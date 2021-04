Cristina Neagu, un psihic de fier

Parte din acest articol Cristina Neagu Vezi profil

Un sportiv de performanță e obișnuit cu suișurile și coborâșurile. Iar pentru a continua să joace la cel mai înalt nivel, e important ca acesta să aibă un psihic puternic: ori de câte ori cade, să poată să se ridice și s-o ia de la capăt, cu mai multă determinare și concentrare.

Cristina Neagu , de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, e cu siguranță unul dintre sportivii care au înțeles de multă vreme că depășirea oricărui obstacol se face cu muncă, cu răbdare și cu ochii mereu pe următorul obiectiv pentru care să dai tot ce ai mai bun. Când vine vorba de sportul pe care-l iubește, niciun sacrificiu nu e prea mare pentru ea.

După ce echipa națională a României a câștigat ambele meciuri împotriva Macedoniei de Nord și s-a calificat pentru a 25-a oară la Campionatul Mondial de Handbal care va avea loc în luna decembrie în Spania, fiind singura echipă din lume care s-a calificat la toate Campionatele Mondiale de până acum, am invitat-o pe Cristina Neagu să ne împărtășească din valorile ei, care au transformat-o într-una dintre cele mai mari sportive ale lumii.

Află și tu cum și-a clădit Cristina un psihic de fier, de ce alege să nu-și arate emoțiile atunci când are parte de dezamăgiri, ce o motivează să meargă înainte și să dea 100% chiar și-atunci când accidentările îi dau de furcă sau echipa ei n-a avut cea mai bună zi pe terenul de joc și care sunt obiectivele ei odată cu retragerea temporară din echipa națională de handbal a României.

Victoria împotriva Macedoniei de Nord a venit după două înfrângeri supărătoare, în turneul preolimpic și-n sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Cum reușește succesul acesta să îți redea din optimism și puterea de a merge mai departe?

În primul rând, sunt foarte bucuroasă că ne-am calificat, aveam nevoie de această gură de oxigen. E o victorie venită după niște momente grele pentru mine, ratarea calificărilor în Final 4 și la Jocurile Olimpice. Așa că sunt foarte bucuroasă! Victoria de azi reprezintă o speranță pentru mai departe însă, deocamdată, mă concentrez pe ce urmează și anume finalul de sezon cu echipa de club.

Am trecut prin niște momente foarte grele în ultimele două luni. Însă ăsta e avantajul sportului, că-ți oferă mereu o nouă oportunitate, iar acest baraj de calificare la Campionatul Mondial a reprezentat o nouă ocazie pentru mine, o nouă motivație și am încercat să mă concentrez cât de bine am putut pe ceea ce am avut de făcut aici, la echipa națională, și mă bucur că am reușit. Mă bucur că am obținut două victorii foarte clare și ne-am calificat la Campionatul Mondial.

Îmi place să le arăt oamenilor că de fiecare dată există o nouă șansă de a o lua de la început. Cristina Neagu

Ești o sportivă care nu-și arată emoțiile în public și care nu vorbește mult despre ceea ce simte. De ce faci această alegere într-o lume care azi e tot mai emoțională, care vorbește mult despre vulnerabilitate și despre a ne lăsa văzuți?

Nu știu, nu o fac intenționat! Pur și simplu sunt clădită în felul acesta. Țin lucrurile foarte mult pentru mine, sunt o persoană introvertită, mă consider o persoană puternică, o persoană care poate să nu-și arate emoțiile prea mult în public. În general, nu-mi place să arăt când sufăr. De multe ori, când am obținut victorii, când am fost fericită, nu am fost reținută din punctul ăsta de vedere, însă atunci când sufăr, nu-mi place să arăt asta chiar dacă de multe ori în sufletul meu se întâmplă diverse lucruri. De ce fac asta? Nu știu, e greu să răspund la această întrebare... Îmi place să le arăt oamenilor că de fiecare dată există un nou început, o nouă oportunitate și o nouă șansă de a o lua de la început. Așa că prefer să mă concentrez pe asta și mai puțin pe a-mi arăta emoțiile și suferințele în public.

