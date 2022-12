Cristina Neagu la EURO: povestea din spatele cifrelor

Anul acesta, Cristina Neagu a participat la ultimul EURO din carieră. Cea mai bună handbalistă a lumii, ea va rămâne în istoria acestei competiții și datorită unor recorduri greu de ”bătut”. Cristina spune că nu și-a propus niciodată să le ”bifeze”, dar că se bucură că le-a obținut: ”Privind la toți acești ani, sunt mândră de tot ce am realizat la aceste campionate. Am mers de fiecare dată cu inima deschisă, am încercat să dau ce am avut eu mai bun și cred că, de cele mai multe ori, am și reușit.”

Am rugat-o pe Cristina să ne spună poveștile din spatele cifrelor care vor însoți pentru totdeauna numele ei la Campionatul European. Așază-te confortabil și haide să le descoperim împreună!

20: Vârsta la care a debutat la Campionatul European

Primul meu Campionat European a fost în Macedonia, în 2008. Și ultimul a fost tot în Macedonia, acum, în 2022. Nimic nu e la întâmplare. (râde) La primul meu EURO, emoțiile nu au fost atât de mari, pentru că în 2007 deja participasem la primul meu turneu final, la Campionatul Mondial din Franța, iar în 2008 am prins Jocurile Olimpice de la Beijing. Deci, când am fost selecționată pentru Campionatul European, aveam ceva meciuri la echipa națională, nu mai eram doar o jucătoare tânără care vrea să demonstreze, să se lupte pentru poziția ei, eram o jucătoare de bază.

Faptul că îmi câștigasem locul în echipă de la o vârstă fragedă a venit cu plusuri și minusuri: pe de-o parte, eram mândră de ceea ce realizam, pe de altă parte, oamenii nu mă mai tratau ca pe o jucătoare de 20 de ani, deși, în fapt, eram un copil de 20 de ani. Treaba asta m-a și ajutat, dar mi-a fost și greu pentru că nu știam cum să fac față pretențiilor. Apoi am început să mă obișnuiesc și să nu mă mai afecteze. Am învățat de foarte tânără să gestionez presiunea și să pot să ofer ce am eu mai bun, fără să mă gândesc la emoții sau la un posibil eșec.

Însă trebuie să te gândești că poate alte jucătoare, pe care se pune presiune, nu reușesc să gestioneze situațiile de genul ăsta la fel de bine, că poate unele jucătoare au talent, dar nu pot face față unor astfel de situații la o vârstă atât de fragedă. Eu am reușit! Dar dacă nu reușeam? Adică puteam să ofer foarte multe pe terenul de handbal, dar dacă n-aș fi reușit să gestionez presiunea, nu aș fi reușit niciodată să mă ridic la cel mai înalt nivel al meu. În primul rând a trebuit să fac față din punct de vedere mental!

Urmărește documentarul realizat de Federația Europeană de Handbal despre Cristina Neagu:

1: Medalie de bronz

Faptul că am câștigat o medalie de bronz cu echipa națională la EURO 2010 este cea mai mare realizare la această competiție. Îmi amintesc foarte multe lucruri din anul acela, pentru că a fost anul în care am jucat și finala Ligii Campionilor, iar cu două săptămâni înainte de Campionatul European s-au făcut nominalizările pentru ”Cea mai bună jucătoare a anului” și am fost și eu inclusă printre cele cinci jucătoare, legende ale sportului, iar eu doar un copil la început de drum. Atunci a fost prima și ultima dată când s-au făcut nominalizările înainte de un turneu final și nu la sfârșit, cum este de obicei.

Îmi aduc aminte că nominalizarea a venit, din nou, cu multă presiune: să trag echipa după mine și să o duc în top dacă vreau să am vreo șansă să câștig acest titlu. Aveam 22 de ani. Deși era un vis din copilărie să câștig acest titlu, am încercat să nu mă gândesc foarte mult la asta, m-am gândit că cel mai important e să-mi fac treaba bine. Întotdeauna am pus pe primul loc medaliile și trofeele cu echipa și mai puțin rezultatele individuale.

