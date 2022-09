Constantin Popovici și Cătălin Preda: Cei mai buni high diveri din Europa

Numele lui Constantin Popovici și Cătălin Preda sunt pe buzele tuturor! Nu este de mirare, pentru că cei doi sportivi români fac parte din elita mondială a high divingului. În 2022, ei sunt concurenți permanenți în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și participă în fiecare etapă din acest sezon. În plus, Constantin a devenit campion, iar Cătălin a devenit vicecampion la Campionatele Europene de Natație de la Roma, în proba de high diving, care a avut loc pentru prima dată într-o astfel de competiție.

Constantin Popovici e primul campion european la high diving © LEN Cătălin Preda e vicecampion european la high diving © LEN

Sportivii, legitimați la CSA Steaua București, și-au făcut debutul în competițiile de sărituri de la mare înălțime (27 metri) în același an, 2018. Atunci, Constantin Popovici a sărit pentru prima dată în etapa de la Polignano a Mare din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, iar Cătălin Preda în cea de la Mostar , unde a ocupat locul al treilea, cea mai bună poziție ocupată în Seria Mondială de un nou venit. De atunci, parcursul lor a fost ascendent, iar azi Cătălin e lider în clasamentul general al Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving 2022, în vreme ce Constantin ocupă locul al patrulea. Ambii au adunat în acest sezon și punctaje record: Cătălin la Paris , iar Constantin la Mostar .

Constantin Popovici și Cătălin Preda © Dean Treml/ Red Bull Content Pool

Am vorbit cu Constantin Popovici și cu Cătălin Preda și-am aflat ce înseamnă pentru ei podiumul de la Campionatele Europene de Natație de la Roma și ce așteptări au, în continuare, de la evoluția lor în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving înaintea ultimelor trei etape rămase: Sisikon, Elveția, Polignano a Mare, Italia și finala din Sydney, Australia.

Constantin Popovici: ”Este o senzație extraordinară să știi că ai rămas în istorie”

Constantin Popovici la Campionatele Europene de Natație de la Roma © LEN

Cum a fost experiența la Campionatele Europene de Natație de la Roma față de cele cu care ești deja obișnuit în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving?

Mereu este diferită experiența la concursurile organizate de LEN (Ligue Européenne de Natation) sau FINA (Fédération Internationale de Natation) pentru că totul este un pic mai serios. În Seria Mondială Red Bull Cliff Diving suntem mai relaxați. În ambele cazuri există emoții, dar ele sunt diferite. Campionatele Europene de Natație de la Roma au fost foarte importante pentru că este un concurs continental și este important să fii pe podium; contează pentru reputația ta, ca sportiv, pentru țară, pentru Federație. Însă și eu, și Cătălin, suntem aceiași oameni, și aici ne-am ”bătut” pentru podium așa cum o facem și-n Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Concursul de la Europene a fost la fel de puternic și mă bucur că am ieșit campion.

Campionatele Europene v-au prins între două etape din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, Oslo și Mostar. Ce înseamnă din punct de vedere fizic să faci atâtea sărituri într-un timp atât de scurt?

Într-adevăr, au fost multe evenimente. În plus, pe lângă concursul oficial, am mai avut un eveniment demonstrativ numit Nations Cup, unde au fost invitați și sportivi din afara Europei. La o numărătoare rapidă, cu tot cu antrenamente, evenimente speciale și concursul oficial, am adunat vreo 15 sărituri numai la Oslo și Campionatele Europene. Fiecare săritură este un impact (n.red. un sportiv poate atinge până la 85km/h), iar noi toți eram deja obosiți, cu febră musculară, poate accidentați. Dar am făcut tot posibilul să iasă bine!

A crescut interesul public pentru noi și pentru sportul pe care-l practicăm! Fiecare reușită contează, așa evoluează sportul, cărămidă cu cărămidă. Constantin Popovici

Constantin Popovici sare în fața a 55.000 de spectatori © Romina Amato/ Red Bull Content Pool

Ce înseamnă pentru tine să fii primul campion al probei de high diving într-un Campionat European?

Mi se ridică părul pe mine când mă gândesc. (râde) Este o senzație extraordinară să știi că ai rămas în istorie! Am avut un concurs foarte bun și asta mă bucură mult mai mult.

Ce oportunități deschide pentru România victoria ta și a lui Cătălin în ceea ce privește high divingul?

Federația va acorda și mai multă atenție acestui sport mai ales dacă vom continua să venim cu rezultate bune și foarte bune în competițiile precum Campionatele Europene. A crescut interesul public pentru noi și pentru sportul pe care-l practicăm! Fiecare reușită contează, așa evoluează sportul, cărămidă cu cărămidă.

Constantin Popovici a urcat pe primul loc și-n etapa de la Mostar © Predrag Vuckovic

Ce rol a avut participarea în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving pentru evoluția ta ca high diver?

Cu siguranță concursurile din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving au fost cele mai importante pentru mine și mi-au oferit experiența necesară pentru orice fel de concurs similar. Dacă ești în stare să participi la Red Bull Cliff Diving, dacă ești îndeajuns de bun să fii acolo, atunci ești bun pentru toate concursurile. Red Bull Cliff Diving mi-a oferit un boost de încredere pentru Europene și mă bucur că am ocazia în 2022 să fiu diver permanent la Red Bull Cliff Diving.

