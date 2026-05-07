Natalia Iocsak îți spune ce înseamnă controlul mental în drift

În motorsport, lumea vede de obicei partea spectaculoasă: viteza, zgomotul, adrenalina și momentul în care două mașini stau incredibil de aproape într-un tandem strâns. Ce nu se vede însă din afara circuitului este lupta mentală care începe înainte ca motorul să pornească. Pentru Natalia Iocsak , driftul înseamnă și capacitatea de a-ți controla frica, gândurile și impulsul de a ceda când lucrurile o iau razna. Iar asta se antrenează la fel de serios ca orice setup de competiție.

Acum, înaintea unui nou sezon RoDrift , Natalia pare să intre pe grilă cu un mix de calm și dorință de victorie. Ea vorbește despre echipa ei ca despre un pilon esențial, despre tatăl ei ca despre omul care i-a construit mentalitatea și despre battle-uri ca despre locul în care crește cel mai mult. Pentru ea, cele mai mari provocări sunt și cele care o motivează cel mai mult. Iar în drift, exact acolo, la limita dintre control și haos, pare să se simtă cel mai bine.

Cum îți găsești stăpânirea de sine în momentele grele din spatele volanului, fie că vorbim de antrenamente sau competiții?

Mindset-ul este, înainte de toate, cel mai important, alături de pregătirea fizică. Nu funcționează una fără cealaltă, dar contează foarte mult cât de pozitiv ești. Trebuie să fii așa, indiferent de obstacolele întâmpinate. Asta am încercat de-a lungul anilor: să lucrez cât mai mult cu mine și să mă dezvolt. Nu cred că există zi în care să nu mă documentez, să nu încerc să învăț lucruri sau tehnici noi care m-ar putea ajuta să fac performanță și să fiu mai bună de la an la an. Sunt momente în care avem multe probleme tehnice la mașină și acolo este foarte important să controlezi frica. Automat, dacă întâmpini o problemă, apar gânduri de tipul: „Oare dacă…?”, „Cum o să fie?”. Acestea te pot trage foarte mult în jos. Dacă nu reușești să stăpânești subconștientul, este o luptă interioară foarte mare pe care fiecare dintre noi o întâmpină, nu doar sportivii de performanță.

În ce fel îți antrenezi reziliența?

În primul rând, încerc foarte mult să notez, fie în agendă, fie pe tabletă, ceea ce simt. Când mă cuprind gândurile negative sau cele care nu mă ajută, întotdeauna încerc să le notez. După ce le-am scris, le citesc de câte ori simt nevoia. Dacă nu mă ajută, încerc să le elimin. Cam asta fac tot timpul când mă lupt cu subconștientul meu. Sunt oameni care se nasc cu această putere mentală, ceea ce este un avantaj, dar eu sunt de părere că totul se învață. De aceea, încerc să studiez constant.

Îți amintești un moment din cariera ta în care ai simțit că mentalitatea a făcut diferența dintre succes și eșec?

Primul a fost anul în care l-am pierdut pe fratele meu. Pe plan personal nu am fost bine. Dar indiferent prin ce trecem, trebuie să mergem mai departe, să nu rămânem blocați acolo. A fost o lovitură psihică grea, dar m-a motivat totodată. În sezonul acela am avut cele mai bune performanțe, încercând să transform toate lucrurile negative în lucruri pozitive.

Natalia Iocsak salută publicul de la Arena Națională din București © RoDrift

Al doilea moment ar fi etapa de la Arena Națională, când am reușit să câștig locul întâi. Am terminat mașina chiar pe ultima sută de metri pe partea tehnică și mecanică. Dacă mașina nu funcționează, nu pot să-mi fac treaba. Din punct de vedere psihic, a fost o luptă foarte mare și am fost demoralizată. Dar cu susținerea oamenilor, mai ales a tatălui meu, am reușit. Datorită lui am dobândit multe cunoștințe din punct de vedere mental. El m-a învățat, în felul lui, că, indiferent ce se întâmplă, să nu renunț niciodată, să nu las negativitatea să mă afecteze și să încerc mereu. Dacă nu încercăm când trecem prin momente grele, rămânem blocați și nu evoluăm.

