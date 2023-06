Debut de sezon cu victorie la Boston pentru Constantin Popovici

Constantin Popovici a început sezonul 2023 din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving cu o victorie după ce a câștigat etapa de la Boston. În plus, el a obținut cel mai mare punctaj din istoria competiției după cele patru sărituri din concurs și cel mai mare număr de puncte pentru o singură săritură.

Performanța lui este cu atât mai semnificativă cu cât, anul trecut, în septembrie, cu două etape înainte de finalul sezonului, Constantin s-a accidentat la un antrenament înainte de concursul din Sisikon, Elveția. A urmat o perioadă lungă și grea de recuperare. Dar a fost și un moment care a venit cu o serie de schimbări benefice pentru el: un club nou, un stil de viață îmbunătățit, o versiune a lui care să-l ducă la următorul nivel.

Am vorbit cu Constantin Popovici înainte de etapa de la Paris, care va avea loc pe 18 iunie, și-am aflat ce a însemnat victoria de la Boston pentru el, de ce crede că săriturile pe care le face acum sunt cele mai bune din lume și în ce fel accidentarea și revenirea l-au făcut un sportiv și un om mai bun.

Constantin Popovici este fericit după victoria de la Boston © Romina Amato/ Red Bull Content Pool

A început un nou sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, iar tu ai revenit în forță, cu o victorie. Cum te simți?

Având în vedere că anul trecut n-am avut nici cel mai bun sezon și nici cel mai bun debut în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving (n.red. debutul de sezon a fost tot la Boston), anul acesta am fost entuziasmat să arăt că pot mai bine. Și a fost bine! (râde) Mă bucur că am avut un start bun și că am luat avans cu câteva puncte pentru că asta e foarte important. Ai văzut la sfârșitul sezonului trecut că favoriții (n.red. Gary Hunt, Cătălin Preda și Aidan Heslop) s-au ”bătut” până la ultima săritură, deci fiecare punct contează. De anul acesta, s-au introdus 10 puncte în plus pentru cea mai bună săritură, iar în etapa de la Boston le-am luat eu. Sper că voi face la fel de bine și în continuare!

Care este strategia ta pentru acest sezon?

În 2021, la Cupa Mondială din Abu Dhabi, am încercat două sărituri noi cu grad foarte mare de dificultate. Îți trebuie un număr de repetări să prinzi o oarecare încredere, să reușești să le stăpânești. Anul trecut, pe la jumătatea sezonului, începusem să mă mișc mai bine, să fiu mai încrezător, să meargă săriturile astea două; aveam un număr mult mai mare de repetări, câștigasem Europenele, câștigasem etapa de la Mostar din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, dar încă nu eram suficient de satisfăcut de evoluția mea: se putea și mai mult. Pe urmă a venit accidentul, care m-a scos din cursa pentru titlu.

Acum am reluat de unde am rămas, aceeași serie de sărituri. probabil, voi rămâne la ea până mă voi lăsa de sport pentru că, la acest moment, este cea mai tare din lume. Săriturile mele au ca grad de dificultate 5.8 și 6.0.

Constantin Popovici a luat aurul la Boston © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Cum a fost perioada după accidentarea de anul trecut?

La Sisikon m-am accidentat în timpul unui antrenament, mi-am perforat plămânul. Am făcut un pneumotorax (n.red. aerul rămâne prins în pleură - membrană care acoperă plămânul - și plămânul colapsează). Am fost în spital, m-am operat... N-a fost cea mai ușoară perioadă din viața mea, am avut multe restricții, eram foarte fragil. Asta m-a determinat să fac o serie de schimbări: mi-am schimbat clubul (n.red. acum Constantin e legitimat la CSM Bacău), antrenorul, stilul de viață. Sunt mai atent la sănătate și la tot ce fac.

Mă concentrez mai mult în tot ce fac și simt că sunt o versiune mai bună a mea! Constantin Popovici

Cât a durat perioada de recuperare și când ai revenit pe platforma de 27m înălțime?

A durat luni de zile. Dar, în același timp, făceam antrenamente destul de intense, pentru că participam la Campionatul Național în decembrie 2022. Nu mi-am oprit activitatea și, în condițiile astea, revenirea a fost destul de dureroasă. Plămânul s-a ”reparat”, dar am rămas cu o leziune și durere pentru luni de zile. Am făcut fizioterapie și antrenamente zilnic, de luni până vineri. Acum e la fel, nu fac alte activități în afară de antrenamente, recuperare și repaus. Durerea și perioada intensivă de recuperare după accidentare au fost de cel puțin trei luni. Acum sunt recuperat în totalitate!

La săriturile de pe platforma de 27m înălțime am revenit anul acesta, în aprilie. Puteam s-o fac mai devreme, dar nu am avut unde fiindcă sezonul se încheiase - nu mai era niciun concurs, și afară era frig. Așa că m-am concentrat pe alte aspecte.

În mai ai câștigat și aurul la Cupa Mondială de High Diving din Fort Lauderdale, Florida, SUA. E primul aur la această competiție. Cum a fost experiența?

A fost super! Eu am fost prima dată la o Cupă Mondială în 2018, când am luat argintul. În 2019 și 2021 am luat bronzul. Iar acum am luat aurul! (râde)

În ce fel simți că au influențat schimbările evoluția ta ca sportiv și om?

Schimbarea clubului a făcut diferența cea mai mare, în bine. Clubul din Bacău mi-a oferit mult sprijin, am doi antrenori și un instructor. Echipa de acolo a fost foarte bună cu mine și m-a ajutat să trec peste accidentare. În plus, stilul de viață e mai sănătos. Am lucrat la tot, fizic și psihic. Nu vreau să dezvălui prea mult, dar nici nu țin secret; ce pot să spun e că informația e accesibilă tuturor, trebuie doar să vrei. Dacă vrei să faci un upgrade, se poate. Mă concentrez mai mult în tot ce fac și simt că sunt o versiune mai bună a mea!

Următoarea etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving va avea loc pe 18 iunie, la Paris, în Franța, de la ora 16.00, ora României. Rămâi cu ochii pe sportivii români - Constantin Popovici și Cătălin Preda - și urmărește evenimentul în direct.