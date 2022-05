Perseverența este una dinte calitățile cele mai importante ale unui om care vrea să progreseze. În ciuda suișurilor și coborâșurilor, un astfel de om știe că fiecare experiență este o lecție din care are de învățat și că, prin muncă, va ajunge, inevitabil, unde își dorește. Cu toții știm cel puțin un astfel de om, fie că îl cunoaștem personal, fie că-l admirăm de la distanță.

Cristiana Oprea este o astfel de persoană. Tot ce-și pune în minte duce la bun sfârșit și nu se lasă intimidată nici de momentele dificile, nici de rezultatele nedorite, nici de opiniile nefavorabile ale celor din jur. Câinii latră, caravana trece. Recent, Cristiana a devenit prima femeie pilot din România care a luat startul în Campionatul Mondial de Raliuri odată cu participarea la cursa din Croația. Chiar dacă a terminat-o pe ultima poziție în clasament, alături de copilotul Andrei Mitrașcă, ea spune că își dorește să revină acolo și să facă mai bine.

Pionieratul acesta este un altul dintr-un lung șir de premiere pe care Cristiana le-a semnat de-a lungul timpului:

În iulie 2018, ea și copilotul Diana Hațegan au devenit singurul echipaj feminin românesc din ultimii 50 de ani care a participat la un raliu în afara țării, cu ocazia Rally Sliven din Bulgaria, etapă a FIA European Rally Trophy.

În mai 2019, tot alături de copilotul Diana Hațegan, au fost primul echipaj feminin pe podiumul general al Cupei Dacia, la Raliul Argeșului.

În iulie 2019, tot alături de copilotul Diana Hațegan, a fost prima femeie pilot din România care a concurat în Campionatul European de Raliuri și împreună au devenit primul echipaj feminin care a reprezentat România în acest campionat, la o etapă în afara țării, la Rally di Roma Capitale, etapa de debut, unde au câștigat cele mai multe puncte în clasamentul ERC Ladies Trophy, pilotând un Peugeot 208 R2.

Am vorbit cu Cristiana Oprea, pilot de 8 ani de zile, antreprenoare și influencer, și-am aflat cum a fost experiența ei la WRC, de ce urmărește să participe la cât mai multe raliuri în afara țării, cum trece peste critici și care sunt planurile ei.

Ești prima femeie pilot din România care a participat la WRC. Cum ai ajuns acolo?

Orice pilot ai întreba, îți va zice că-și dorește să ajungă într-o bună zi la WRC. E un fel de mit, de obiectiv suprem. Dar eu am învățat să nu mă las intimidată de aparențele astea și de miturile din jurul raliurilor pentru că, atunci când îți pui casca pe cap, nu contează la ce raliu participi sau la ce campionat. E tot un raliu și ești tu cu mașina ta, cu copilotul, încerci să faci cât de bine poți. Cu diferența că, evident, în WRC sunt mult mai mulți spectatori, e alta atmosfera, e totul mult mai efervescent, așadar ăsta a fost un lucru foarte bun pentru noi.

Trebuia să începem cu Trofeul Balcanic, o etapă în Turcia care s-a anulat și, pentru că și copilotul meu e un pic nebun și visător, mi-a sugerat să iau în considerare raliul din Croația din cadrul WRC. Nu mă consideram 100% pregătită pentru asta, dar nu ești niciodată 100% pregătit pentru ceva. După puțină documentare, mi-am dat seama că e fezabilă o astfel de participare, chiar dacă la limită din punctul de vedere al bugetului. (râde). Așa că am luat decizia să merg și să văd cum e. Am fost foarte curioasă să văd ce înseamnă să concurezi într-o atmosferă de top, alături de cei mai buni. În general, oamenii sunt foarte relaxați afară, în campionatele mondiale, europene, toată lumea e super friendly și supportive.

Vreau cu tărie să evadez din această bulă nefericită a sportului românesc unde growth mindset-ul e inexistent, unde oamenii sunt toxici și au atitudini negative. De altfel, am trăit-o pe propria piele; în ultima lună, mi-am luat foarte mult “hate” după ce am greșit, ca să zic așa, în WRC, că am sărit afară, dar asta i se întâmplă oricui. Însă spectatorii ne-au salvat din punct de vedere mental, pentru că ne-au încurajat, ne-au aplaudat, ne-au luat în brațe, și-au făcut poze cu noi, am simțit, în sfârșit, ce înseamnă spiritul ăsta al raliurilor cu foarte mulți oameni care-s acolo să se distreze, să fie parte din fenomen. Nu mi-e rușine cu ce am făcut, cum au încercat unii oameni din România să mă facă să mă simt că, “Vai, ai mers în WRC, ai ieșit ultima și ai și făcut greșeli.” Nu mi-e rușine de greșeli, așa crești. Pe scurt, a fost o experiență dură, care m-a făcut un pilot mai bun.

