Claudiu Peța nu se teme de provocări

ZidArt e festivalul de street art și regenerare urbană din Bacău care a dat șansa multor artiști să-și încerce mâna pe pereții de mari dimensiuni și să creeze lucrări memorabile care vor rămâne în comunitate pentru totdeauna.

Claudiu Peța , pictor, grafician, designer și artizan, e unul dintre cei care la ZidArt s-au urcat pentru prima dată într-o nacelă ca să deseneze un mural. A fost doar una dintre provocările din meseria lui, pe care a îmbrățișat-o fără frică, așa cum face de fiecare dată când în cale-i iese o oportunitate nouă, despre care știe că-l va ajuta să crească, să fie mai bun.

După ce în 2016 a desenat primul lui mural la SISAF, pe pereții liceului teortic ”Constantin Noica” din Sibiu, orașul său natal, anul acesta Claudiu a realizat în Bacău lucrarea ”Meditația”, pe care a dedicat-o femeii. Haide să descoperi povestea lui!

Lucrarea ”Meditația” © Ovidiu Constantin

Ai dedicat lucrarea ”Meditația” din cadrul festivalului ZidArt femeii. De ce te preocupă tema feminității și a rolului femeii în societate?

Privesc femeia drept o sursă inepuizabilă de emoții, fascinație și mister, un subiect mereu actual, care, indiferent de context, prezintă măcar o poveste și cere în permanență atenție. Apoi, sunt un om crescut și educat de femei, învățat, modelat, influențat, manipulat și cumva dependent de ele. Datorită unei femei sunt pe lumea asta. Ea va fi mereu importantă! Femeia are acel ceva frumos care atrage, particular și diferit de celelalte, fie că este superficial sau profund, fie că este fizic sau spiritual. Are un pic din Gaia, Afrodita, Eva, Maria, Cleopatra, Frida Kahlo, Jeanne (a lui Modigliani), Queen Latifah și un pic mai mult din esența celor pe care le-am cunoscut sau îmi sunt aproape și mai puțin celebre. Iar de aici, începem..

Mesajul meu e evident, un mod de dezvoltare: Privește, gândește, plănuiește, evoluează!

”Meditația” este o stare, un simbol, o strategie, un ciclu. Simplul fapt că o privești îți transmite o emoție care te implică și te acaparează. E personificarea ușor hiperbolizată a Umanității, care a devenit bază și esență în acea comunitate. Divină, protectoare, gânditoare, ea veghează permanent la evoluția pionului, care devine Stâlp. Văd lumea astfel, căci despre "Lumea" e vorba aici: ce vede, ce spune, ce face... Iar Stâlpii sunt acolo, la baza Meditației. Cred că s-au aliniat cumva toate planetele în realizarea lucrării mele, totul s-a legat neașteptat de frumos. Puțin ascunsă printre blocuri, cameleonică în funcție de momentul zilei și de vreme, uneori se completează cu norii de pe cer. Iar dinamica din geamuri și balcoane dă viață și esență întregii povești, transformând-o din imortalizare în film, locatarii fiind și ei, de acum, incluși în scopul Meditației.

WIP: Claudiu Peța și lucrarea ”Meditația” © Ovidiu Constantin

Cum a fost pentru tine experiența ZidArt și în ce fel te inspiră să faci parte pentru câteva zile dintr-o comunitate de artiști care desenează pereți de mari dimensiuni?

În sufletul-meu-perete, ZidArt s-a transformat repede dintr-un festival într-un fenomen. Căci l-a avut pe ”Da!” drept răspuns la multe din întrebările și pretențiile mele. Din prima clipă în care am pus piciorul pe asfalt băcăuan, m-am simțit ca acasă. Echipa ZidArt s-a asigurat de asta. Am devenit colegi, apropiați, prieteni, pe măsură ce ne cunoșteam. Eu eram intrusul, cel nou. Iar ce m-a intrigat a fost unitatea lor, felul în care se organizau, pe situații și soluții, căci fiecare își știa bucățica lui/ei. Să ne înțelegem, am fost implicat în suficiente echipe de organizare de evenimente, în diferite domenii, ca să pot spune că n-am văzut niciodată o echipă care să emane cu atâta naturalețe un perpetuum mobile de speța a II-a. Chapeau!

Pe scurt, experiența ZidArt este respect. Respect de la și pentru oameni, locuitori, voluntari, artiști, sponsori. Apoi, respect pentru artă, în forma expusă în festival. Și știi ce e cel mai minunat? Faptul că trăiești acest respect. Faptul că vin trecătorii, vecinii și te întreabă ce faci acolo, de ce faci așa acolo și simți câtă importanță și cât interes dau pentru a cunoaște și a înțelege ce vrei tu să spui pe zidul lor. Faptul că sar să îți ofere o cafea, de mâncare, ajutor, orice, pentru a te sprijini în ceea ce faci. Nu știam asta despre băcăuani, dar mă bucur că am trăit-o. Nu vreau să fiu pompos, căci nu-mi stă în caracter, însă ZidArt (așa cum l-am descoperit) este o lecție-școală despre umanitate și dezvoltare comunitară, iar ce am simțit în mine a fost: ”Nu vreau să mai plec de aici! Câte cartiere mai pictăm!?”

