Podium pentru un român care a alergat 450 de kilometri cu șase ore de somn

Ultra-alergarea este o disciplină fascinantă pentru că mereu apar oameni și povești care sfidează limitele cu care majoritatea suntem obișnuiți. În sportul acesta îi întâlnești adesea pe oamenii care, prin alergare, s-au redescoperit și au redefinit ceea ce sunt și ceea ce pot. Ultra-alergarea este o lume a celor care vor să afle ce le poartă pielea și cât de puternici sunt, nu doar fizic, ci mai ales psihic.

Claudiu Belețoiu este un astfel de om care, datorită alergării, s-a reinventat. La 30 de ani, el a renunțat la domeniul în care profesa, vânzările, a devenit student la UNEFS și face antrenamente personalizate de alergare pentru cei care-și doresc să progreseze și pentru cei care vor să pornească pe acest drum. După ce va absolvi facultatea, Claudiu își dorește să își ia și licența de antrenor, ”astfel încât să pot profesa în mediul în care mă simt cel mai bine, și anume cel al sportului.”

Până atunci, Claudiu participă la curse de ultra-alergare în țară și-n străinătate și face totul ca să fie prezent la startul celor care-i atrag cel mai mult atenția. În luna septembrie, el a încheiat Tor des Glaciers în Italia, una dintre cele mai grele ultramaratoane din Europa, pe locul al treilea după 450km și 158 de ore de efort. În plus, în tot acest timp, a dormit numai șase ore!

Claudiu a reușit această performanță pe cont propriu: a venit singur cu mașina la această cursă și atât perioada de aclimatizare, cât și cursa propriu-zisă și toată partea administrativă pe care a implicat-o, și le-a gestionat de unul singur.

Am vorbit cu Claudiu despre cursa Tor des Glaciers, despre momentele grele pe care le-a depășit și despre bucuria de a face ceea ce îi place.

Înainte de startul cursei Tor des Glaciers © Arhivă personală

Ce înseamnă acest loc trei la Tor des Glaciers și, implicit, podiumul la cea de-a doua ediție a acestui concurs?

Acest rezultat este rezultatul muncii depuse în ultimii doi ani. Este acea cursă obiectiv pentru care îți canalizezi toate eforturile, toată energia, iar în acest caz, și o mare parte din finanțe.

Faptul că am reușit să ajung pe podium este o reușită extraordinară, deoarece acest concurs este de o dificultate sporită, atât din cauza distanței, cât și a diferenței cumulate de nivel, a lipsei de somn, a altitudinii sau a condițiilor meteo mai puțin favorabile. Sunt 11 puncte în cursă unde se depășește altitudinea de 3.000m. Relieful este foarte tehnic, iar marcajul inexistent, deoarece este o cursă în totalitate nemarcată. Pot spune că acest podium este, de fapt, un rezultat al celor opt ani de alergare (am început să alerg în 2013).

Pentru neinițiați, care este diferența dintre Tor des Geants și Tor des Glaciers?

Aparent, diferența majoră dintre cele două probe ar putea fi considerată lungimea traseului. TOR DES GEANTS are o lungime de 330km, pe când TOR DES GLACIERS are o lungime de 450km. Diferențele nu se opresc însă aici și sunt de profunzime. Traseul TOR DES GLACIERS urmează Alta Via 3 și 4, ceea ce înseamnă că se parcurg trasee turistice, însă acestea nu sunt atât de umblate, lucru care se observă și în calitatea marcajelor turistice. În cadrul TOR DES GLACIERS, după cum spuneam, sunt 11 puncte în care se trece peste altitudinea de 3.000m (altitudinea maximă este de 3299m, Col du Loson), pe când în cursa de 330km sunt doar trei puncte cu altitudine de peste 3.000m.

De asemenea, diferența de nivel cumulată este diferită, TOR DES GLACIERS adunând, oficial, 32.000m diferență pozitivă de nivel (practic, pe ceas, am cumulat 33.400m D+), cu aproximativ 9.000m mai mult față de TOR DES GEANTS.