Care sunt miturile din jurul unei competiții ca WRC?

Un mit ar fi că WRC e o competiție inaccesibilă și că foarte puțini ajung acolo. E parțial adevărat, dar puțini oameni ajung acolo din cauza bugetului, pentru că în raliuri și în motorsport, în majoritatea disciplinelor, nu te califică performanța sportivă, te califică bugetul. E un adevăr incomod, dar așa stau lucrurile. Eu am sacrificat foarte multe să pot să particip. Am înlocuit două raliuri cu etapa asta din Croația și mi-am pus la bătaie și bugetul pe care-l aveam ca rezervă pentru diverse reparații.

N-ai cum să ignori componenta financiară. Fără bani, nu progresezi. Performanța ține în foarte mare măsură și de bani. Dacă ești antreprenor, cum sunt eu, și-ți bați capul să-ți găseșți parteneri de unul singur, și n-ai impresar, n-ai agenție, n-ai bani în familie, e foarte greu. Raliul din Croația m-a ajutat să mă dezvolt foarte mult chiar dacă n-a fost un raliu bun ca performanță sportivă. Dar și despre asta e vorba. Te duci, vezi cum e și, după aia, ți-l setezi ca obiectiv: vreau să mă întorc acolo și să merg mai bine.

Cristiana caută mereu provocări care o ajută să crească © Flavius Croitoriu

De ce abia anul ăsta am avut pentru prima dată o femeie pilot din România în WRC?

Stăm bine ca reprezentare a femeilor în motorsport, dar nu stăm foarte bine ca reprezentare a lor în rândul piloților. Mă bucur să văd o generație tânără că vine din urmă; momentan, avem foarte multe fete de 16 - 18 ani care participă în campionate entry level la slalom paralel, la time attack și la îndemânare. Sunt fete care încep acum, pe mașini de stradă pregătite pentru genul ăsta de competiții.

Când am intrat în motorsport în 2015, am fost singura femeie pilot din Campionatul Național de Raliuri. Mulți ani am fost singura. Dar pe mine nu m-a bucurat niciodată chestia asta. Că s-a întâmplat să fiu eu prima în Campionatul Mondial mi-a adus foarte mult hate. Dar mi-a adus și multă admirație. Adică oamenii din afara sportului o văd drept ceea ce este: o bucurie că am mai depășit un milestone. Nu mi-am propus asta, nimeni nu-și propune să fie excepția dintr-un sport. M-aș fi bucurat mult mai mult să nu fie toată atenția pe mine și să fim vreo 3-4 fete pilot și să ne putem concentra liniștite pe performanța sportivă, nu pe însușirea acestei misiuni de pionierat. Asta e și o povară, și un avantaj.

Însă nu mi-e rușine că sunt prima. Am reușit să ajung aici pe munca mea. Mă motivează și mă mobilizează să încerc să fac asta cu consecvență, să cresc constant, să ating performanța pe care mi-o doresc. Sigur, eram motivată și înainte, dar acum mă simt responsabilă să dau un exemplu bun și următoarei generații. ”De ce am avut foarte puține femei la start?” m-ai întrebat. Probabil că iar o să fiu acuzată că vorbesc despre sexism, despre misoginism, și despre alte cuvinte sensibile în lumea bărbaților. Însă eu am trăit pe propia piele toate astea. Mi-am dat seama acum, după 8 ani de zile în sportul ăsta, că atunci când încerci să te dezvolți într-un mediu care nu te ia în serios, care face mișto de tine, care, constant, în loc să te încurajeze, te pune la îndoială, îți pune la îndoială meritele, e mult mai greu să crești pentru că întotdeauna te vei îndoi și tu de tine sau poate nu vei profita de oportunități. Eu asta am trăit ca femeie pilot. Întotdeauna am simțit că trebuie să-mi justific de două ori mai mult rezultatele obținute.

Cum îți gândești bugetul?

Acum doi ani, când a început pandemia, încă aveam Sandero-ul și habar n-aveam dacă o să pot continua sau nu cu raliurile. Am avut și eu șocul pe care probabil l-au avut foarte mulți, “Aoleu, mi-am stricat viața! Ce-am făcut, m-am făcut sportivă, n-am nicio șansă, nu se mai țin competiții!” (râde) Îmi doream să trec la o mașină de clasă superioară care era acest Peugeot pe care îl și închiriasem când am fost în Campionatul European în 2019. Știam că e în jur de 40.000 de euro, dar era clar că n-am cum să fac banii ăia doar vânzându-mi Sandero-ul. Însă am avut noroc să mi se lege câteva pitch-uri.

