Beatboxing în timp ce cânți la flaut? Fă cunoștință cu tipul care face asta

Era anul 2014 când Cosmin Cioca , atunci în vârstă de 13 ani, din Drobeta-Turnu Severin, participa pentru prima dată la show-ul ”Românii au talent” de la Pro TV. Trecuse de preselecții și se afla în prima ediție televizată a emisiunii cu o intepretare la flaut. Deși juriul a apreciat ce-a auzit, nu l-a trecut pe Cosmin în etapa următoare fiindcă prestația lui nu i s-a părut extraordinară.

După emisiune, în culise, Andi Moisescu, unul dintre membrii juriului, s-a dus la Cosmin, i-a arătat un videoclip pe YouTube cu un fluteboxer din SUA, Greg Pattillo , inițiatorul acestui concept muzical inedit, azi cu concerte în toată lumea, și i-a spus că dacă revine în emisiune cu ceva similar, are toate șansele să ajungă departe.

Ascultă-l pe Cosmin Cioca fluteboxing la TEDxBucharest în 2016:

”M-am apucat să studiez pe cont propriu încă de a doua zi,” își amintește Cosmin, determinat să devină, la rândul său, fluteboxer, să revină în emisiune și să-i arate lui Andi Moisescu și celorlalți jurați ce-a reușit să facă în numai un an de zile. A depus efortul ăsta fiindcă i s-a părut mișto combinația de instrument și voce și pentru că îl aprecia pe Andi, îi plăcea felul în care gândește.

Două ore de flutebox echivalează cu șase ore de flaut clasic în ceea ce privește efortul. Cosmin Cioca

”Un an de zile am studiat și am încercat să fac singur toată chestia asta, că la vremea aia nu aveam cum să ajung în SUA la Greg Pattillo, să fac ore cu el. Antrenamentul pentru flutebox e diferit de antrenamentul pentru flautul clasic pentru că trebuie să corelez respirația și partea de beatbox cu partea de flaut, e destul de greu de făcut. La început mi se părea că stric partea de flaut, dar, în timp, am ajuns să îmi creez un echilibru. De obicei, fiecare flautist care face și beatbox își creează anumite aptitudini ale lui. Și eu le am pe ale mele, dar nu știu să le explic altuia, deși am încercat, așa cum probabil altul nu-mi poate explica mie ce face,” râde Cosmin. ”Eu studiez de patru ori pe săptămână flutebox și antrenamentul e mult mai greu decât cel la flaut clasic. Două ore de flutebox echivalează cu șase ore de flaut clasic în ceea ce privește efortul.”

Anul următor, în 2015, Cosmin a revenit la ”Românii au talent” și, de data asta, datorită fluteboxing-ului a ajuns până în semifinală , unde a câștigat premiul de originalitate. Așa i s-a deschis lui Cosmin un drum nou, plin de posibilități, de care se bucură și azi, când e student cu bursă integrală la Royal College of Music în Londra, unul dintre cele mai importante conservatoare din lume. Instituția prestigioasă a fost absolvită, printre alții, și de faimosul compozitor Andrew Lloyd Weber, câștigător a numeroase premii pentru excelența sa muzicală ca Oscar, Golden Globe sau Grammy.

”Mi-am dorit foarte mult să fiu admis la Royal College of Music și am reușit asta și datorită profesoarei Ioana Turcu, care a crezut în mine și-n talentul meu, atunci când alții n-au făcut-o,” spune Cosmin, pentru care anii de studiu în România au fost mai degrabă dezamăgitori fiindcă era în mod constant descurajat în ceea ce privește fluteboxing-ul. ”Nu am fost niciodată cel mai bun muzician dintr-un grup, însă mereu mi-am dorit să ajung mai sus și am muncit pentru asta.”

Cosmin Cioca fluteboxing la TEDxBucharest în 2016 © TEDxBucharest

Interviul pentru admiterea la Royal College of Music, pe care l-a susținut la finalul anului 2019, trebuia să dureze o oră și 10 minute, iar Cosmin urma să interpreteze patru bucăți muzicale. Își alesese ”Concertul pentru flaut și pian în Sol Major” de Wolfgang Amadeus Mozart și ”Fantesia pentru flaut” de Gabriel Fauré. ”Acestea au patru părți, însă ele în sine sunt două piese,” spune Cosmin.

Trecuseră numai 30 de minute din interviu când Cosmin a fost oprit de membrii comisiei. ”Reușisem să interpretez tot Concertul de Mozart și câteva măsuri din Fantesia când mi-au spus stop,” își amintește el. A plecat din camera de examinare deznădăjduit, pentru că nu știa dacă fusese oprit fiindcă fusese suficient de bun sau fiindcă picase.

”După o oră însă am primit telefon să mă reîntorc și să dau examen și pentru bursă. M-am dus și am avut la dispoziție trei minute ca să îi impresionez, să le arăt ce îmi place mie să fac cel mai mult la flaut. Am făcut o improvizație de flutebox, m-am simțit extraordinar și asta a fost.” Cu câteva zile înainte de Crăciunul din 2019, Cosmin a aflat că a fost admis la Royal College of Music cu bursă integrală pentru cei patru ani de studiu și cu posibilitatea de a o păstra dacă are note bune și pentru studiile de masterat și doctorat.

Profesorii au o singură dorință pe care o și declară, e ca un motto, și anume să te ajute să devii mai bun decât ei. Cosmin Cioca

Cosmin a început să studieze la Royal College of Music în 2020, pentru că, atunci când a dat examenul de admitere, intrase deja și la Universitatea de Arte ”George Enescu” din București și a vrut să încheie aici primul an. Conservatorul la Londra e însă un alt nivel. ”Respectul pentru artiști îl simți încă de când intri în clădirea conservatorului, totul e de o așa manieră încât să-ți insufle entuziasmul. Nu există invidii între colegi, cu toții colaborăm foarte bine, iar profesorii au o singură dorință pe care o și declară, e ca un motto, și anume să te ajute să devii mai bun decât ei,” povestește Cosmin.

Ascultă-l pe Cosmin Cioca fluteboxing la TEDxCLUJ în 2018:

Deși e abia la începutul studiilor sale universitare, Cosmin vede deja cu ochii minții viitorul. ”Eu funcționez bine când îmi setez obiective. Am făcut școala în Turnu Severin și mi-am dorit ceva mai mult, mi-am pus target să merg la București. Apoi am vrut mai mult de la viața mea și mi-am pus target să merg mai sus și să ajung la Londra. Am reușit și asta. Următorul meu target e să fiu interpret, solist și prim flautist în SUA. Mi-ar plăcea să intru la Filarmonica din New York. Îmi doresc SUA pentru că cred că acolo există cel mai mare respect față de muzică și muzicieni. Viața din SUA, așa cum mi-o imaginez, e cea cu care eu rezonez,” spune Cosmin.