Claudiu a traversat 11 vârfuri de peste 3000 de metri © Arhivă personală

Un aspect esențial consider că este tehnicitatea traseului, care este mult mai complexă la TOR DES GLACIERS față de TOR DES GEANTS. Sunt secțiuni din cursă unde se coboară 5-600 m diferență de nivel pe traseu de Via Ferrata, fără asigurare suplimentară. În același timp, sunt și porțiuni unde în 5-700m distanță se urcă 3-400m diferență de nivel.

În plus, în cadrul TOR DES GEANTS sunt 6 Base Vita (puncte de control hidratare și alimentare) în care organizatorii aduc de fiecare dată o geantă lăsată de fiecare participant cu echipament de schimb sau orice alte lucruri care te pot ajuta. În cadrul TOR DES GLACIERS sunt numai 3 Base Vita, prima fiind după 160km. De asemenea, pe lungimea traseului de la TOR DES GEANTS sunt puncte de hidratare (aproximativ 50 în total), ceea ce la TOR DES GLACIERS nu există. Există doar refugii la care te poți odihni, alimenta sau hidrata, însă acestea pot avea și câte 30km distanță între ele.

Cu alte cuvinte, la TOR DES GEANTS ai parte de ajutor pentru nutriție și hidratare, la TOR DES GLACIERS ești cam pe cont propriu în marea majoritate a timpului – cei mai mulți concurenți declarând, de altfel, că TOR DES GLACIERS este o cursă foarte-foarte solitară. Simplul fapt că la Geants sunt aprox. 800-1.000 de concurenți înscriși, iar la Glaciers au fost 56 anul acesta, spune multe despre regimul fiecărei curse. Ca să termini TOR DES GLACIERS este nevoie să fii foarte capabil să funcționezi în regim de autosuficiență.

Traseul TOR DES GEANTS este marcat în totalitate, însă cel de la TOR DES GLACIERS nu este, orientarea se face cu ajutorul unui track GPX sau a hărții. Deși fac parte din același eveniment, cele două curse nu seamănă mai deloc și trebuiesc tratate foarte diferit.

Claudiu nu a avut o echipă de suport și s-a bazat doar pe forțele proprii © Arhivă personală

Tor des Glaciers e un vis pentru care ai început să te antrenezi încă din 2019. De ce ai ales această cursă și cum a arătat pregătirea ta în ultimii doi ani, care au fost aspectele pe care le-ai pus la punct și cum anume ai știut ce ai de făcut?

TOR DES GLACIERS a fost una dintre cursele obiectiv, la care visam să ajung. Hotărârea de a participa la TOR DES GLACIERS a venit cu doi ani în urmă, moment în care am participat la cursa de 330km, TOR DES GEANTS, și am avut ocazia de a vedea la start aliniați alergătorii de la TOR DES GLACIERS. Am fost foarte impresionat de curajul lor de a lua startul la o asemenea aventură.

Startul TOR DES GLACIERS era cu două zile jumătate înaintea cursei mele, tocmai de aceea îmi era dificil să pot înțelege pe deplin ceea ce urmau să experimenteze în aventura lor.

Practic, de la finalul TOR DES GEANTS pot spune că am început pregătirea pentru TOR DES GLACIERS, mai ales în momentul în care am reușit să finalizez cursa de 330km în mai puțin de 120 de ore, aceasta fiind o condiție de participare la TOR DES GLACIERS.

Pregătirea nu a fost cu mult diferită față de antrenamentele pe care le aveam și până acum, deoarece focusul meu oricum era pentru cursele de ultramaraton. Ceea ce am făcut puțin diferit a fost ideea de a avea mai puține concursuri pe parcursul unui an, selecționând doar câteva curse obiectiv, dar și o atenție sporită asupra refacerii.

De asemenea, am petrecut aproximativ trei săptămâni înainte de cursă pe traseul de concurs, dar și la altitudine, pentru aclimatizare. Am fost în recunoașterea traseului aproximativ 200km, secțiuni care nu erau comune cu TOR DES GEANTS, dar și secțiuni mai periculoase din cursă.

Cum ții visul ”aprins” timp de doi ani și ce te-a motivat zi de zi să nu lași garda jos și să continui antrenamentele? Cum ai perceput anul de pauză 2020, te-a ajutat sau, dimpotrivă, a fost o piatră de moară încă un an de așteptare până la cursa propriu-zisă?

Când iubești ceea ce faci, nu trebuie să fie o luptă pentru a ține visul aprins. Acesta rămâne constant în mintea ta și tot ceea ce faci are legătură doar cu îndeplinirea acelui țel.