Cătălin Preda: ”Sper ca popularitatea noastră să aducă mai multă lumină și asupra sportului pe care-l practicăm”

Cătălin Preda a luat argintul în etapa de la Mostar © Romina Amato

Ce înseamnă pentru tine să fii vicecampion la debutul probei de high diving într-un campionat european?

Înseamnă motivație, ambiție, optimizarea pregătirii și maximizarea potențialului pe care îl am. În plus, atât rezultatul meu, cât și al lui Constantin, se datorează muncii și efortului nostru, ele nu sunt norocoase, întâmplătoare sau circumstanțiale. De aceea, sper ca ele să aducă susținerea de care avem cu adevărat nevoie, dorința de a înțelege ce implică dezvoltarea performanței în această disciplină. Îmi doresc ca experiențele și experitiza noastră să reprezinte fundația unei reforme; putem observa deja că perspectivele și planurile de viitor ale federațiilor de specialitate se readaptează și fac loc acestei noi discipline prin construcții și proiecte de construcție de noi centre de natație, instalații mobile, montabile pe o platformă standard de 10m, care ridică înălțimea cu 2, 3, 5m, precum și integrarea și implementarea elementelor tehnice transferabile în high diving, în antrenamentele de sărituri în apă, încă de la nivelul juniorilor.

La Campionatele Europene de Natație de la Roma ați avut trei zile de concurs față de două zile în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Cum a fost participarea la Europene pentru tine?

La Red Bull Cliff Diving suntem obișnuiți să avem câte două runde de sărituri în două zile consecutive. La Roma am avut trei zile de competiție plus o a patra zi în care am avut o probă demonstrativă, Nations Cup. Au fost în total șase zile lungi și intense de sărituri de la 27 de metri, antrenamente și competiție. A fost o provocare, dar și un prilej bun de pregătire, de consolidare și de repetare a săriturilor. Programul de concurs a fost diferit de ce se întâmplă la Red Bull Cliff Diving pentru că probele s-au desfășurat destul de târziu în zi, în jurul orei 19.00. Dacă luăm în considerare zilele dinainte, plus încălzirea individuală a fiecăruia, plus concursul, am avut de-a face cu zile lungi și obositoare.

Cătălin Preda în etapa de la Oslo © Dean Treml

Însă experiența mea la Roma a fost una plăcută și interesantă. M-am prezentat cu o atitudine foarte încrezătoare și m-am simțit foarte bine pregătit și fizic, și psihic. Sunt în cea mai bună formă fizică de până acum. La Roma am fost lider în concurs după primele trei runde și am adunat un total de încă șapte note de 10 la colecția mea de note maxime. Însă ultima săritură, contrar impresiei mele că mi-a reușit perfect, n-a fost așa. Când am văzut reluarea și notele, am fost un pic confuz legat de ce s-a întâmplat. Însă mi-am dat seama de eroarea comisă, iar notele au reflectat execuția mea. Am luat note de doar 7.5, iar Constantin a făcut o ultimă săritură cu un grad de dificultate mai mare decât al meu, pe care a executat-o foarte bine, și astfel m-a devansat.

Ceea ce am reușit amândoi este un rezultat foarte bun pentru natația românească. Bineînțeles, îmi doream victoria și simțeam că este în mâinile mele. Dar faptul că mi-a alunecat printre degete nu schimbă cu nimic atitudinea mea față de următoarele etape din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și față de următoarele competiții. Eu aleg ca acest rezultat să fie combustibil pentru racheta mea, să fie un factor motivațional, să mă ajute să termin cât mai sus în concursuri.

Mostar este locul în care Cătălin a debutat în Seria Mondială în 2018 © Romina Amato

Cum crezi că te-a ajutat participarea în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving să evoluezi?

Participarea mea pe scena Seriei Mondiale este una destul de proaspătă. Nu am foarte multe etape la care am participat, însă cele din care am făcut parte au fost participări notabile, unde am reușit să ajung pe podium și, în câteva rânduri, și pe cea mai înalta treaptă a lui. Constanța participării în Seria Mondială aduce un avantaj în pregătire, pentru că ai mai multe ocazii să-ți antrenezi săriturile și programul tehnic. Seria Mondială este o competiție elitistă în care participă doar cei mai buni sportivi ai lumii din high diving.

Sper ca atenția ce vine asupra noastră, dar și asupra sportului, să se transpună în acțiuni care să consolideze un program prin care să putem dezvolta performanța și o nouă generație. Catalin Preda

Cătălin Preda rămâne lider în clasamentul general © Romina Amato/ Red Bull Content Pool

Cum vezi viitorul natației românești după performanțele voastre de la Europene?

Sper ca acest rezultat pe care l-am adus României și natației românești, împreună cu Constantin, să ridice profilul sportului și mai mult. Este notabilă deja popularitatea și notorietatea sportului de orice fel în ultimul an și jumătate, în România. Iar popularitatea noastră a crescut, de asemenea. Sper, deci, ca popularitatea noastră să aducă mai multă lumină și asupra sportului pe care-l practicăm. High divingul este o disciplină cu potențial uriaș și sper ca atenția ce vine asupra noastră, dar și asupra sportului, să se transpună în anumite acțiuni care să consolideze pe viitor un program prin care să putem dezvolta, pe mai departe, performanța și o nouă generație care să vină din urmă și să se ridice la un nivel și mai înalt decât cel la care ne aflăm noi deja.