Chiar îmi aduc aminte că în primul meci de la acel Campionat European am jucat puțin mai slab și oameni din handbalul românesc au ieșit în presă și au zis că dacă vreau să am vreo șansă la titlul de ”Cea mai bună jucătoare din lume”, trebuie să joc mai bine de-atât, că nu e suficient. Am reușit să las lucrurile astea deoparte, m-am concentrat pe ce aveam de făcut și, la final, am reușit un turneu foarte bun – am câștigat medalia de bronz cu echipa, am fost golgheterul competiției, apoi a venit și titlul de ”Cea mai bună jucătoare din lume”.

Cristina Neagu © Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool

Finala mică am jucat-o cu Danemarca, la Herning, în fața a 15.000 de spectatori. Am câștigat cu 16-15. A fost un meci atipic, extrem de încărcat emoțional de ambele părți. A fost un meci de luptă, poate nu cel mai frumos de privit, dar îmi aduc aminte că în momentul în care s-a terminat și am câștigat, am izbucnit în plâns și eu, și colegele mele. Nici măcar nu pot să descriu în cuvinte ce simțeam, era prima mea medalie la nivel de senioare. A fost un sentiment fantastic, mai ales că fusesem aproape de o medalie și cu un an înainte, la Campionatul Mondial, unde am ieșit pe locul 4. Cel mai urât e să fii lângă podium!

8: Numărul de participări la EURO

N-am ratat niciun Campionat European de când am început să joc la echipa națională. Am obținut locul 5 în 2008, locul 3 în 2010, în 2012 și 2014 au fost rezultate mai slabe, în 2016 am obținut iarăși locul 5, în 2018 locul 4 și în 2020 și 2022, din nou, rezultate mai slabe. Cumva, cele mai mari emoții și cele mai importante șanse de reușită le-am avut la Campionatele Europene. Cel puțin asta am resimțit eu de-a lungul carierei mele la echipa națională, așa că pot să spun că aceste campionate au fost partea mai importantă în ceea ce privește activitatea mea la echipa națională.

Lucrul ăsta a fost important de-a lungul carierei: să-mi ajut colegele să devină mai bune, pentru că în momentul în care ele devin mai bune, și eu devin mai bună, și echipa devine mai bună și avem mai multe șanse de câștig. Cristina Neagu

4: Selecții în All-Star Team (2010, 2014, 2016, 2022)

Sunt mândră să am aceste nominalizări. Asta înseamnă că la cel puțin jumătate dintre turneele în care am jucat, am jucat bine și am reușit să fiu la cel mai înalt nivel. Cred că toate aceste nominalizări au fost meritate, mai ales că, de obicei, am jucat cel puțin șase meciuri din opt și, atunci, ai destul timp să arăți dacă meriți sau nu să fii în echipa turneului. Eu mă bucur că am reușit să arăt asta. Sunt niște momente care îmi vor rămâne în memorie, care se transformă în amintiri.

În 2010, la prima nominalizare, eram tânără și eram mândră de ceea ce realizasem până atunci, fusesem și golgheterul competiției. 2014 a fost anul în care am revenit după cele două accidentări grave, la umăr și la genunchi, și am făcut un turneu bun, dar, din păcate, nu am reușit să urcăm foarte sus în clasament, am terminat pe locul 9. Și ăsta e un lucru care spune multe; deși, uneori, nu am terminat în primele 4 sau 6 cu echipa, am reușit să fiu nominalizată în echipa ideală a turneului. Asta spune multe despre jocul meu și despre ce am reușit să arăt.