Inițial, nu am primit cu bucurie amânarea cursei, dar ulterior s-a dovedit a fi un moment oportun de a mă antrena și mai mult, și mai serios, astfel încat în ziua cursei să fiu în cea mai bună formă posibilă.

Pentru mine, anul 2020, deși mai dificil din cauza COVID, nu a însemnat o perioadă de pauză, ci un an în care am putut recupera o diferență de formă și de antrenament față de alți alergători, care poate au privit puțin debusolați anularea curselor de alergare și a evenimentelor sportive în general, o parte dintre ei renunțând a se mai antrena consecvent.

Pentru mine a fost un an benefic, un an în care m-am antrenat foarte mult și care mi-a permis să ajung într-o formă bună, care să îmi ofere libertatea de privi către astfel de rezultate.

Dacă nu ești împăcat cu tine însuți, devii propriul tău dușman într-o astfel de aventură. Claudiu Belețoiu

Efortul intens a oferit moment de neuitat © Arhivă personală

Ai fost în cursa asta singur: te-ai dus până acolo cu mașina, ai făcut aclimatizarea pe cont propriu, n-ai avut echipă de suport. Cum s-a simțit solitudinea asta, cum te-ai mobilizat să faci față cu brio tuturor aspectelor și ce ai învățat despre cum te împaci cu solitudinea și autosuficiența după cursa asta?

De cele mai multe ori, echipa mea de suport este formată din Eliza, prietena mea, care mă însoțește în astfel de aventuri și căreia doresc să îi mulțumesc pentru tot suportul și pe această cale. De data aceasta însă, nici timpul, nici bugetul nu au permis acest lucru, astfel încât decizia a fost de a merge singur.

Perioada petrecută înainte de cursă, pe traseu, a fost o perioadă foarte benefică, deoarece mi-a permis să îmi pun în ordine toate gândurile, să mă bucur de natură și să mă conectez cu aceasta la un nivel cât mai profund. Petrecând un număr mare de zile pe munte, întâlnind oameni doar în refugii sau uneori pe traseu, devii foarte conectat cu energia locului și îți permiți în același timp un dialog interior foarte puternic, lucru care duce de cele mai multe ori la o liniște interioară deosebită. Pot spune că am avut parte și de un antrenament sufletesc pentru cursă, deoarece, așa cum menționam, numărul de participanți nu este atât de numeros, dar și distanța este mare, astfel încât majoritatea cursei o vei petrece singur, doar tu și trăirile tale. Dacă nu ești împăcat cu tine însuți, devii propriul tău dușman într-o astfel de aventură.

În cele 158 de ore de cursă ai dormit doar șase ore, iar la final ai cântărit cu până la 5kg mai puțin. Ce crezi că te-a făcut să reziști atât fără somn și să mai ai și o performanță super la final?

Și pentru mine a fost fascinant și m-am surprins cu adevărat că am reușit să trec peste mai bine de 72 de ore de cursă fără să dorm. Sunt o persoană care, de obicei, pe la ora 22.00 deja doarme. Tind să cred că miza acestei curse m-a făcut să rezist. De asemenea, știam că acesta este unul dintre secretele celor din față și, dacă doream un loc fruntaș, aceasta era strategia pe care trebuia să o adopt și eu.

Timpul, într-o cursă de asemenea anvergură, devine oarecum irelevant, deoarece o zi poate trece ca o oră sau o oră poți să o percepi ca o săptămână. De asemenea, noțiunea timpului, sau aceea de zi/noapte se cam pierde. Fiind într-o mișcare continuuă, nu mai realizezi astfel de lucruri, ci ești focusat doar pe ceea ce ai de îndeplinit.

Refacerea fizică nu a durat foarte mult, deoarece am observat că una dintre abilitațile corpului meu este aceea de a se reface foarte rapid după efort. Probabil este un rezultat de mai mulți factori, un volum de antrenament mult mai mărit, dar și faptul că sunt vegetarian ajută foarte mult la refacere.

Ceea ce a durat cel mai mult a fost recuperarea somnului, deoarece după trei săptămâni/ o lună pot spune că am recuperat nopțile nedormite din cursă.

