Patinatorul de viteză care duce România la competițiile internaționale mari

Odată cu participarea la Campionatul European de Patinaj Viteză din Olanda, care a avut loc la începutul acestui an, Cosmin ”Mex” Nedelea de la CSM Corona Brașov pune din nou România pe harta internațională a patinajului viteză în probele masculine după ani de zile de pauză în care țara noastră nu a mai avut niciun reprezentant.

În vârstă de 21 de ani, Cosmin și-a făcut în acest an și debutul oficial la seniori, așa că acum va concura împotriva celor mai buni patinatori de viteză din lume. Antrenat încă de la vârsta de opt ani de Bogdan Stănescu , antrenorul coordonator al secției de patinaj de la Corona Brașov, povestea lui Cosmin în acest sport a început ... dintr-o joacă.

Joaca s-a transformat, treptat, în rigoare și Cosmin a descoperit în patinajul viteză un sport care-l ține în priză și care-l determină să dea tot ce are el mai bune ca să-și împlinească visul suprem, participarea la Jocurile Olimpice. Fă cunoștință cu un sportiv pe care e bine să-l urmărești de acum înainte!

Forță și anduranță © Criski

Cum ai început să practici patinajul viteză?

Eu făceam fotbal, m-a dat mama la fotbal. Iar în jurul terenului de fotbal era pista de role unde i-am văzut pe ceilalți patinând și, având o poziție mai ciudată, fiind ceva nou pentru mine, am zis, ”Mamă, cât de tare e, vreau să încerc.” A doua zi am lăsat ghetele de fotbal acasă și am luat rolele-n picioare. (râde)

Ce te-a atras la patinajul viteză?

Aveam opt ani atunci și mi se părea că patinatorii au viteză mare și asta era mișto. A doua zi i-am zis mamei, ”Mă duc la patinaj.” M-am dus la patinaj, aveam rolele mele normale de stradă, am început să patinez, nu mi se părea cine știe ce fiind la început, dar mă uitam la ceilalți ce fac și am zis, ”Trebuie să ajung și eu așa.” Antrenorul m-a pus să patinez, să vadă cum mă mișc, și, fiind nou venit, la început nu făceam ce făceau ceilalți. Dar încet, încet am primit și eu role de patinaj viteză, erau ceva nou pentru mine, nu puteam să stau în ele, fiind diferite de cele normale, dar m-am acomodat și, de atunci, în fiecare zi am fost la antrenament.

Cosmin și antrenorul Bogdan Stănescu © Criski

Te-ai dus pur și simplu la opt ani la antrenorul Bogdan Stănescu și i-ai zis, ”Vreau să încerc și eu”?

Da, m-am dus când știam că au antrenamente, ”Bună ziua, am văzut cum patinați, vreau să încerc și eu”, și apoi antrenorul mi-a spus să dau o tură, să vadă cum patinez. Ulterior, au venit și părinții și au vorbit cu antrenorul, însă prima dată m-am dus singur (râde). De atunci și până acum, Bogdan Stănescu a fost primul și singurul meu antrenor.

Când m-am apucat de patinaj viteză, nu știam ce e de fapt patinajul viteză. Eu am vrut viteză și atât. Cosmin ”Mex” Nedelea

Ce te-a făcut să mergi mai departe cu acest sport?

Îmi plăcea ce fac, îmi plăcea mult și grupul în care eram, începeam să mă pricep tot mai bine, am început și antrenamentul pe uscat, fără role, și îmi plăcea tot mai mult. Plus că toată lumea spunea că am talent și prind foarte repede așa că am zis, ”De ce nu?”

Ulterior, peste doi ani de zile, am plecat în primul meu cantonament pe gheață, în Germania, și a fost incredibil, era un patinoar de 400m, nu mai văzusem în viața mea așa ceva. Eu, când m-am apucat de patinaj viteză, nu știam ce e de fapt patinajul viteză, că e pe gheață, că patina își deschide lama, nu aveam nicio idee despre aspectele astea. Eu am vrut viteză și atât. Pe parcurs, descoperind și alte elemente ale acestui sport, mi s-a părut mișto și am zis, ”Aici rămân.”

Pregătirea în sala de forță e esențială © Criski

În ce fel au evoluat antrenamentele?

Când eram mic făceam foarte multe joculețe, chiar dacă nu erau specifice patinajului, ștafete, alergare și excursii. La o vârsta fragedă nu te axezi pe performanță pentru că lucrezi cu copiii și asta e mai greu. Pe parcurs, am început să fac antrenamente tot mai serioase, sală de forță, antrenamente pe gheață cu cei mai mari decât mine. Se terminase cu joculețele!

La vârsta de zece ani ai plecat în primul cantonament în Germania. Care au fost pașii următori?

Acolo am început să realizez ce înseamnă de fapt patinajul viteză. În Germania, am văzut alți patinatori străini care concurau în competiții internaționale și mi se păreau foarte tari. Acolo am întâlnit și lotul României de la acea vreme. Mă simțeam bine, mi-am dat seama că asta vreau să fac, le-am spus și părinților că e pe bune totul. Au venit și primele concursuri și totul a curs de la sine, nu am mai stat să mă gândesc la nimic, am continuat cu ceea ce făceam.

Când ai început să te identifici cu sportul pe care-l practici, să simți că treaba e serioasă?

