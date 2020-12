𝓒𝓲𝓷𝓮 𝓪 𝓭𝓮𝓼𝓮𝓷𝓪𝓽 𝓪𝓼𝓽𝓪? Cum crește un artist urban: Ronin

La 34 de ani, Ovidiu Constanțin Nuță aka Ronin e responsabil cu conținutul foto/video al proiectului ZidArt 2019, iar zilele astea lucrează la clipul oficial ZidArt Dominow 2020 și la seria de interviuri cu artiștii participanți.

În calitate de artist urban, Ronin s-a remarcat la ZidArt 2019 când a realizat lucrarea ”Un munte de om”, pe peretele școlii ”Georgeta Mircea Cancicov”, în partea de nord a Bacăului.

În cadrul seriei RedBull.ro, ”Cine e desenat asta?”, am vorbit cu Ronin și-am aflat cum pornește la drum un nou venit în street art și care e povestea lucrării ”Un munte de om”, prima pictură murală pe care a semnat-o.

Ronin în fața lucrării ”Un munte de om” © ZidArt

Când ai început să desenezi și ce anume te-a atras în lumea asta a exprimării prin desen?

Desenez de când eram foarte mic. Am o vagă amintire că am desenat niște pești și un submarin în ocean. Din clasa întâi, când învățătoarea mi-a prezentat lumea benzilor desenate, am simțit pentru prima dată că e ceea ce vreau să fac când o să fiu mare. A fost primul ideal stabilit. Nu am urmat însă o școală/liceu de arte și am învățat asta singur, autodidact, reproducând în fața televizorului personajele desenelor animate. Poate prezența la o școală de artă sau la vreun cerc grafic mi-ar fi extins orizontul artistic.

Când a pătruns mai bine cultura hip-hop în cartier, toate garajele erau desenate cu vopsea cu cele mai populare trupe din SUA. Țin minte că primul meu contact, inconștient, cu arta stradală a fost când am încercat să reproduc cu vopsea semnul de la Wu-Tang Clan și să îl desenez pe 2Pac. Practic, copii fiind, îi imitam pe cei ce desenaseră înaintea noastră pe garaje.

Un portret în lucru: Children of the world © Arhivă personală

În timpul liceului și al facultății am făcut o pauză, dar am reluat undeva prin 2010, tot autodidact, învățând din cărți despre desen și anatomie. Mi-am reluat pasiunea cu ceva ce nu îndrăznisem vreodată, portretele. În câțiva ani, am ajuns să le stăpânesc chiar bine, mergând spre realism. Pasiunea pentru comics m-a atras să desenez. Era și este o formă de relaxare. Acum pot spune că e o formă de meditație și de a-mi exprima anumite stări. Nici nu știu cum ar fi viața fără desenele mele. În desen stă modul meu de exprimare, acolo transmit mesaje, de-acolo, din ele, strig cât pot de tare durerile naturii, ale omenirii, mă simt VOCEA celor care nu pot striga. Când desenez, sunt un translator, un terapeut, un revoltat. Dar niciodată un resemnat. Eu tot mai cred că prin artă se pot schimba viziuni eronate și mentalități.

Când ai auzit pentru prima dată de street art și ce artist din zona asta ți-a atras atenția?

Până la prima ediție ZidArt din 2017, cunoștințele mele despre street art erau rezumate la graffiti-urile pe care le vedeam pe garajele din spatele blocului și ceva informații din filme și online. Tot atunci l-am cunoscut pe Obie Platon - băcăuan și el - care era invitat să facă prima murală și am început să caut mai multe informații despre acest domeniu. Am văzut că există și o latură mai creativă/artistică a exprimării pe clădiri. Cu ce văzusem la vremea respectivă și ce informații aveam adunate din online, am realizat că de fapt lucrurile stau cumva altfel. "Altfel-ul" a fost declicul care m-a provocat să încep prima mea murală.

Urmărește mai jos clipul oficial ZidArt 2019 realizat de Ronin:

Am văzut că arta stradală are două componente care se completează. Una se referă la transmiterea unui mesaj, de a informa sau atrage atenția cu privire la o problemă. Dacă ne uităm pe internet, peste tot în lume, aceste murale vin cu puternice mesaje către oameni. Sunt practic niște mari semnale de alarmă pe care locuitorii unui oraș/cartier le pot vedea zilnic.

A doua componentă este legată de vizual și starea de spirit a cetățenilor. În Bacău, de exemplu, asta s-a observat. Am primit tag-uri pe pagina ZidArt cu persoane care își luau porția de relaxare și frumos bând cafeaua în timp ce artiștii desenau. Cred că dacă ești înconjurat de gri zilnic ajungi să fii și tu gri la un moment dat. “Petele” acestea mari de culoare au capacitatea de a îmbunătăți starea de spirit a oamenilor și de a deschide mintea spre nou și frumos.

