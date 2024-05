Connect-R triumfă la Red Bull SoundClash 2024

„Dansăm și noi puțin, Romexpo?” Connect-R începe cu „Lasă-mă să te...”, un feat. cu Raluka din 2023. Pe scena albastră s-au aliniat 7 instrumentiști excepționali. „Am venit și cu-o gagică la Romexpo”, mărturisește Connect-R. „Am venit cu Rita". Super-colaborarea cu Smiley din 2021, inspirată de o poveste adevărată (Connect-R și Smiley au fost îndrăgostiți de aceeași femeie, care nu l-a ales pe niciunul dintre ei), are acum peste 23 de milioane de vizualizări pe YouTube. Pe ritmuri de reggae, vibe-ul Copacabana se strecoară în sectorul 1, sute de voci cântă „Ea se mărităăăăă”, și astfel, distracția a început! „În tot acest răstimp cât ne-am antrenat pentru Red Bull SoundClash, am studiat electro și vrem să vă cântăm o sonată electrică cu influențe de Schopenhaeur”, anunță Connect-R. Intră direct fanfara – sunt ritmuri orientale, e „Fata de la țară”. ZDA dansează de zor la pupitrul de DJ, iar Connect-R supralicitează cu un omagiu adus reginei muzicii lautărești din România, Romica Puceanu, căci la finalul piesei se-aude un sample din „Șaraiman” cu vocea ei inconfundabilă.

Privirile se mută la scena roșie, mai minimalistă – cu 3 instrumentiști alături de Michi, Dobrică și Junkyard. Dobrică își salută elegant adversarul, într-un preambul la ce urmează: „Respect pentru Connect-R! Cred că am fost și noi primii copii ai genului rave în România și respect celor care au fost cu noi de atunci”. Șuie își aruncă deci în joc propria declarație de luptă, iconică „Armada verbală” (2006), de pe „A fost odată…”, piesă care-a făcut multe valuri cu stilul său distinctiv, cu influențe breakbeat și big beat. „Profeția e că vorba bate gândul la final?”. Poate, dar e prea devreme să ne aruncăm în orice fel de pronostic. Urmează „Stai cu mine”, de pe albumul „Salvează-Te” (1997), ceva mai techno. „Rin Tin Tin”, ultima piesă de la runda Warm Up, atacă brutal timpanele, în cel mai bun mod posibil, iar Dobrică îi cere publicului: „Mâinile sus! Ține-le acolo! Încă o dată, mulțumim, București, mulțumim Romexpo!”.

