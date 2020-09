În 2015, din curiozitate și dorința de a încerca ceva nou, Cosmin Candoi , atunci în vârstă de numai 13 ani, ajungea pentru prima dată la centrul de escaladă al Asociației Climb Again , primul centru de terapie prin escaladă pentru copiii și tinerii cu deficiențe de vedere din România.

Patru ani mai târziu, în 2019, la numai 17 ani, el a devenit campion mondial la paraclimbing după ce, în finală, a escaladat peretele din concurs în jumătate din timpul alocat de arbitri, demonstrând că voința și determinarea sunt cele mai puternice atuuri atunci când vrei să faci performanță.

Cosmin speră că exemplul său îi va motiva și pe alți copii și tineri cu deficiențe de vedere să îndrăznească să facă tot ce visează. Căci, deocamdată, în România, el spune că ”9 din 10 copii și tineri cu deficiențe de vedere nu ies din casă neînsoțiți.”

Pentru Cosmin, escalada a fost dragoste la prima ... urcare © Climb Again

În 2019, ai devenit campion mondial la paraclimbing. Cum a fost ziua în care ai câștigat și ce anume a contribuit la succesul tău?

Ziua de 17 iulie 2019 este una dintre cele mai frumoase zile din viața mea! Eram alături de colegii mei din Lot, reprezentam România la Campionatul Mondial de Escaladă din Franța, iar evoluția mea pe peretele de escaladă a fost una foarte bună, așa că am încheiat ziua sărbătorind mai multe reușite. Ca să putem ajunge să ne bucurăm de astfel de momente, însă, este nevoie de foarte multe ore de antrenament, de dedicare, de implicare, de pasiune pentru sport, de efort și transpirație. Am învățat în cei 5 ani de când mă cațăr că, pe lângă determinare, este nevoie de profesioniști, oameni dispuși să ofere din experiența lor pentru a-i ghida și îndruma pe ceilalți. Astfel de oameni am descoperit la Climb Again și, datorită încrederii lor, am ajuns să am încredere în mine și să mă antrenez pentru a deveni campion.

Știu că pot să fiu un exemplu pentru ceilalți tineri cu deficiențe de vedere Cosmin Candoi

Am ajuns să fiu Campion Mondial înainte de a împlini 18 ani. Este o medalie care mă bucură, dar vine la pachet cu o serie de responsabilități. În primul rând, știu că trebuie să mă antrenez, să mă dezvolt și să devin mai puternic. Mai știu că am urcat steagul României pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și mi-a plăcut acel sentiment, deci vreau să îl repet. Îmi amintesc și de bucuria familiei, a colegilor de antrenament, a antrenorilor, dar și a colegilor și a profesorilor mei de la școală. La acestea se adaugă și faptul că știu că pot să fiu un exemplu pentru ceilalți tineri cu deficiențe de vedere, îi pot inspira și îi pot antrena la sală. Toate acestea sunt motive care mă încurajează să rămân în zona competițională și să trag tare ca să rămân cel mai bun sau printre cei mai buni.

Cosmin a devenit în 2019 campion mondial la paraclimbing © Sytse van Slooten

Organizatorii au spus că ai terminat așa repede traseul încât ai mai fi avut timp să-l faci o dată. Ce ți-a dat ”aripi” să-l parcurgi atât de repede?

Traseul din finală a fost pe peretele principal, care este surplombat - cu înclinație mare și cu multe volume adăugate, care fac să schimbe unghiurile. Gradul de dificultate al traseului nu a fost ridicat, suntem obișnuiți să cățărăm mai tare la antrenamente. Conform cotației franceze, traseul a fost unul complex, gradul 7b, cu un timp de execuție de 6 minute. Eu am terminat în 3 minute și 21 de secunde. Am abordat traseul fără să mă gândesc la cronometru, mi-am luat tot timpul din lume, iar în mintea mea era doar ideea de a fi atent, să am o poziție și o prestanță bune. Știam că m-am antrenat, știam că am mai făcut trasee similare, într-un interval scurt de timp.

M-am pregătit atât de mult fizic și mental pentru competiție, încât am înjumătățit timpul dat de arbitri pentru o ascensiune Cosmin Candoi

Antrenamentele Lotului Național de Paraclimbing, gândite de cei mai titrați antrenori din lume - Lattice Training, sunt pe măsura performanței pe care vrem să o facem. La aceste antrenamente zilnice, provocatoare, obositoare, epuizante, câteodată, ne cresc aripi, cum spui tu. Am știut că voi da top la traseul din finală de când am început să-l urc. M-am pregătit atât de mult fizic și mental pentru competiție, încât am înjumătățit timpul dat de arbitri pentru o ascensiune. Asta se întâmplă atunci când ne pregătim serios pentru orice fel de dificultate pe care o putem întâlni.

În Franța, Cosmin a escaladat traseul în jumătate din timpul alocat © Sytse van Slooten

Aveai 13 ani când te-ai apucat de escaladă. Cum ai ajuns să practici acest sport?