La ZidArt, Claudiu s-a urcat pentru prima dată într-o nacelă © Claudiu Peța ”Meditația” e al doilea mural ”mare”. A fost prima mea experiență pe o nacelă și a durat cam mult să mă împrietenesc cu ea și să îi descopăr limitele. Claudiu Peța

Ce ai învățat nou în acest an din propria experiență, dar și de la ceilalți artiști din festival?

Pentru mine ”Meditația” e al doilea mural ”mare” sau de exterior, eu fiind mai activ pe interioare. Așa că a fost prima mea experiență pe o nacelă și a durat cam mult să mă împrietenesc cu ea și să îi descopăr limitele. Când am dat schița în prima seară, proaspăt urcat ”în cușcă”, Ronin mi-a spus: ”...cu încredere!”, două cuvinte care mi-au sunat în minte în toate cele șapte zile. Am început de jos și în fiecare zi adăugam, schimbam, modificam, evoluam, căci se dusese naibii planul de acasă, pe zile, pe bucăți. Am construit totul pe invers, păstrând un strop de safe-mode. Nu-i bai, mereu este câte ceva nou de învățat. Important e să vrem. O parte din artiști m-au vizitat la perete, iar cu alții am povestit la hotel, unde ne adunam seara, la ”Clubul festivalului”. Au fost sfaturi, opinii, tot felul de discuții și aspecte care au contat pentru mine. Singurul regret este că nu am reușit să-i cunosc pe toți.

Ai terminat lucrarea ”Meditația” în șapte zile. Care au fost cele mai dificile momente în execuția acestei lucrări și ce soluții ai găsit să le depășești?

A fost bine. Dificil? Nu există! Hai să înlocuim termenul cu ”provocator”. Iar provocările le rezolvi luând decizii rapide. Una din provocări a fost să ajung în balcoanele locatarilor. Pe principiul ”Primiți cu colinda?”, propoziția ”Bună ziua, am venit să vă colorez balconul!” mi-a deschis aproape toate ușile, în afară de una, căci Murphy cu legea lui nu doarme niciodată. Asta e, mi-am zis, ”nu mai e timp, sari cu emoțiile de rigoare din nacelă în balcon, fă-ți treaba bine și repede și next, căci mâine trebuie să termini! Să cânte muzica!” Am avut doi voluntari minunați care m-au sprijinit, m-au ajutat cu locatarii și au rezolvat toate situațiile și nevoile mele acute. Iar pentru asta le mulțumesc și aici, sunt recunoscător. O altă provocare a fost momentul în care am decis să nu pictez marginile și tavanele de la balcoane. Mi-aș fi dorit asta, însă necesitau reparații și nu mă mai puteam încadra în timp. Am făcut și febră musculară la picioare, din prima seară, dar eram atât de concentrat pe ce am de făcut, încât uitam aproape instant de ea.

Lucrarea ”Învățătura” realizată de Claudiu la SISAF, 2016 © Claudiu Peța

Ai desenat primul perete de mari dimensiuni în 2016, la SISAF. Cum a fost trecerea de la pictura pe pânză la cea pe pereții de mari dimensiuni și ce ți-a stârnit curiozitatea să faci asta?

Nu cred că pot să o numesc trecere. Eu le categorizez ca fiind tehnici și opțiuni. Am plecat de la creioane, tempera și blocul de desen, apoi (uneori și în paralel) pânze, bodypainting, pictură tradițională săsească, pe lemn, design mobilier, graphic design și pereți interiori. Iar datorită diversității proiectelor care mi se solicită, mai am nelipsita oală cu provocări, cine mă cunoaște știe despre ce vorbesc: table decorative de meniuri, diverse lucrări în cretă, anumite proiecte de heraldică, produse handmade (cutii, cercei, magneți, mărțișoare, etc.), picturi pe diverse plăci metalice și, foarte rar, pictură pe sticlă. Lucrând toate acestea, m-am transformat într-un creator metodic și bibilicios. De asta, dacă am toate datele proiectului, prefer să pictez pe pânză ”schița” pentru perete, pe care apoi o propun spre aprobare/avizare. Momentul SISAF 2016 a fost o provocare personală și firească, mai ales că se întâmpla acasă și deja aveam câțiva pereți de interior realizați. A fost un simplu imbold: ”Let’s go and play outside!”

WIP: Claudiu la SISAF, 2016 © Dan Șușa

Cum te-ai simțit la prima ta interacțiune cu pereții de mari dimensiuni și care au fost atunci temerile tale?

