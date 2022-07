Ciprian Călbează transformă piloții de F1 și mașinile lor în artă

Max Verstappen, Lewis Hamilton și Charles Leclerc sunt unii dintre cei mai cunoscuți piloți de Formula 1 din lume în acest moment. Iar Ciprian Călbează , un artist din Târgu Mureș, are grijă ca acești sportivi de top să fie în preajma ta mereu, dacă vrei, pentru că îi pictează, iar tablourile lui ajung în casele pasionaților de motorsport. Haide să îl cunoști și să afli cum și-a transformat talentul într-o meserie full time.

Ciprian Călbează în atelierul din Târgu Mureș © Arhivă personală

Când ai început să desenezi?

Am urmat liceul de artă din Târgu Mureș. La acel moment eram atras de afișe și postere mai mult decât de pictură. Încă de atunci am avut tentativa să mă duc pe motor racing, dar parcă nu eram hotărât, în liceu m-am lăsat mai degrabă dus de val și de temele care se cereau atunci. După liceu, am vrut să merg la design industrial la facultate și am avut norocul că în acel an, la Târgu Muraș, universitatea Petru Maior băgase această secție. Norocul n-a ținut mult fiindcă nu s-a mai format clasa respectivă; nu se înscriseseră suficienți studenți, profesorii urmau să vină de la Cluj, deci nu se susținea inițiativa. Așa că secția s-a desființat și eu am rămas în aer. Să merg la facultate la Cluj sau la București nu era o opțiune pentru că familia nu putea să susțină financiar un asemenea demers.

Încotro ai apucat-o?

Nu am vrut să stau degeaba și am început să lucrez cu fratele meu. Tot în perioada aceea, m-am apucat și de acuarele. La mine, creionul, acuarelele și acrilicele sunt baza. Așadar, lucram și mă descopeream pe mine în desen, sperând că voi începe să fac bani cu tablourile mele. Dar văzând că nu am un impact prea mare, am zis, ”Ok, am înțeles și cu arta asta,” și, dezamăgit, am lăsat-o deoparte, nu vedeam un viitor. Mă întrebam, ”Oare chiar o să pot trăi din asta?” În 2014, am plecat în Marea Britanie, unde am muncit doi ani.

Fernando Alonso and Alpine A521 2021 © Arhivă personală

Ce ai făcut în Marea Britanie?

Am lucrat în turism, la fel ca-n România. Pentru că sunt o fire prietenoasă și stăteam de vorbă cu toată lumea, oamenii au aflat ce fac și așa au început să-mi ceară să le pictez tot felul de lucruri, care însemnau ceva pentru ei. Și în România a fost la fel, ba chiar începusem să pot trăi, cât de cât, din arta mea. Dar am plecat în Marea Britanie că voiam să văd lumea, să văd dacă se poate mai mult, să vizitez galerii de artă. Frații mei locuiau deja în Londra, așa că nu a fost dificil. Țin minte că în prima mea zi acolo m-am dus să vizitez National Gallery. (râde) În perioada aceea am început să mă simt mai liber, mai creativ. Și tot atunci am reîntâlnit motorsportul în lucrările de artă și mi s-a reactivat pasiunea din liceu.

Erai fan Formula 1?

Da, împreună cu fratele meu eram fani Ferrari, Schumacher și Barrichello.

Cum te-a ajutat timpul petrecut la Londra să-ți duci arta mai departe?

Faptul că am început să am imediat comenzi. Atunci am reușit să ajung cu contul de Instagram la 10.000 de urmăritori, atunci a crescut comunitatea mea cel mai mult. După două luni, conducerea hotelului mi-a dat voie să expun un tablou. Mi-a zis, ”Te ajutăm să te promovezi, să te vadă lumea.” Asta a însemnat foarte mult pentru mine. Mi-a dat un impuls.

Cum îți spuneam, tot în Marea Britanie am văzut tablouri imense cu mașini de Formula 1, pentru că ei au o tradiție bogată în acest sport, cu piloți renumiți precum Hamilton, de exemplu, iar tipul ăsta de artă prinde foarte bine la ei. În 2016, m-am întors acasă, pentru că a murit tatăl meu, și-am decis că vreau să rămân în România definitiv fiindcă vreau să lucrez aici și să-mi fac arta aici.

Charles Leclerc Australian GP Win 2022 © Arhivă personală

Și cum ai continuat?

Prin 2017, am început să lucrez pe geci de blugi și am început să am și comenzi cu mașini. Atunci am simțit că toate lucrurile duc, din nou, spre mașini. Spun ”din nou” pentru că în perioada 2009-2012 am avut un Volkswagen clasic, un Golf 2, și fiind pe un forum online dedicat acestei mărci, atunci am pictat primele tricouri cu Volkswagen Golf 1, Mk2, Transporter, broscuțe. Și s-au vândut ca pâinea caldă. Succesul acela mi s-a întipărit în subconștient și am zis că e ceea ce vreau să fac, la un moment dat.

Din 2017 până în 2020 a fost momentul în care am realizat că, până la urmă, pe mașini trebuie să mă focusez. Iar în 2020, când a venit pandemia și-a fost un moment de cotitură pentru mulți oameni, am început și eu să iau în serios motorsportul.

Ce piloți ai pictat până acum și cam câte lucrări ai realizat din 2020 până acum?

Primul tablou a fost cu Niki Lauda. Atât de mult am ținut la ele, încât și acum mi le amintesc de parcă le-am pictat ieri. Au urmat Ayrton Sena, Michael Schumacher, care a fost idolul meu din Formula 1, Fernando Alonso, Max Verstappen, Hamilton, Fangio. În total, am realizat în jur de 20 de lucrări, 90% din ele fiind 50 x 70 sau 70 x 100. Cele mai căutate de clienți sunt cele 50 x 70, pentru că dau bine și sunt și ușor de livrat.

Cine sunt cumpărătorii tăi?

Sunt iubitori de motorsport, ca mine. Sunt oameni care fie activează în domeniu, inginerie sau marketing, fie se învârt în domeniul auto. Deci, în principiu, sunt pasionați de mașini și colecționari de artă, în special de lucrări pe pânză.

Care este visul tău?

Visul meu este să rămân în acest domeniu, pentru că mă simt ca un copil care se joacă. Mă joc pe pânză, cu mașinile. Pasul următor este să fac o expoziție la mine în oraș, să văd cum e primită și, apoi, să ajung și la București cu una. Pe urmă, vreau să mă fac cât mai vizibil, să colaborez cu branduri și companii din domeniul auto și, firește, să vând cât mai mult.

