Constantin Popovici e pregătit pentru noul sezon Red Bull Cliff Diving 2021

”În timpul petrecut la Area 47, am făcut în medie două antrenamente de sărituri în apă pe zi, iar restul timpului l-am petrecut în sala de forță. Am făcut totul după un plan bine stabilit, ca orice sportiv de performanță. Cu toate că unii dintre participanți sar direct de la 27m înălțime când se pregătesc, eu o iau pas cu pas, așa cum am învățat de copil, pentru că e mai confortabil și mai sigur când spargi săriturile în bucăți,” spune Constantin, care cu o oră înainte de începerea fiecărui antrenament bea un Red Bull pentru un kick de energie. ”Îmi place că e rece și că mă energizează. În etapele din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving beau unul după ce sar, fiindcă ies din apă și e frigiderul cu dozele reci și pică la fix.”