Sentimentul e cam greu de descris în câteva cuvinte. Am constatat că eu iubesc să lucrez pe suprafețe mari și/sau atipice și vreau să fac asta. Nu mai există marginea pânzei de 1 metru pătrat, e loc de exprimare berechet. Simțeam și, în continuare, simt libertate când sunt pe un astfel de perete. Se creează cumva o stare, o legătură, cum e în ”Bătrânul și marea” lui Hemingway, doar că aici sunt eu și peretele și mult mai multe șanse și optimism. Mi-a fost dor de starea asta și îmi doresc ca la anul să mă îmbrac mai des cu acest sentiment.

Ești pictor, designer, artizan și, în general, un artist vizual care nu se ferește să experimenteze cu tehnici noi și suprafețe noi de câte ori are ocazia. Care este background-ul tău în artele vizuale și ce-ți hrănește curiozitatea să te miști între diferite medii de exprimare?

Viața mea a fost și este o provocare. Am fost doar eu, mama și bunică-mea (pe post de Sfânta Treime). În generală, desenam hărți și planșe pentru geografie sau biologie, iar desenul era materia mea de respiro. În liceu m-a atras poezia și în ore umpleam coperțile caietelor cu desene și logo-uri de trupe. Țin minte că falsificam ștampilele pe biletele de la Balul Bobocilor. După liceu, m-am angajat la o fabrică de mobilă, iar în paralel am urmat cursurile Școlii Populare de Arte și Meserii. Nu mi-am permis o facultate, la Cluj sau București. Nu erau bani. Nu știam ce să fac, dar îmi plăcea să desenez. Nouă ani la rând am mers vara la Sighișoara la Festivalul Medieval să pictez oamenii.

Claudiu la SISAF, 2016 © Dan Șușa

Am plecat de la fabrică după doi ani și am început colaborarea cu un atelier de pictură săsească, într-un beci al școlii pe care urma să pictez 13 ani mai târziu primul meu mural de exterior, la SISAF. Trei ani mai târziu, l-au acoperit cu termosistem. În 2006, am devenit designer de mobilă. În 2007, m-am autorizat pe pictură. Iar din 2015 trăiesc exclusiv din desen și pensulă. În 2017-2018 am fost coordonatorul unui grup de pictură într-un program Erasmus/Goethe Institut, în Finlanda și Germania. În 2019, am avut prima expoziție personală, la Sibiu și Freiburg. Apoi multe expoziții de grup. Am făcut de toate, am pictat de toate și voi mai face. Întotdeuna contează ideea, mesajul, nu suportul. Să știi să pui în valoare acea lucrare, fie că e lemn, sticlă, metal, pânză sau beton. Să poți scoate în evidență o textură sau o profunzime, un detaliu. Să ai curaj să încerci, să experimentezi.

Mă reinventez și mă adaptez la fiecare lucrare sau proiect. Claudiu Peța

Ai o experiență de peste 10 ani în artele vizuale. Ca artist, cum crești în această meserie, cum ai simțit tu maturizarea ta când vine vorba despre ceea ce pictezi, indiferent de mediul în care faci asta?

Artistic vorbind, a curs multă culoare, dar vremurile se schimbă. Am crescut atipic, incorect și după puteri. Sunt ”un neadaptat” spunea cineva. Vizibilitatea e esența care poate schimba lucrurile. Ca și creator, încă nu mă simt matur. Mai am de studiat, de învățat, de evoluat și de perfecționat. Însă nu m-am oprit, deși au fost destui care au vrut să o fac. Au început și luminițele să apară și am mai aprins și eu câteva beculețe. Eu nu sunt bun la definiții despre mine. Să mă constate și să mă definească alții, buni la curatoriat. Eu mă reinventez și mă adaptez la fiecare lucrare sau proiect. Abia acum încep să pictez ce vreau, pe ce vreau și să transmit mesaje concrete. Și vor conta, căci vor urma.

Lucrări din seria ”2DARK” © Tudor Troancă

Ce curiozități ai în ceea ce privește desenul pe pereții de mari dimensiuni și ce ți-ar plăcea să încerci în ceea ce-i privește în următoarele proiecte de acest fel?

Nu mai am nicio curiozitate. Eu știu ce am de făcut și ce direcție să urmez. 2020 a fost un an complicat, unul deloc fericit pentru mine, profesional. 2021 a fost un an bun, având în vedere și pandemia, și urmările ei. Următorul an vine sub semnul consolidării mele profesionale și personale. Îmi doresc să pot reveni la Bacău cu un mural nou, am început deja lucrul la două idei. Îmi doresc să pot participa în țară la festivaluri și alte proiecte de street art. Sunt mai multe proiecte în stadiul de pregătire, care urmează să-și finalizeze condițiile, printre care și un automobil, ceva mai special. Îmi doresc să fiu sănătos și să le pot finaliza pe toate. Urmează un an plin cu proiecte speciale, sper să găsesc și spațiile potrivite pentru ele.

Dacă expui în perioada asta, unde anume te pot găsi oamenii?

Momentan nu am în plan live performance-uri. Am început lucrul pentru două expoziții, sunt în căutare de spații de expunere. Ușa umilului meu atelier e deschisă, iar doritorii mă pot găsi pe Facebook sau Instagram .