Ronin la ZidArt 2017 © ZidArt

În ce moment ai simțit că ai vrea să-ți încerci și tu mâna ca street artist și care e primul desen public pe care l-ai făcut?

La ZidArt 2017, în spatele stadionului pe un panou de mdf, a fost prima experiență reală cu spray-ul. La acea ediție ZidArt s-au organizat mai multe concursuri printre care și unul de street art. Eu nu mă încadram ca vârstă. În schimb, colegii din organizare mi-au dat un mdf și am trecut la treabă cu niște emoții copleșitoare, dar constructive, până la urmă. Apoi au început unii oameni să îmi aprecieze lucrarea, ceea ce însemna foarte mult pentru mine. Nu desenasem niciodată cu public străin care să-mi sufle în ceafă. Lucrarea respectivă a fost rampa de lansare a lucrării pe care aveam să o fac în 2019. Prima mea murală și singura, deocamdată, "Un munte de om", o lucrare în care mă regasesc foarte mult, o lucrare despre conexiunea om-natură, care se află pe peretele școlii ”Georgeta Mircea Cancicov”.

Care este povestea lucrării ”Un munte de om”?

"Un munte de om" a fost o experiență care m-a scos din zona de confort. Am adaptat o lucrare pe care inițial o făcusem pe hârtie. Au fost trei zile în care am făcut ce îmi place cel mai mult, iar oamenii din zona școlii „Georgeta Mircea Cancicov” au venit să vadă procesul și s-au bucurat enorm că le-am adus o pată de culoare în cartier. Am primit tot felul de atenții din partea lor, suc, prăjituri, mâncare, adică recunoștință pentru că am adus puțină viață, culoare și mesaj în universul celor care învață acolo.

Îmi amintesc o duminică mohorâtă la sfârșit de octombrie, când un fost coleg de facultate mi-a trimis o poză făcută de la geam în timp ce eu pictam murala. Singura pată de culoare în toată zona aceea era pe școală și eu eram "vinovatul" direct pentru asta. E puțin lucru?!

Ronin în timpul realizării lucrării ”Un munte de om” © ZidArt

Lucrarea “Un munte de om” este despre călătoria interioară a fiecăruia, dar și despre evadarea dintre betoane și reconectarea cu natura. E despre explorare, despre sentimentul pe care l-am avut prima dată când am urcat pe munte. E despre dealul de lângă oraș pe care nu am fost niciodată pentru ca e doar un deal. E despre provocări. E despre a ieși din zona de confort, iar când faci asta, începi să crești. Sau măcar înveți ceva.

Ce înseamnă pentru tine să desenezi în festivaluri alături de alți artiști, în ce fel de inspiră sau te motivează prezența într-o comunitate în care, timp de câteva săptămâni, energia e despre desen, despre street art, despre creație?

Festivalurile reușesc să adune la un loc 5, 10, 15 artiști, unii novici, alții care au ani de experiență în spate. Unii introverți, alții excentrici. La astfel de evenimente, novicii ajung să își cunoască idolii, au loc schimburi de păreri, de experiență, câteodată discuții în contradictoriu. Eu, personal, ca beginner în street art, am învățat de la fiecare artist câte ceva. Anul trecut, până să fac prima mea murală, am avut avantajul să îi văd pe toți artiștii veniți să își pună amprenta pe clădirile din Bacău. Practic, am furat meserie de la fiecare. Andreea Toma, Cătălin Moraru, Comete, Florin Radu au fost printre cei ce mi-au dat sfaturi și m-au încurajat. Pe lângă asta, festivalurile sunt locurile în care cei prezenți ajung să se cunoască mai bine și chiar să lase deoparte părerile contrare și să creeze ceva împreună "for the greater good", ceva pentru comunitate.

ZidArt 2020: o echipă unită © ZidArt.ro

Cum ai descrie felul în care desenezi și ce fel de mesaje te interesează să transmiți prin street art?

Încă îmi descopăr stilul propriu. Și cred că asta e partea cea mai importantă – procesul de particularizare al stilului propriu. Inspirația mea venea la început din comics, acum vine din natură și ukyo-e (picturi japoneze). Am început să mă conectez foarte mult cu natura și importanța fiecărei vietăți din jurul nostru în ultimii ani. Asta va fi și direcția pe care o voi urma în artă, în general. E foarte important să conștientizăm că fiecare acțiune are și o reacție și nu întotdeauna e pozitivă.

Geisha: o ilustrație despre dualitatea omului © Arhivă personală