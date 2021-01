𝓒𝓲𝓷𝓮 𝓪 𝓭𝓮𝓼𝓮𝓷𝓪𝓽 𝓪𝓼𝓽𝓪? Căutătoarea de sens: Wanda Hutira

E această piesă de la The Smiths,

, care spune, ”Burn down the disco/ Hang the blessed DJ/ Because the music that they constantly play/ It says nothing to me about my life.” Deci cam așa și cu street art-ul. Ca artist, nu mai faci ce faci pentru tine, fiindcă nu mai trăim într-o lume în care facem lucruri doar pentru noi. Ideea de artist romantic care trăiește prin cafenele și desenează de amorul artei e la fel de invalidată ca ideea romantică a iubirii de dragul iubirii. În timp, ele s-au dovedit a fi niște povești foarte drăguțe, dar în realitate nu sunt sustenabile.