Este grozav să revii în locuri familiare, dar este și mai tare când reîntoarcerea îți aduce și-un loc întâi pe podiumul Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving . Nu ne credeți? Întrebați-l pe Constantin Popovici , care a obținut weekend-ul trecut victoria în etapa de la Copenhaga, Danemarca, orașul în care a debutat în high diving în 2018. Atunci, Constantin devenea primul român din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, clasându-se pe locul al șaptelea după prima lui săritură în apă de la 27 de metri înălțime în competiția care a cucerit o lume întreagă prin spectaculozitatea sa.

Vezi mai jos săritura cu care Constantin Popovici a obținut locul întâi în etapa de la Copenhaga a Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving 2022:

1 min Săritura care i-a adus victoria lui Constantin Popovici în Copenhaga Vezi săritura lui Constantin Popovici care i-a adus aurul în Copenhaga

Victoria lui Constantin este cu atât mai impresionantă cu cât în sezonul acesta el a venit cu două sărituri noi și foarte complexe. Am vorbit cu sportivul român și-am aflat mai multe despre programul pe care l-a pregătit, de ce, în ciuda clasării pe locul întâi, crede că poate să aibă o prestație mai bună pe viitor și ce înseamnă, mai ales mental, să te pregătești pentru mai multe competiții în același timp.

Cum te simți după victoria în cea de-a treia etapă a sezonului?

Mă bucur mult că am câștigat la Copenhaga, mai ales că, în urmă cu patru ani, aici am debutat în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Am avut un început mai greu, la Boston m-am clasat pe locul 10, iar la Paris a fost mai bine, am fost pe podium, locul al treilea. Cu toate astea, la Copenhaga știu că se putea mai bine!

De ce spui asta?

Mă uit strict la punctaj când spun asta. În Boston, Aidan Heslop a urcat pe locul întâi cu 462.50 puncte. În Paris, Cătălin Preda a obținut victoria cu cel mai mare punctaj din istoria cliff diving-ului , 470.50. Iar acum, la Copenhaga, eu am câștigat cu 426.10 puncte. Mă bucur că am câștigat, a fost un concurs bun, dar nu unul dintre cele mai bune.

Anul acesta participi cu sărituri noi. Ce ne poți spune despre ele?

Da, așa este! Am făcut programul nou în decembrie 2021, în Abu Dhabi, la Cupa Mondială, unde am sărit foarte bine. Acolo, practic, le-am testat și am decis să rămân cu ele. În plus, au și un coeficient foarte mare de dificultate, 5.8, respectiv 6.0. Sunt săriturile cu cel mai ridicat coeficient de dificultate din Seria Mondială a acestui an. Dacă le fac bine, îmi asigur un loc pe podium de fiecare dată. (râde)

Constantin Popovici a obținut la Copenhaga prima victorie din sezonul 2022 © Dean Treml/ Red Bull Content Pool

Cât durează să te obișnuiești cu săriturile noi?

Ele sunt încă destul de fresh și-ți trebuie timp să-ți dai seama exact cum funcționează fiecare element în aer. În Boston, nu am reușit să-mi dau seama, iar la Paris și Copenhaga am făcut, de asemenea, două greșeli mici, care poate că nu se văd cu ochiul liber atât de ușor, dar eu știu că le-am făcut, la fel și juriul. În plus, Bostonul a fost în aceeași perioadă în care mă antrenam și pentru Campionatul Mondial de la Budapesta, unde am sărit de la 10 metri, și aveam și asta pe cap (n.red. Constantin s-a clasat pe locul 21 în calificările probei de sărituri în apă de la platforma de 10 metri; el s-a confruntat și cu o accidentare - fisură la tricepsul drept). Eram într-un du-te-vino continuu. Dar acum că am încheiat cu Campionatul, mă concentrez doar pe Seria Mondială.

Ce te-a făcut să alegi două sărituri noi cu grad de dificultate foarte ridicat?

Mă gândeam la două sărituri noi încă de acum doi ani. Prima dată am testat niște sărituri care poartă denumirea de ”unusual entries”. Adică te învârți cu spatele și aterizezi tot cu spatele. Se numesc ”unusual entries” pentru că nu ai cum să reperezi intrarea în apă. Aveau tot un coeficient de dificultate mare, undeva între 6.0 - 6.2. Le-am încercat, dar nu erau pentru mine, așa că am încercat să găsesc alte sărituri, care să fie în favoarea mea. Și am ajuns la cele pe care le fac azi.

În cât timp ai pregătit aceste sărituri?