În momentul în care discut cu potențiali parteneri, încerc să-mi construiesc un buget, să înțeleg ce nevoi de comunicare au și ei și, plecând de la treaba asta, îmi construiesc un calendar competițional. Calendarul e construit în funcție de nevoile de comunicare, să acopăr proiectul construit cu ei, și apoi ca să-mi asigure mie o consecvență pe plan sportiv, pentru că dacă nu ești prezent la cât mai multe starturi, nu prea ai cum să înveți. Asta am simțit pe propria piele și acum, și anul trecut, în mod special, pentru că atunci am revenit la volan după 11 luni de pauză, care evident că s-au simțit. Încerc să fiu prezentă, să cresc awareness-ul, să construiesc ceva pe termen lung cu partenerii mei.

Cristiana vrea ca tot mai multe femei să-și spună cuvântul în motorsport © Arhivă personală

Bugetele variază; mă descurc și cu bugete mai mici, câteva zeci de mii de euro, în condițiile în care e mașina mea. Și asta a fost o decizie de business, când m-am hotărât să-mi vând Sandero-ul și să-mi cumpăr propria mașină. Am cumpărat-o ca s-o am la dispoziție pentru proiecte, pentru campanii, pentru zilele cu copiloți invitați, dedicate partenerilor mei, pentru tot ce înseamnă partea asta de business pentru că, în fond, eu ofer experiențe, ofer fix poveștile astea din motorsport.

În paralel, încerc să mai am alte proiecte; lucrez și ca jurnalist auto, mai am proiecte punctuale plătite, pe social media, ca influencer. Încerc să strâng toți banii posibili și-i investesc, de obicei, în motorsport. Cheltui mai mult decât am! (râde) Și îmi trăiesc viața într-un tabel Excel în care îmi pun toate cheltuielile, cu o planificare atentă, cu multe neprevăzute care apar pe parcurs.

Cum ai caracteriza cei 8 ani de zile de când ești în motorsport?

Când sunt la volanul mașinii mele de raliu sunt cea mai fericită. Asta e zona mea de mindfulness și de bucurie supremă și simt, realmente că “it’s all worth it.” Asta mă ajută să mă mențin concentrată și dedicată acestui sport, pentru că tot ce e între raliuri e foarte multă muncă, și oboseală, și stres, și necunoscute. Am avut un moment în care nu mă mai simțeam fericită la volan, prin 2020, când nu puteam să vând Sandero-ul și să trec la o altă mașină și atunci am zis, “Stop! Nu mai particip la niciun raliu până când nu reușesc să-mi schimb mașina.” Într-un fel, asta m-a motivat și mai tare pentru că, evident, voiam să continui. Dar în anul acela am făcut doar două raliuri. Ăsta e și motivul pentru care am ales să continui în afara țării, în campionate FIA, unde prezențele feminine în motorsport sunt încurajate. E un context care te ajută să te simți confortabil.

Cristiana Oprea în mașina sa, Peugeot 208 R2 © Flavius Croitoriu

Ce îți propui să realizezi pe termen mediu și lung?

Anul ăsta particip în două campionate. Unul a început, Cupa Opel, e cu mașini electrice și e o provocare nouă, foarte faină. Primul raliu l-am făcut deja în Germania. Mi-aș dori foarte tare să pot participa un sezon complet, dar n-am încă bugetul pentru ultimele trei etape, lucrez din greu să strâng banii necesari. E interesant să mergi la raliuri cu o mașină 100% electrică. Nu mă așteptam să-mi placă atât de mult, dar e un fel de back to basics, mă ajută să-mi îmbunătățesc unele aspecte pe care poate o mașină mai puternică le ascunde. Apoi urmează Trofeul Balcanic, care are patru etape, un campionat FIA pe care o să-l fac cu mașina mea, cu Peugeot-ul, după ce-l reparăm după WRC. (râde)

Apoi, una dintre dorințe este să ajung să testez pentru o echipă din Extreme E , pentru că-mi place foarte mult campionatul ăsta inovator cu SUV-uri eletrice în cele mai izolate colțuri ale lumii și-mi mai place că și-au asumat să promoveze egalitatea de gen în motorsport, așa că au echipe formate dintr-un bărbat și o femeie. Mi se pare un statement puternic de care avem nevoie în sport, în general. Iar în motorsport, cu atât mai mult.

În final, îmi doresc să strâng bugetul necesar pentru anul viitor și să fac un sezon complet în Campionatul European de Raliuri, cu o echipă străină, aceeași cu care lucrez și în Cupa Opel anul ăsta, pentru că are foarte multă experiență și cred că lucrul cu o echipă din afară o să mă ajute să cresc mult mai mult și mai repede.

