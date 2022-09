Cum a alergat Conor O’Keeffe 32 de maratoane în 32 de județe în 32 de zile

”Privind înapoi, a fost o binecuvântare deghizată. Nu cred că aveam idee de ce va fi nevoie pentru a face asta prima dată. Nu cred că corpul meu era în forma potrivită pentru a face asta. Nu am făcut orele în sală, nu m-am antrenat pentru un scop, nu am fost făcut să port greutăți, am fost făcut pentru a alerga – trebuie să fii mai puternic decât eram eu în acel moment.”

”Inițial am cumpărat o vestă de aproape 20 kg și abia mai târziu am redus-o la aproape 15 kg. M-am pregătit pentru provocare făcând alergări în vesta mai grea și chiar mă plimbam prin supermarket purtând-o.”

”Am aflat că partenera meu este însărcinată anul acesta, așa că am știut că nu mai pot amâna Proiectul 32. Am decis să încep la sfârșitul lunii iulie și să merg până la sfârșitul lunii august, așa că cel puțin aș fi făcut-o înainte de naștere. De fapt, am ajuns să le spun familiei și prietenilor mei data de începere a Proiectului 32 înainte să afle de copil. Nimeni implicat în provocare nu știa de ce mă grăbesc atât de mult, iar tatăl meu îmi spunea că ar fi mai bine să încep în septembrie, datorită vremii mai răcoroase. Când le-am spus tuturor adevăratul motiv pentru care încep mai devreme, au fost super bucuroși.”

”La început am avut probleme cu picioarele. Au cei mai mici mușchi, cele mai mici oase și totuși îmi iau cea mai mare parte din forță pentru că fiecare gram de greutate este deasupra lor. Ca urmare a alergării non-stop, începusem să am fracturi de stres la picioare și fasciită plantară [o inflamație a benzii groase de țesut care merge de la călcâi până la degete] care era foarte dureroasă. După prima zi aveam picioarele și glezna stângă atât de dureroase încât abia se puteau mișca, nu era nicio flexie între degetele de la picioare.”