În 2016, am făcut un turneu bun, am ieșit pe locul 5. Iar anul acesta știam când am plecat la drum că e ultimul meu Campionat European, îmi doream să joc bine, așa cum îmi doresc de fiecare dată, și la echipa națională, și la echipa de club, și mă bucur din suflet că am reușit să o fac. Deși nu mai sunt la fel de tânără, am reușit să joc la cel mai înalt nivel și să obțin această nominalizare, care înseamnă mult pentru mine, pentru că, între timp, au mai apărut jucătoare tinere, talentate, bune. Și totuși am reușit să țin pasul și cu handbalul modern și să arăt în continuare cum să joci la cel mai înalt nivel.

Cristina Neagu © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Încă de o vârstă fragedă am început să fiu un om de bază în echipă și, ușor-ușor, m-am transformat și în liderul echipei naționale. Lucrul ăsta l-am simțit aproape de la început, din 2008: că oamenii au așteptări foarte mari așteptări de la mine, că însemn foarte mult pentru echipă, mai ales din punct de vedere al jocului, pentru că atunci, la început, eram mai tăcută, nu eram liderul vocal de astăzi. (râde) Însă m-am transformat și lucrul ăsta a venit cu o responsabilitate în plus. Atâta vreme cât am fost acolo, am încercat să joc bine pentru echipă și să-mi ajut colegele să joace bine și să devină mai bune. Pentru mine, lucrul ăsta a fost important de-a lungul carierei: să-mi ajut colegele să devină mai bune, pentru că în momentul în care ele devin mai bune, și eu devin mai bună, și echipa devine mai bună și avem mai multe șanse de câștig.

2018: Cea mai bună marcatoare din istoria competiției

Jucam al doilea meci împotriva Germaniei, când s-a anunțat în sală că am marcat 264 de goluri și am devenit astfel cea mai bună marcatoare din istoria competiției. Nu m-am concentrat prea mult la momentul respectiv pe informația asta că eram în timpul partidei și cel mai important pentru mine era să joc bine și echipa să câștige. (râde) Am primit la final o minge de o dimensiune mai mare, mingea competiției. M-am bucurat foarte mult, nici nu știam câte goluri înscrisesem până atunci sau care ar fi fost borna. Am zis: ”Ia uite, ce tare că am înscris eu cele mai multe goluri!”

În 2018 a fost și unul dintre cele mai bune turnee europene ale echipei României din ultimii ani, chiar dacă nu am reușit să luăm medalie. Am avut însă o echipă foarte frumoasă și unită și faptul că am reușit și lucrul ăsta a venit ca un plus. Momentul rău a fost când mi-am rupt ligamentul, fiindcă lucrul ăsta a afectat foarte mult și echipa din punct de vedere psihic, nu doar din punct de vedere al jocului; din cauza asta nu am reușit să terminăm pe podium așa cum ne doream.

300: Borna de goluri atinsă la EURO 2022

Încă dinainte de plecarea la Campionatul European, jurnaliștii au tot menționat borna de 300 de goluri care urma să mă transforme în cea mai bună marcatoare din istoria competiției, indiferent că vorbim de handbalul feminin sau masculin. Dar eu n-am făcut niciodată un scop din a bate recorduri; am considerat că în momentul în care o să mă concentrez să joc bine și o să fac lucrul ăsta pentru echipă, lucrurile astea vor veni natural. Și asta am făcut și anul ăsta, mai ales că știam că e ultimul meu Campionat European. Îmi doream enorm să facem un rezultat bun cu echipa, să joc bine, să ajut echipa, iar faptul că am reușit să înscriu aproape 40 de goluri a fost wow.

Borna de 300 de goluri a fost un moment special care va rămâne în istorie. Nu știu câți ani, pentru că recordurile sunt făcute să fie bătute. (râde) Dar, deocamdată, ce am reușit la toate aceste campionate europene va rămâne scris undeva, împreună cu numele meu, iar asta mă face mândră. Cred că și românii iubitori de sport ar trebui să fie mândri, pentru că acolo scrie ”Cristina Neagu - România”, nu doar ”Cristina Neagu”.