Cristian Frățică vrea să dezvolte comunitatea dancehall din România

Aveam cam 10 ani când am început să văd primele clipuri muzicale la televizor și, implicit, primii dansatori. Am fost atras în direcția asta încă de la început, iar mai târziu, pe la vârsta de 13 ani, am reușit într-un final să găsesc prima mea sală de dans, unde am luat și primele cursuri. La început, din cauza vârstei mele fragede, nu eram chiar sigur în ce direcție se va duce această pasiune, însă în decurs de patru ani mi-am dat seama că asta vreau să fac indiferent de situație și că o să reușesc indiferent de eforturi.

Nu aș putea sub nicio formă să aleg între ele. Au fost atât de multe și atât de frumoase încât îmi este greu să aleg una. Dar un lucru pe care îl pot spune cu certitudine este că toate aceste experiențe, și vorbesc aici de evenimentele internaționale la care am fost prezent, și în calitate de participat, și în calitate de instructor sau jurat, m-au format ca persoană, ca dansator. Am înțeles că nimic nu se întâmplă peste noapte, nimic nu se poate realiza fără multă muncă și dedicare, iar când lucrurile sunt făcute cu o pasiune imensă, și te bucuri, și ești recunoscător pentru fiecare bucățică din acea experiență, atunci poți spune că într-adevăr trăiești ,,the dream life.”

Au fost destule. La început nu am putut să le fac față și am clacat la fiecare dintre ele. Eram într-o frustrare continuă și într-o situație de genul ,,poate că totuși ar trebui să nu mai fac asta, și să o las baltă, și să o țin doar pentru mine.” O perioadă am ținut-o tot așa, dar în continuare munceam și investeam la fel de mult, atât timp, cât și financiar. Am început iarăși să mă expun și să îmi repet în cap ,,pot mai mult și nicio critică care nu este constructivă nu mă va afecta indiferent de context, niciun comentariu de prost gust nu este binevenit și va fi ignorat.” Ușor, ușor am început să văd roadele muncii și sacrificiilor depuse și părerea mea față de mine s-a schimbat și mi-am dat seama că sunt mult mai valoros și că niciodată nu trebuie să te lași afectat de nimeni și nimic. Trebuie doar să îți urmezi calea, să faci ceea ce îți place, indiferent de context, și să accepți doar critica constructivă, care te poate ridica în ceea ce vrei tu să faci.