Claudiu a urcat pe locul al treilea al podiumului © Arhivă personală

Au fost câteva momente în care am fost la limită. În prima noapte de cursă am căzut în gol aproximativ trei metri, rănindu-mă destul de serios la coapsa dreaptă. Claudiu Belețoiu

Ai traversat 11 vârfuri de peste 3000 de metri și ai adunat o diferență de nivel de 32000m în 450km de cursă. Cum se simte o astfel de experiență pentru minte și corp? Care au fost cele mai provocatoare momente și cum le-ai controlat ca să le depășești?

În această cursă sunt 11 puncte în care altitudinea depășește 3.000m. 32.000m diferență pozitivă de nivel și 450km sunt date oficiale, doar că înregistrarea de pe ceas a fost de 475km și 33.400m diferență de nivel. Pentru corp este destul de dură o astfel de experiență și dacă nu ai un volum considerabil de antrenament, nu prea ai cum să finalizezi o astfel de aventură.

Eu mă antrenez anual aproximativ 5.500km de alergare, în care acumulez peste 150.000m verticali ca să pot susține o asemenea cursă. Au fost câteva momente în care am fost la limită. De exemplu, am căzut în gol, în prima noapte de cursă, aproximativ trei metri, rănindu-mă destul de serios la coapsa dreaptă. De asemenea, în ultimele trei zile de cursă, am mers cu pantofi de alergare, dar și cu șosetele ude, astfel încât tălpile au fost distruse și foarte dureroase. Momente ca acestea mai sunt, însă nu sunt importante, deoarece când te aliniezi la startul unei astfel de curse, îți asumi și aceste lucruri, care de cele mai multe ori vin la pachet cu participarea.

Mulți își imaginează cursele montane ca fiind curse propriu-zise de alergare, ca atunci când faci asta pe plat. De ce însă o astfel de cursă e mai mult tehnică și mai puțin de viteză?

Depinde de situație. Unele curse de alergare montană se aleargă similar ca cele de plat, altele nu. Practic, este imposibil să poți avea același ritm de alergare ca pe plat într-o cursă montană în care aduni peste 33.000m diferență de nivel. De asemenea, tehnicitatea traseului, aici mă refer la urcări abrupte, coborâri pe secțiuni de Via Ferrata sau porțiuni în care efectiv faci cățărare, ritmul este cel permis de traseu.

Dificultatea unui astfel de traseu reiese nu numai din distanță, ci și din cât de tehnic este traseul, la ce altitudine ajunge sau de aspectul traseului, uneori sunt poteci, alteori alergi numai pe stânci. Toate aceste elemente combinate fac imposibil menținerea unui ritm ca la o alergare de plat.

Într-o astfel de cursă alergi, te cațeri, te târăști, mergi, important este să te deplasezi într-o formă sau alta, astfel încât să ajungi la final.

Care sunt planurile tale în perioada următoare?

Planuri sunt multe, însă eu în acest moment nu am un sponsor și este foarte costisitor din punct de vedere financiar să susțin aceste curse doar din veniturile proprii, tocmai de aceea este greu să spun cu exactitate la ce curse voi merge anul viitor.

Cel puțin pentru acest final de an, mai exact în perioada 24-28 noiembrie, îmi doresc să particip la o cursă în insula La Gomera, denumită 360 The Challange, 200+ km și 20.000m diferență de nivel, însă momentan nu știu cu siguranță dacă voi ajunge, deoarece financiar nu am bugetul necesar.

Cursele la care eu particip și la care observ că mă descurc cel mai bine sunt cele de ultra anduranță. De asemenea, sunt cele la care mă simt cel mai bine. Deși recent am reușit să ocup locul 1 la Ultra Zărand, o cursă de 88km, preferatele mele rămân cursele de peste 160km.

Ce ai dori să le spui, în final, oamenilor care citesc acest interviu?

Găsiți fiecare dintre voi acel element din viața voastră care vă aduce împlinire, bucurie, cu care vă identificați și transformați-l în activitatea voastră principală. Aveți parte de exepriențe cât mai “nebunești” care vă testează orice limită pe care credeați că o puteți avea. Deveniți prieteni cu interiorul vostru, fiți împăcați cu tot ceea ce sunteți – și cu părțile bune, dar și cu cele mai puțin bune.