Mi-am dat seama de asta prin clasa a VI-a – a VII-a, că devenea totul mult mai serios, antrenamentele, competițiile, eu voiam să câștig, voiam să merg din ce în ce mai tare, făceam antrenamente și la șase dimineața, totul devenea mai complex. Apoi am început să patinez din ce în ce mai tare, să concurez la Cupe Mondiale de Juniori, era alt nivel și am înțeles atunci că mă pot numi sportiv de performanță. Plus că e munca zilnică, când mergi la antrenamente pentru că vrei să mergi, sunt două antrenamente pe zi, e destulă muncă în spate și atunci e clar că mă simțeam ca un sportiv.

Pe locuri, fiți gata... © Arhivă personală

Cum arăta viața ta de zi cu zi când erai adolescent, când îmbinai antrenamentele cu restul activităților?

Erau zile în care mergem la antrenament pe gheață de la șase la șapte dimineașa pentru că, din cauza echipelor de hochei, nu aveam loc pe gheață la altă oră, așa că mergeam înainte de școală. Pe urmă aveam școală până la orele 13.00 – 14.00. Mergeam acasă, mâncam, poate dormeam puțin, dar nu prea dormeam că eram încă mic, acum dorm mai mult. (râde) Pe urmă aveam antrenament pe uscat: pregătire fizică, alergare în sală, depinde de programul creat de antrenor. Pe urmă timp liber. Când eram mai mic, în școala generală, aveam de făcut teme și ai mei îmi spuneau că dacă nu fac teme, nu merg la antrenament, dar asta se întâmpla destul de rar, că ei știau cât îmi place să merg la patinaj și, atunci, nu îmi luau bucuria asta. Și mai aveam timp să ies și afară cu prietenii. La vârstă fragedă, totul era mai lejer și asta mi-a prins bine.

Pe urmă am început să patinez din ce în ce mai bine și am început alături de echipa mare, cu două antrenamente pe zi, alt program, mai plecam și de la școală când aveam cantonamente. Tot programul ăsta a început când am intrat la liceu, prin clasa a IX-a. Responsabilitățile mele ca sportiv au crescut odată cu vârsta, odată cu maturizarea și fizică, dar mai ales psihică.

Visul lui Cosmin e să ajungă la Olimpiadă © Arhivă personală Îmi doresc progres în tot ce fac și, de la an la an, să fiu tot mai sus, iar asta înseamnă mai mult patinaj, mai multă tehnică, mai multă forță. Cosmin ”Mex” Nedelea

Anul trecut ai făcut pasul către seniori, iar anul ăsta ai participat la prima ta ediție a Campionatului European de Patinaj Viteză. Cum a fost experiența asta?

Sezonul ăsta a fost extrem de bun pentru mine pentru că a fost primul an când am concurat la seniori pe plan mondial. Să mă calific la Europene a fost grozav fiindcă să te califici la Europene e greu, fiind locuri limitate. Se pune un barem, ca la Cupa Mondială, deci se limitează locurile și, dacă nu vii în clasament destul de bine și în față, nu ești calificat la Europene. Când am aflat că am fost calificat la Europene, am rămas mască. Fiind și primul meu an în care am debutat la seniori, să fiu și calificat la Europene, mi s-a părut grozav și bucuria a fost mare.

Când am plecat la concurs știam că nu pot să fac cine știe ce, știam că sunt cu cei mai tari 20 de patinatori viteză din Europa, dar să fiu acolo a fost ceva nemaipomenit, pentru că știu cât de grea a fost calificarea și, cine nu e din lumea sportului, nu înțelege exact despre ce e vorba, se gândește că, ”Ai fost la Europene” și gata. Dar, ca să mergi acolo, trebuie mai întâi să te califici. Și e mai greu să te califici decât să câștigi.

Cosmin e pus pe treabă și gata să-și împlinească visurile © Arhivă personală

Ce urmează pentru tine?

Îmi doresc, ca orice sportiv, să ajung într-o zi la Olimpiadă. Nu am reușit să mă calific pentru Beijing, dar nu aveam mari așteptări de calificare fiind în primul an la seniori. E mai complicat la debut să se întâmple asta. Dar fac tot posibilul să mă calific la următoarea.

Îmi doresc progres în tot ce fac și, de la an la an, să fiu tot mai sus, iar asta înseamnă mai mult patinaj, mai multă tehnică, mai multă forță. Asta pot construi în următorii patru ani, până la Olimpiadă, o clasare din ce în ce mai bună în competițiile mondiale.

Cosmin ”Mex” Nedelea © Arhivă personală

Cum reușești să rămâi motivat în acest sport?

Nu-mi place monotonia, mă plictisesc foarte repede, dar în patinaj e cu totul diferit, mereu e ceva nou, care mă atrage, o tehnică puțin diferită sau exerciții noi, sunt multe antrenamente în care poți diferenția și schimba. Mă motivează prestația mea în concursuri, cel puțin sezonul ăsta m-a motivat pentru cel puțin două sezoane. Mi s-au îndeplinit toate visurile copilăriei să ajung în cele mai rapide patinoare, să patinez cu cei mai buni din lume. Mai vreau doar să ajung la Olimpiadă și atunci pot spune că ce mi-am propus în acest sport este îndeplinit. Antrenamentele care ies bine, concursurile care ies bine, toate astea sunt parte din motivația mea zilnică. Dacă până acum s-a îndeplinit tot ce mi-am propus, cu siguranță asta se va întâmpla și mai departe!