Cum gestionezi frica sau presiunea când ești pe traseu și, mai ales, în tandemuri strânse?

Sunt o persoană căreia îi plac foarte mult provocările. De-a lungul timpului m-am bucurat când am avut battle-uri cu piloți mult mai experimentați decât mine, atât ca experiență, cât și ca mașină de competiție. Îmi doresc mereu mai mult, pentru că învăț lucruri noi cu fiecare battle și cu fiecare presiune. Îmi place să fiu în afara zonei mele de confort. Chiar dacă poate nu câștig un battle din prima, lupt, trag de mine și studiez oponentul foarte mult ca să reușesc să îl înving data viitoare.

Ai vreo rutină mentală sau vreun ritual pe care îl faci înainte de fiecare run ?

Cu spotterul meu, care de obicei este tatăl meu sau un prieten apropiat de familie, discutăm strategiile și ne încurajăm foarte mult, vorbim despre faptul că sunt cea mai bună, că o să câștig, și ne concentrăm pe lucruri pozitive.

Cum înveți să procesezi greșelile care pot apărea într-un run, astfel încât să poți da randament în battle-urile următoare fără să te lași afectată?

Între battle-uri nu prea avem timp să ne uităm la reluări, depinde de cât de mare este pauza. Dar în general, când fac o greșeală, o studiez foarte atent împreună cu spotterul meu. O verbalizez pentru a conștientiza ce am greșit și încerc să nu mă las afectată, luând următorul battle ca pe un nou început.

Natalia Iocsak © Miriam Lottes/Red Bull Content Pool Quotation De-a lungul timpului m-am bucurat când am avut battle-uri cu piloți mult mai experimentați decât mine Natalia Iocsak

Cum reușești să-ți menții încrederea sau să ți-o reconsolidezi dacă ai o etapă mai slabă?

Pe moment pot fi puțin demoralizată, dar reușesc să-mi revin repede și să conștientizez că este normal să greșești. Din greșeli învățăm. Sunt chiar recunoscătoare când greșesc, deoarece uneori învăț mai multe lucruri dintr-un eșec decât dintr-o victorie.

Cât de mult contează echipa și comunicarea cu ea?

Este cel mai important aspect. Dacă nu ești înconjurat de oameni care au aceeași viziune ca tine sau care să îți înțeleagă viziunea, este foarte greu. Din punctul de vedere al unui sportiv de performanță este esențial, deoarece un om care nu gândește pozitiv sau are o altă perspectivă asupra vieții te poate trage în jos foarte mult și te afectează extraordinar de mult. Deci, contează foarte mult și sunt foarte recunoscătoare că am parte de oameni care mă susțin, care vin cu foarte multă pozitivitate și sunt sfătuită mereu bine din toate punctele de vedere. Chiar contează.

Ce înseamnă pentru tine apropierea de startul unui nou sezon în RoDrift din punct de vedere mental?

Sunt foarte nerăbdătoare! Aștept cu foarte mare drag să înceapă sezonul competițional, deoarece sunt atâtea luni în care n-am făcut niciun antrenament cu mașina și mi-e dor să fiu din nou în mașina de competiție. Sunt foarte odihnită: atât fizic, cât și mental. Toate pregătirile sunt la fel ca în anii anteriori, poate doar cu puțin mai multă foame de victorie, de a învăța mai multe lucruri și de a dobândi mai multă experiență. Simt că o să fie un an foarte bun, foarte pozitiv, în care o să am parte de experiențe minunate.

Natalia Iocsak dezlănțuie puterea Red Bull la o ședință foto în București © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Care sunt obiectivele tale sezonul acesta?

Cât mai multe victorii pe lângă, bineînțeles, toate lucrurile noi pe care le voi învăța. Îmi doresc performanță atât la nivel național, cât și la nivel european. Merg cu multă încredere la etapa de la Ploiești. Anul trecut am avut o experiență plăcută acolo, cu echipa, și sunt convinsă că anul acesta va fi un început frumos. O să ne dăm silința să fie bine.