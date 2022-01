Cu toate că Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2021 a ajuns la final de câteva luni bune, sportivii români Constantin Popovici și Cătălin Preda continuă să facă valuri în competițiile internaționale de sărituri de la mare înălțime. La finalul lunii decembrie, cei doi au urcat pe podium - Cătălin pe locul al II-lea, iar Constantin pe locul al III-lea - la Campionatul Mondial de Natație de la Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite și s-au calificat pentru ediția din 2022.

Constantin Popovici și Cătălin Preda sunt de neoprit, iar parcursul lor în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2021 a demonstrat asta. În vreme ce Constantin a reușit să își păstreze în continuare poziția de diver permanent în competiție după ce a încheiat sezonul pe locul al doilea, Cătălin se va bucura de rolul acesta pentru prima dată în 2022. În urma rezultatelor obținute anul trecut - locul al III-lea în clasamentul general - și el a devenit unul dintre concurenții pe care-i vom vedea în fiecare etapă din acest sezon.

Ne-am întâlnit cu cei doi sportivi și-am despicat firul în patru: ce-a mers grozav în 2021, ce și-ar fi dorit să facă mai bine și cu ce gânduri pornesc la drum în acest început de an.

Cătălin Preda și-a câștigat locul permanent © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Anul 2021 a trezit latura competitivă a lui Cătălin Preda

Cătălin Preda a participat pentru prima dată la Red Bull Cliff Diving în 2018, în etapa de la Mostar, unde, cu o săritură perfectă, executată în premieră, a terminat pe locul al III-lea, acesta fiind cel mai bun rezultat obținut de un debutant în istoria competiției. Și, de atunci, nu s-a mai oprit. Cu fiecare ediție la care a participat, sportivul român a devenit tot mai concentrat, mai puternic, mai bun. Iar asta i-a adus, în cele din urmă, un loc permanent în ediția din 2022.

Am câștigat nu pentru că au sărit alții mai slab, ci pentru că am sărit eu mai bine. Catalin Preda

Săritura câștigătoare a lui Cătălin Preda în Franța

În ultimii patru ani, de când participi la Red Bull Cliff Diving, ai fost wild card, adică ai concurat în etapele din competiție la care ai fost invitat de organizatori. Și uite că, în cele din urmă, ai reușit să devii diver permanent...

Da! Cumva, poate ăsta a și fost elementul care a adus victoria de la începutul sezonului din Franța, când am câștigat la Saint-Raphael . Știam că nu am absolut nimic de pierdut! În 2021, cu toții am pornit cu o pregătire defectuoasă, inconstantă, din cauza pauzei din 2020 și a pandemiei care nu ne-a permis să ne antrenăm ca la carte. Diferența a constat în abordare, atitudine, o anumită energie, poate. Mie mi-a super priit și am câștigat nu pentru că au sărit alții mai slab, ci pentru că am sărit eu mai bine.

La Oslo, de exemplu, deși a fost o etapă demonstrativă, în care punctajul obținut nu a contat în clasamentul general, atât eu, cât și Constantin și Gary (n.red. Hunt, reprezentantul Franței și campion mondial al Seriei Red Bull Cliff Diving 2021) am tratat evenimentul ca pe o competiție adevărată: am sărit cu programul nostru de concurs, ne-am făcut săriturile cele mai grele și nivelul a fost, până la urmă, unul înalt.

Catalin Preda sare de pe platforma din Oslo © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Cu ce stare de spirit ai pornit la drum la începutul sezonului 2021?

După ce am câștigat în Franța, mi-am dat seama că tot ce am stârnit în prima jumătate a anului în cadrul antrenamentelor, a pregătirii fizice și, ulterior, în Austria, înainte de etapa din Franța, după o perioadă atât de lungă în care nu făcusem programul tehnic de la 27m, a fost latura mea competitivă, care fusese cumva adormită o perioadă lungă. Și mi-a plăcut! Eu nu văd concursul doar ca pe un concurs, doar ca pe o întrecere între abilitățile mele și ale celorlalți – pentru mine e o întrecere cu mine, transcede multele abordări tradiționale.

După Franța, când am văzut că am câștigat efectiv, mi-am dovedit mie că am ce trebuie. Și atunci asta a amplificat obiectivul final, care la momentul respectiv a fost, ”De ce să nu vreau să câștig toată seria?”

