Costi Voicu se bucură de dans ca-n prima zi

Întotdeauna am fost atras de dans și muzică. Însă norocul meu a fost faptul că un prieten bun a început să urmeze niște cursuri de Street Dance. Locația era foarte departe pentru mine, așa că nu m-am putut duce cu el. Drept urmare, după ce se întorcea de la sală, rămâneam afară în fiecare seară și mă învăța ceea ce acumula de la cursuri. După un an, cursurile s-au mutat în Crângași, cartierul în care locuiesc, iar atunci nu am mai stat pe gânduri și m-am înscris și eu.

Întotdeauna am fost atras de dans și muzică. Însă norocul meu a fost faptul că un prieten bun a început să urmeze niște cursuri de Street Dance. Locația era foarte departe pentru mine, așa că nu m-am putut duce cu el. Drept urmare, după ce se întorcea de la sală, rămâneam afară în fiecare seară și mă învăța ceea ce acumula de la cursuri. După un an, cursurile s-au mutat în Crângași, cartierul în care locuiesc, iar atunci nu am mai stat pe gânduri și m-am înscris și eu.

Întotdeauna am fost atras de dans și muzică. Însă norocul meu a fost faptul că un prieten bun a început să urmeze niște cursuri de Street Dance. Locația era foarte departe pentru mine, așa că nu m-am putut duce cu el. Drept urmare, după ce se întorcea de la sală, rămâneam afară în fiecare seară și mă învăța ceea ce acumula de la cursuri. După un an, cursurile s-au mutat în Crângași, cartierul în care locuiesc, iar atunci nu am mai stat pe gânduri și m-am înscris și eu.

Momentul în care am realizat că vreau să investesc și mai mult timp în dans este puțin amuzant, însă și puțin trist. La vârsta de 15 ani, într-un moment de cumpănă, am decis să renunț la dans, iar după 3-4 luni am reușit să mă răzgândesc cu ajutorul colegilor mei cărora le voi fi recunoscător pentru totdeauna. Culmea a fost că, atunci când m-am reapucat, am realizat cât de mult mi-a lipsit dansul si cât de gol eram pe dinăuntru fără el, urmând mai apoi să reprezinte un stil de viață pentru mine.

Momentul în care am realizat că vreau să investesc și mai mult timp în dans este puțin amuzant, însă și puțin trist. La vârsta de 15 ani, într-un moment de cumpănă, am decis să renunț la dans, iar după 3-4 luni am reușit să mă răzgândesc cu ajutorul colegilor mei cărora le voi fi recunoscător pentru totdeauna. Culmea a fost că, atunci când m-am reapucat, am realizat cât de mult mi-a lipsit dansul si cât de gol eram pe dinăuntru fără el, urmând mai apoi să reprezinte un stil de viață pentru mine.

Momentul în care am realizat că vreau să investesc și mai mult timp în dans este puțin amuzant, însă și puțin trist. La vârsta de 15 ani, într-un moment de cumpănă, am decis să renunț la dans, iar după 3-4 luni am reușit să mă răzgândesc cu ajutorul colegilor mei cărora le voi fi recunoscător pentru totdeauna. Culmea a fost că, atunci când m-am reapucat, am realizat cât de mult mi-a lipsit dansul si cât de gol eram pe dinăuntru fără el, urmând mai apoi să reprezinte un stil de viață pentru mine.