocazia asta, din cartier în cartier, am întâlnit zone ce mi-au atras atenția și artiști anonimi ce colorează pereții. Nu am un artist anume pe care să-l definesc ca exemplu, dar pot să spun că grafferii-artiști ai anilor 1995-2002 și crew-urile din orașul Bacău mi-au schimbat total percepția despre ce poate însemna să desenezi și totul a prins mai mult sens înspre ”vreau să fac și eu asta.”

În momentul în care am lăsat prima urmă pe perete, am simțit că sunt expus tuturor percepțiilor apreciative, dar și critice.