O încălzire ușoară înainte de concursul demonstrativ de la Oslo © Romina Amato/Red Bull Content Pool Eu nu văd concursul doar ca pe un concurs, doar ca pe o întrecere între abilitățile mele și ale celorlalți – pentru mine e o întrecere cu mine. Catalin Preda

Ce s-a întâmplat în mintea ta în momentul în care ți-ai propus să câștigi fiecare etapă?

Am văzut restul etapelor pentru care la acel moment mi s-au oferit wild cards ca pe niște ocazii pentru a-mi crește șansele de a deveni diver permanent și pentru a păstra un loc cât mai fruntaș în clasamentul general. Toate schimbările astea le-am înregistrat ca pe ceva pozitiv, productiv – atitudinea mea a luat o turnură mai bună, încrederea mea la fel. Ulterior, cu fiecare etapă, îmi dădeam seama că îmi lipsea câte ceva. De fiecare dată înaintea concursului, ne urăm între noi, ”Toate cele bune”, ”Baftă!”, iar eu le spun tuturor ”Enjoy, have fun!”

Însă spre final de sezon, începuse lumea din jurul meu să-mi spună, ”Păi nu uita să have fun!” Iar asta m-a făcut să-mi pun la îndoială atitudinea, să mă gândesc că poate chestia asta într-adevăr îmi lipsește. E important acum, când ai puțin mai mult timp, să reflectezi la tot ce s-a întâmplat. Am învățat foarte mult din experiențele avute. Practic, victoria din Franța m-a alimentat să dau ce am mai bun tot sezonul, dar pe parcurs am devenit încrâncenat cu gândul la ce-mi propusesem și nu mi-a mai ieșit treaba.

Catalin Preda sare în Mostar de pe podul Stari Most © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Cum vezi 2022 din punct de vedere competițional?

Nu știu dacă la începutul sezonului 2021 mă așteptam să termin în top 3, la final, când se trage linia. E un progres uriaș. Poate că înclinam spre un final idilic, în care aș fi fost primul wild card masculin care ar fi câștigat Seria Mondială (râde). Acum, pornind ca participant permanent în serie, în 2022 nu se va schimba foarte mult dinamica abordării mele. Știu că dacă reușesc să găsesc acea constanță pe care nu am găsit-o sezonul ăsta, potențialul e în continuare acolo. Toată pregătirea pe care am făcut-o și tot ce am investit în deplasări, cantonamente, mergând în Austria în repetate rânduri, înaintea fiecărei etape, mergând în Dubai, și așa mai departe – toate chestiile astea au fost lucruri productive care mi-au arătat că sunt pe un drum bun.

Următorul sezon o să fie și mai aglomerat, avem câteva etape în plus față de anul trecut – evident, totul depinde de cum vor fi confirmate, mai aproape de începerea sezonului. Avem un Campionat Mondial în mai (n.red. la Fukuoka, Japonia), avem prima ediție de Campionat European de High Diving (n.red. Roma, Italia), lucrurile se mișcă într-o direcție promițătoare. Cu toții sperăm ca disciplina noastră să ajungă să fie încadrată în grila olimpică, să devină un sport olimpic până în 2028 (n.red. Los Angeles, SUA). Ăsta ar fi obiectivul meu pe termen lung și mediu: aș vrea să-mi canalizez toate eforturile și resursele pentru a mă pregăti full time și a ținti spre tot ce se poate mai înalt, atât din punct de vedere al participării în competiții, cât și al rezultatelor obținute.

Constantin Popovici sare la Polignano a Mare © Romina Amato / Red Bull Content Pool

Constantin Popovici se bucură că a avut un 2021 bun

După ce în 2019 a fost nevoit să întrerupă sezonul din cauza unei accidentări, sportivul român a fost pregătit să dea ce are mai bun la Red Bull Cliff Diving 2021 în calitate de diver permanent, care a participat la fiecare etapă din sezon. Metodic și bine pregătit, Constantin și-a propus să prezinte programul pe care l-a pregătit pentru Seria Mondială din 2019, ca să vadă cât de bun a fost și cât de departe poate să ajungă cu el. ”Asta a fost cea mai smart decizie, să văd ce pot face cu seria aia – dacă aș fi câștigat ceva cu ea, nu ar mai fi avut rost să umblu la ea, dar acum știu unde mă aflu. Consider că merită să încerc ceva nou,” spune Constantin.