Practic escalada și am ajuns să câștig titlul mondial pentru că în urmă cu 5 ani am insistat să merg și eu, alături de colegii mei de gimnaziu de la Școala pentru Deficienți de Vedere, la cursurile de incluziune prin escaladă organizate de Asociația Climb Again. Spun că am insistat pentru că, în primele luni, profesorii i-au luat doar pe cei cu deficiențe mai grave. După câteva luni, am ajuns și eu la cățărat și am știut că asta vreau să fac. Să mă cațăr.

Așa am intrat în contact cu marea familie Climb Again. Îmi amintesc și că, înainte de primul cantonament, antrenorul Claudiu Miu a venit și a stat de vorbă cu părinții mei și i-a asigurat că sportul pe care îl practic este unul sigur, care mă va ajuta să cresc independent, să găsesc mereu soluții, să fiu adaptabil, să fiu înțelegător și, de ce nu, chiar campion. Așa a început povestea mea cu escalada și este cel mai bun și util lucru care mi se putea întâmpla. Astăzi sunt Campion Mondial și, alături de colegii mei din Lotul Național de Paraclimbing, știu că sunt un model pentru puștii cu deficiențe de vedere din toată țara.

9 din 10 copii și tineri cu deficiențe de vedere nu ies din casă neînsoțiți Cosmin Candoi

Pe peretele de escaladă, Cosmin e ca peștele în apă © Climb Again

De ce îți place escalada și ce a însemnat pentru tine să devii tot mai bun în acest sport?

Elevilor din școlile speciale li se oferă puține șansă să fie independenți. M-am bucurat să văd că profesorii mei ne-au dus la cățărat. Dacă nu insistam să merg și eu la escaladă, cel mai probabil eram unul din cei 9 din 10 copii și tineri cu deficiențe de vedere care nu ies din casă neînsoțiți. Am ales să schimbi statistica și să fiu acel procent minuscul care îmbrățișează independența și care este capabil să ia decizii, ca orice om matur, că doar am împlinit 18 ani. (râde)

Cum vezi traseul pe care-l ai de străbătut atunci când faci escaladă? Care sunt reperele tale, după ce anume te ghidezi?

La fiecare traseu, facem o vizionare în prealabil, adică antrenorul ne prezintă și ne descrie traseul, toate prizele, mișcările și felul în care acestea se pot face. Iar eu îmi reproduc traseul în minte și memorez cât mai multe detalii. Am o capacitate mare de a memora mișcări, iar antrenamentele îmi dezvoltă musculatura, așa că pot să fiu foarte delicat atunci când fac boulder, de exemplu. Văd undeva la 10%, iar acest rest de vedere este foarte important pentru că îmi dă încredere. Stau mereu de vorbă cu colegii mei nevăzători sau slab văzători și sunt momente când îmi acopăr ochii doar ca să înțeleg cum cațără ei.

Un alt aspect important sunt formele și culorile prizelor. Deși mai mult le intuiesc, știu că au o logică, sunt puse într-un anumit fel și la un anumit grad de dificultate.

Care sunt cele mai frumoase momente de care ai avut parte datorită escaladei?

Trăiesc în fiecare zi momente frumoase datorită escaladei. În primul rând, eu sunt un tânăr cu deficiențe de vedere care și-a descoperit pasiunea și care trăiește din această pasiune. Sunt independent și pot oricând să fiu de ajutor. La 18 ani, sunt instructor de escaladă și boulder, fac parte dintr-un club sportiv care face performanță, reprezint România la competiții, inspir tinerii cu deficiențe să iasă din zona de confort. Toate aceste lucruri îmi fac viața frumoasă, zi de zi.

La numai 18 ani, Cosmin e și instructor de paraclimbing © Climb Again

Un om independent gândește, ia decizii, îi poate inspira pe cei din jur, poate acorda ajutor, poate urca munți, poate câștiga campionate mondiale Cosmin Candoi

Ce simți că ai câștigat la nivel personal de când practici acest sport și de ce încurajezi și alte persoane cu deficiențe de vedere sau alte dizabilități să practice un sport?

Eram un puști firav și ușor timid. Nu prea mă întrebam ce fac cu viața mea, pentru că nici cei din jurul meu nu se întrebau. Probabil că mă vedeau maseur, ca pe toți cei ca mine. La 13 ani, când m-am cățărat prima dată și mi-am demonstrat mie că pot, am înțeles că orice este posibil dacă îți dorești. Am insistat să îmi doresc. Nimeni și nimic nu m-a oprit să îmi urmez pasiunea și să îmi câștig independența. Acesta este cel mai important lucru. Un om independent gândește, ia decizii, îi poate inspira pe cei din jur, poate acorda ajutor, poate urca munți, poate câștiga campionate mondiale.

În plus, la Climb Again găsești oriunde o sursă de inspirație, de la antrenorul Claudiu Miu , fost campion național și balcanic la escaladă, la căpitanul Răzvan Nedu și colegul Alex Benchea , care s-au întors recent dintr-o expediție în premieră pentru România - ascensiunea pe vârful Mont Blanc a doi sportivi care văd împreună 1%.