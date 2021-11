De-a v-ați ascunselea prin oraș: descoperă iepurașii lui Coon One

Iepurașii lui Coon One sunt creaturi simpatice, încrezătoare și care au mereu un plan. Îi găsești prin tot orașul București și, dacă n-ai fost atent la prezența lor până acum, e momentul să-ți pui radarul la bătaie și să descoperi pe unde ar putea fi.

Coon One spune că iepurașii sunt joaca lui, felul de-a se relaxa și de a-i face pe oameni să zâmbească atunci când merg pe stradă și întâlnesc aceste creaturi neașteptate.

De la paste-ups, la postere, la pereți desenați și până la obiecte fizice, iepurașii lui Coon One pot fi prietenii tăi din oraș sau îi poți avea chiar la tine acasă, zi de zi. Haide să afli mai multe despre ei și despre creatorul lor!

Fii atent când mergi prin oraș și descoperă iepurașii lui Coon One © Arhivă personală

Creaturile imaginate de tine sunt la granița dintre cute și creepy. Cum au luat ele naștere și care e, de fapt, personalitatea lor? Ar trebui să ne fie frică de ele sau să le îndrăgim?

Când m-am apucat de asta, personajele nu erau încă parte din peisaj. Prin liceu, încercam să fac litere, mi se părea foarte fain când le vedeam prin oraș, dar nu prea îmi ieșeau. În schimb, băgam mereu personaje pe lângă, la întâmplare. Am făcut asta un an, după care am zis, ”Nu merge cu literele, hai să trecem la personaje.” Și aici a fost boom-ul. Am descoperit o grămadă de oameni care făceau asta: personaje - stickere, paste-ups, și așa mai departe. Pentru mine era wow. Asta făceam toata ziua, acasă, la școală, peste tot. Era și o comunitate destul de faină pe flickr și faptul că stickerele mele ajungeau prin diferite țări fără să ajung neapărat eu acolo era minunat. Inițial, personajul era un raton mai gras, dar, aparent, a ajuns să semene cu un iepure. Nu sunt periculoși … dacă nu sunt provocați!

De ce ai ales iepurele pentru personajele tale? Și de ce are el trei ochi? La ce-i folosește: vede mai mult(e), mai bine?

Mereu am fost fascinat de ideea de cunoaștere de sine și de cum noi, oamenii, putem face lucruri super creative din nimic. Cumva, iepurele ăsta este o imagine în oglindă a mea, în alt plan existențial. De acolo vine și al treilea ochi. În ultima perioadă are un număr mai mare de ochi, deci e și un motiv estetic. E foarte amuzantă întrebarea asta, apare destul de des. Eu sunt o persoană destul de energică, am zis, ”Ei bine, asta se potrivește.” Plus că un iepure alb e destul de neobișnuit pentru peisajul urban, îți mai ia ochii de la toate chestiile astea ”serioase”. So, yeah, let's keep it fun!

Prin iepurașii mei am putut să exprim în mod creativ toată energia asta haotică ce te încarcă atunci când trăiești într-un oraș ca București. Coon One

Cum ți-ai găsit vocea în artă? Și de ce creaturile tale reprezintă cel mai bine munca ta? Ce altceva faci, dar nu se vede, poate, la fel de bine?

Am încercat să țin separat proiectul de street art de viața personală. Prefer să las iepurașii să vorbească pentru Coon. Bineînțeles că și eu am de plătit o chirie, așa că fac ilustrație și animație pentru tot felul de proiecte, tot în sfera asta. Dar iepurașii sunt ceva natural, nu îi consider neapărat muncă, sunt mai mult modul meu de a mă relaxa și faptul că alți oameni i-au observant, mi se pare tare.

Nu am nicio pregătire formală în artă, pe diploma mea scrie economist, dar sunt genul de persoană care atunci când găsește ceva ce îi place să facă, se dedică acelui lucru. Odată ce m-a captivat ceva, captivat rămân. Prin iepurașii mei am putut să exprim în mod creativ toată energia asta haotică ce te încarcă atunci când trăiești într-un oraș ca București.

Lucrările tale apar în medii dintre cele mai diferite – de la pereți, la obiecte fizice, la printuri, la abțibilduri, la paste-ups și așa mai departe. De ce sunt personajele tale peste tot și cum se integrează ele în lumea din jur? Cum ți-ai imaginat universul ăsta populat de creațiile tale? Și cum crezi că transformă ele mediul în care sunt?

Iepurii se înmulțesc rapid! (râde) Îmi place să experimentez cu orice atât timp cât poate să iasă ceva fain. În street art, ideea e să fii peste tot, de aceea mentalitatea ”you must get up” e încă acolo. Poți spune că e un univers în continuă expansiune, populat de iepuri ezoterici. Atât timp cât există stimuli exterior, nu îi văd oprindu-se. Dimpotrivă! Am început să-i fac și-n 3D, așa că see you in the metaverse.

Am ales strada ca mediu de expresie pentru că treaba asta trebuie să fie și fun. Faptul că în drumul tău spre metrou mai vezi și altceva decât reclame și propagandă, pe mine mă face fericit. Bine, unora le place, altora nu, dar nu judec.

Ce înseamnă street art-ul pentru tine și cum integrezi ceea ce creezi în viața orașului?

Pentru mine, street art-ul este cel mai bun mod de exprimare, pentru că nu sunt reguli sau alte persoane care să îți impună să faci ceva. Ești tu cu tine, este efectiv ceea ce simți. Dacă tu vrei să faci un poster imens și să ieși să îl pui afară, faci asta, pur și simplu. Cumva, lași o parte din tine în fiecare piesă: paste-up, sticker. Încă știu toate locurile în care am lipit stickere acum mulți ani.

Cu social media e și mai ușor să intri în contact cu comunitatea, cu alți artiști, e vorba de networking. Mie îmi place foarte mult să colaborez cu alți oameni, iar street art-ul îți dă puterea să îți expui viziunea în atâtea moduri – de la ilustrații, la jucării, la instalații.

La barul Cooperativa, în București, puteți vedea câțiva pereți de-ai mei. Mai am un mural pe 13 Septembrie, destul de mare. Le-am menționat pe astea două fiindcă sunt la vedere.

Unde îți pot întâlni oamenii munca și cum o pot avea la ei acasă, dacă își doresc asta?

Nu trebuie să facă nimic special, doar să se uite în jur când merg prin București. Altă opțiune e Instagramul , acolo sunt destul de activ. Come and say hi!