După ce s-a terminat Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2021, am ajuns acasă și am luat-o de la zero cu pregătirea săriturilor noi, pe uscat: mai întâi pe bureți, apoi pe plasa elastică și pe urmă în bazin, în Italia, și-apoi în Canada, unde am stat șapte săptămâni și m-am antrenat cu echipa națională. La început a fost provocator, că nu-mi ieșeau, dar am reușit să le execut pe amândouă după vreo trei luni. De-atunci, lucrez la finisări și mentenanță. Nu poți să zici, ”Hai, că acum sunt două săptămâni în vacanță, le las un pic deoparte.” Uite, de exemplu, după Copenhaga, duminică, am venit în Austria, unde e prietena mea, și de luni m-am reîntors la bazin, cam așa merg lucrurile.

Constantin Popovici sare de pe Opera din Copenhaga © Romina Amato/ Red Bull Content Pool

Cu săriturile pe care le am, cu atitudinea și munca pe care o depun, eu mă văd pe locul întâi și sper să rămân acolo. Constantin Popovici

Cum arată o zi de-a ta între etapele din Seria Mondială?

Depinde de perioadă. Acum, mai ales că avem mai mult timp până la următoarea competiție (n.red. următoarea etapă va avea loc la Oslo, Norvegia pe 13 august), am decis să intru mai mult în sala de forță, să recuperez un pic din musculatura pierdută. Pentru că atunci când făceam și 10 metri, pentru Campionatul Mondial, și 27 de metri, pentru Seria Mondială, nu îmi permiteam să depun atât de mult efort fizic pentru că altfel aș fi fost prea obosit pentru a mai face săriturile în apă așa cum trebuie. Acum încerc să adaug mai multă sală în program și mai puține sărituri, pentru că mie îmi place să am un tonus muscular ridicat. În fiecare zi fac între trei și cinci ore de antrenament care includ sala de forță, săriturile în apă, fizioterapie, dar și multă relaxare.

La finalul etapei de la Copenhaga, ai declarat că vrei să câștigi fiecare etapă din acest sezon. De unde vine această siguranță de sine?

(Râde) Am revăzut și eu declarația pe care am făcut-o, să știi că am fost sincer în ce am spus. Am mai spus asta și-n urmă cu trei ani de zile, la Mostar, când revenisem în Seria Mondială după o accidentare care mă ținuse pe bară aproape întreg sezonul. Atunci comentatorii m-au întrebat care-i planul meu și-am zis, ”Am venit să câștig!” Dar n-am spus-o ca să mă dau mare, am spus-o pur și simplu, ca pe un adevăr, ”am venit să câștig”, chiar d-aia venisem. Acum, asta e atitudinea pe care mi-am propus-o după Mondialele de la Budapesta, pentru că îmi dedic tot timpul Seriei Mondiale. Cu săriturile pe care le am, cu atitudinea și munca pe care o depun, eu mă văd pe locul întâi și sper să rămân acolo.

Vezi mai jos săriturile care s-au clasat pe podium în etapa de la Copenhaga:

6 min Cele mai bune sărituri de la Red Bull Cliff Diving 2022 din Copenhaga Momente spectaculoase din Copenhaga, în a treia etapă Red Bull Cliff Diving.

Au trecut trei etape din acest sezon și, în fiecare dintre ele, podiumul a arătat diferit. Cum arată pentru tine competiția din acest an?

E un sezon atipic având în vedere că Aidan Heslop (n.red. el a obținut locul întâi în etapa de la Boston), cel mai tânăr participant din Seria Mondială, este un competitor puternic. Cătălin Preda este, de asemenea, foarte consecvent (n.red. el a obținut locul al treilea la Boston, locul întâi la Paris și locul al doilea la Copenhaga și, momentan, este lider în clasamentul general). Dar și Gary Hunt rămâne un adversar puternic (n.red. el s-a clasat pe locul al doilea și la Boston, și la Paris, iar la Copenhaga a încheiat pe locul al optulea).

Gary a avut ceva accidentări la umăr, care l-au ținut un pic departe de antrenamente. În același timp, și el a concurat la Mondialele de la Budapesta, tot la 10 metri, ca mine, însă la proba mixtă, și și-a dedicat timp pentru pregătirea acolo. Orice federația națională îți impune niște condiții ca să te susțină, ca să te poți antrena într-un lot și atunci trebuie să tragi și pentru asta. În plus, Gary se pregătește și pentru Europene (n.red. vor avea loc în august, la Roma), deci pentru ce urmează acolo. Uneori e greu să te decizi pentru ce e cel mai important să te pregătești. În final e o alegere personală, care ține de propriile priorități.

La Copenhaga, fanii Red Bull Cliff Diving s-au adunat în jurul Operei © Dean Treml/ Red Bull Content Pool

În rest, în acest sezon, suntem patru competitori puternici, pe care i-am numit mai sus, și cu mine, și cam acolo văd eu bătălia. Nu văd să mai vină altcineva și să schimbe dramatic clasamentul. Depinde de fiecare în parte, de ziua fiecăruia în concurs, dacă va fi campion sau nu. Rămâne de văzut cum se va încheia sezonul!