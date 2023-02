Prima medalie pentru România la patinaj viteză individual masculin U23

(22 ani), cel mai rapid patinator din România, atât pe role, cât și pe gheață, a obținut locul al treilea în proba de Mass Start de la Finala Cupei Mondiale U23 din Inzell, Germania, după toate cele trei etape. El a declarat: ”Medaliile obținute sunt un vis devenit realitate, un vis împlinit. Aceste rezultate sunt răsplata muncii mele de atâția ani de antrenamente zilnice, sunt o motivație pentru viitor și, cel mai important, sunt dovada reală că ambiția joacă un rol foarte important în cariera mea. Aceste rezultate pe plan mondial au fost realizate într-un sezon în care eu am fost mai mult accidentat decât apt 100%. Totodată, aceste clasări sunt istorie pentru România, deoarece niciun băiat nu a mai urcat pe podiumul mondial la categoria U23. Fapt ce mă face să fiu și mai mândru, și mai bucuros.”

(17 ani) urcarea pe locul al doilea al podiumului este o mândrie: ”Argintul obținut înseamnă o mare bucurie pentru mine. A fost o cursă grozavă împreună cu echipa mea, am avut foarte multe emoții, dar acestea au fost constructive pentru noi. Încerc cât mai mult posibil să evoluez și să progresez. Sperăm ca medaliile pentru România să nu se oprească aici. Și visăm la cât mai multe titluri frumoase pentru noi.”

(18 ani) a completat: ”Să fac parte ca junior din echipa alături de care am urcat de trei ori pe podium sezonul acesta în cadrul Cupelor Mondiale U23 a însemnat o gură de aer proaspăt după un start de sezon nu tocmai ideal din cauza unor probleme la ambii genunchi, care m-au ținut pe loc în primele două luni ale sezonului. Această medalie din Inzell m-a făcut să spun că nu este totul pierdut: timpul din proba de 500 de metri, dar și cel de la 1000 de metri m-au poziționat al 10-lea după trei etape de Cupă Mondială. Acești timpi, la momentul actual, spun că sunt cel mai rapid junior român pe un patinoar de joasă altitudine. Rezultatele nu pot decât să mă motiveze pentru sezonul următor, care va fi și ultimul în calitate de junior. Până atunci, efortul depus în antrenamente trebuie să depășească lipsa condițiilor, iar rezultatele să vorbească de la sine!”

În 2022, odată cu trecerea la seniori, Cosmin ”Mex” Nedelea devenea primul patinator român de viteză care reprezenta România în probele masculine de la Campionatul European de Patinaj Viteză din Olanda după ani de zile de absență a țării noastre în astfel de competiții. Am vorbit cu sportivul român și-am aflat cum a arătat pentru el ultimul an de zile.

În 2022, odată cu trecerea la seniori, Cosmin ”Mex” Nedelea devenea primul patinator român de viteză care reprezenta România în probele masculine de la Campionatul European de Patinaj Viteză din Olanda după ani de zile de absență a țării noastre în astfel de competiții. Am vorbit cu sportivul român și-am aflat cum a arătat pentru el ultimul an de zile.

În 2022, odată cu trecerea la seniori, Cosmin ”Mex” Nedelea devenea primul patinator român de viteză care reprezenta România în probele masculine de la Campionatul European de Patinaj Viteză din Olanda după ani de zile de absență a țării noastre în astfel de competiții. Am vorbit cu sportivul român și-am aflat cum a arătat pentru el ultimul an de zile.

Este o onoare pentru mine să pot lua startul în competiții de o așa anvergură. De când am început acest sport, mi-am dorit să pot reprezenta România la cel mai înalt nivel posibil, iar acum a venit momentul mult așteptat. Sentimente au fost multe - de la frica de eșec și emoții la entuziasm și mândrie. Pot spune doar că mă simt onorat să aduc din nou patinajul național la competițiile de cel mai înalt nivel.

Este o onoare pentru mine să pot lua startul în competiții de o așa anvergură. De când am început acest sport, mi-am dorit să pot reprezenta România la cel mai înalt nivel posibil, iar acum a venit momentul mult așteptat. Sentimente au fost multe - de la frica de eșec și emoții la entuziasm și mândrie. Pot spune doar că mă simt onorat să aduc din nou patinajul național la competițiile de cel mai înalt nivel.

Este o onoare pentru mine să pot lua startul în competiții de o așa anvergură. De când am început acest sport, mi-am dorit să pot reprezenta România la cel mai înalt nivel posibil, iar acum a venit momentul mult așteptat. Sentimente au fost multe - de la frica de eșec și emoții la entuziasm și mândrie. Pot spune doar că mă simt onorat să aduc din nou patinajul național la competițiile de cel mai înalt nivel.

Cum a fost primul tău an la seniori?

Cum a fost primul tău an la seniori?

Cum a fost primul tău an la seniori?