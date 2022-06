Concrete Rockers: Gașca de breakeri care face lumea mai bună

Tot în 2018 am avut aniversarea trupei de un an și am făcut-o în colaborare cu Beard Brothers, o asociație caritabilă din Cluj. Am avut un colțișor în evenimentul lor și ni s-a părut fascinant cum atâția oameni s-au strâns pentru o cauză fără să-și pună în cap că, “Vai, dacă fac chestia asta, eu ce am de câștigat?” Toată lumea făcea voluntariat și mi s-a părut tare că inclusiv oamenii din organizare au plătit biletul de participare, ca exemplu de bună practică. Și atunci ne-am întrebat, ”Cum putem să facem hip hop-ul să ajute oamenii?”