Constantin Popovici și-o săritură de 10 © Romina Amato/ Red Bull Content Pool

Eu m-am concentrat pe fiecare concurs în parte și cred că a fost foarte bine – per total, sunt mulțumit și aș zice că a fost un an bun. Constantin Popovici

Cum ți-ai imaginat sezonul 2021 înainte de a începe?

Unde am terminat, cam pe-acolo mă vedeam (râde). M-am antrenat de la început, chiar dinainte să înceapă sezonul, și cu Cătălin (n.red. Preda), în Austria, la Area 47 . Am văzut că merge foarte bine, și el avea șanse să fie printre cei mai buni, era vorba doar de ziua de concurs în sine. Eu m-am concentrat pe fiecare concurs în parte și cred că a fost foarte bine – per total, sunt mulțumit și aș zice că a fost un an bun. Fiecare etapă a fost din ce în ce mai tensionată – între mine, Cătălin și Gary, cei care eram acolo „la bătaie”.

Constantin Popovici a sărit pe locul al doilea la Mostar © Predrag Vuckovic/ Red Bull Content Pool

Care a fost etapa ta preferată din 2021 și care a fost cea mai provocatoare din punctul de vedere al efortului depus?

Finala de la Polignano a Mare mi s-a părut cea mai interesantă. Au fost note de 10, a fost o vreme foarte frumoasă, lume aproape ca în anii precedenți. Cea mai provocatoare... Aș alege între Mostar, Downpatrick Head și Puglia, unde a fost chiar brutal. Vântul bătea cu 44 km/h când am sărit, valurile erau foarte mari, chiar am atins fundul mării pentru că apa s-a dus mai jos și atunci, automat, am avut mai puțină distanță. Nu a fost grav, dar în mod normal nu ar trebui să se întâmple așa ceva.

Ce impact are un moment de genul ăsta asupra psihicului? Te destabilizează?

Problema e că în urmă cu patru ani eu mi-am mai rupt picioarele într-o manieră asemănătoare – am atins fundul bazinului și mi-am rupt oasele rău de tot. Eram la un spectacol în Franța și mi-am rupt tibia și peroneul. Deci îți dai seama...

Înainte de Abu Dhabi, ai ales să mergi să te antrenezi în Canada. Cum a apărut oportunitatea asta?

Ca să mă duc la Abu Dhabi într-un mod prezentabil, am zis să mă antrenez undeva măcar o perioadă scurtă. Mă gândisem inițial la Rusia, acolo au bazin acoperit, cu platformă de 18m, apoi la Gran Canaria, datorită lui Carlos Gimeno , unde au două bazine – unul acoperit, unul descoperit, și pe lângă asta mai știa el niște stânci pe lângă casa lui, mi-a zis, ”Dacă vrei, poți veni aici, ne antrenăm împreună”.

Pe urmă, în Irlanda, l-am întâlnit pe Oliver Morneau-Ricard , care e un arbitru de high diving din Canada, cel mai tânăr arbitru din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving și, totodată, director al Team Canada, pentru high diving. Canadienii sunt foate organizați și bagă bani mulți în sportul ăsta. Cum noi tot nu avem bazin în București și nu am cum să mă antrenez, am vorbit cu Olivier și am decis să merg acolo, să văd ce va fi. Sunt cele mai bune condiții existente în acest moment și am vrut să profit de oportunitate. Și asta am și făcut!

Constantin Popovici sare la Downpatrick Head în Irlanda © Romina Amato/ Red Bull Content Pool

Ce îți dorești din punct de vedere profesional pentru 2022?

Momentan sunt în București, mă pregătesc doar la sala de forță și, de săptămâna viitoare, o să încep și pregătirea la sala de gimnastică. Sper ca din 1 februarie să pot începe antrenamentele și la apă, la Bacău, dacă este posibil.

Primul obiectiv important anul acesta este Campionatul Mondial din Japonia, unde sper să particip în ambele discipline - diving și high diving - iar după Mondiale o să mă concentrez doar pe Seria Mondială Red Bull Cliff Diving.

Eu o să caut toate modalitățile de a mă antrena cât mai adecvat și voi da tot ce pot pentru a ajunge 100 % pregătit la concursuri.