Pentru mulți reprezinți un exemplu de pasiune și determinare. Chiar și-atunci când te simți rău fizic din cauza accidentărilor sau pentru că rezultatul unor meciuri în care joci nu e cel dorit, tragi de tine până la capăt. De unde vin forța și anduranța?

Nu am învățat lucrurile astea de la cineva. Mai degrabă am învățat din experiențele pe care le-am avut. Încă de tânără am avut parte de accidentări grave, de momente grele în afara terenului, de momente în care oamenii și-au arătat neîncrederea și, cumva, am început să mă apăr de lucrurile astea clădindu-mi psihicul acesta care a devenit din ce în ce mai puternic de-a lungul anilor. De aia spun de fiecare dată că mi-aș fi dorit să nu am accidentările, dar, pe de altă parte, ele m-au făcut omul și handbalista de astăzi pentru că m-au întărit foarte tare psihic. Dacă nu ai un psihic puternic e foarte greu să reușești în viață, în orice îți propui, nu doar în sport!

Crezi că succesul înseamnă în cea mai mare parte muncă și vorbești des despre asta. De unde ai învățat să ai o etică a muncii atât de solidă și ce înseamnă pentru tine să-ți faci treaba bine?

Nu pot să spun că m-a inspirat cineva! Eu nu am avut idoli. Pur și simplu, în momentul în care am pornit în această direcție a handbalului, mi-am dorit să fiu cea mai bună în ceea ce fac și mi-am dat seama că fără muncă nu o să reușesc asta. Știu că am primit un dar, că am un anumit talent, dar mi-am dat seama că dacă nu muncesc, nu o să pot să fiu niciodată printre cei mai buni. Cu talentul pot câștiga poate anumite meciuri, pot realiza anumite faze senzaționale în joc, însă nu-ți poți păstra constanța la cel mai înalt nivel doar cu talentul. Există exemple numeroase și-n alte sporturi și-s convinsă că munca și determinarea m-au făcut să devin cine sunt astăzi.

E important să fii mereu mai bun, să îți dorești să înveți în fiecare zi. Cristina Neagu Vorbești adesea despre mentalitatea de învingător și spui că, înainte de a fi propriu-zis învingători, e important să gândim ca niște oameni care au reușit deja în ceea ce și-au propus. De ce contează această mentalitate pentru tine și cum te ajută în viața de zi cu zi? Am avut o astfel de mentalitate încă de când eram copil. Dacă mă uit în urmă, la orice joc din copilărie, orice făceam, îmi doream să fiu prima, îmi doream să câștig. E important să ai cumva asta în tine, dar cred că lucrul ăsta se poate și clădi de-a lungul timpului prin a-ți dori să câștigi orice joc, dar nu prin orice mijloace, că nu ăsta e scopul. Însă e important să fii mereu mai bun, să îți dorești să înveți în fiecare zi, aici e cheia! Spune-mi trei lucruri noi pe care le-ai învățat despre tine în ultimul an. Mi-am dat seama că, chiar și-atunci când nu joc handbal, pot să învăț anumite lucruri, am realizat că răbdarea e unul dintre punctele mele forte, deși par de foarte multe ori impulsivă, și am învățat cum să-mi dozez efortul.

Când am stat de vorbă la finalul anului 2020, ne-ai spus că obiectivele pe care vrei să le îndeplinești te motivează să mergi mai departe. Ce te motivează acum, odată cu retragerea temporară din echipa națională de handbal a României?

Două dintre obiectivele majore pe care le-am avut pentru acest an, Jocurile Olimpice și Final 4, s-au dus. Rămâne un obiectiv important câștigarea Ligii Naționale pentru care luptăm în următoarea lună și jumătate, ăsta e obiectivul principal până la sfârșitul acestui sezon. În continuare mă motivează faptul că iubesc sportul ăsta și știu că ocaziile pierdute anul ăsta vor veni din nou atâta vreme cât muncesc și îmi doresc în fiecare zi să le realizez. La anul vreau să revin la echipa națională și să participăm la ediția din 2024 a Jocurilor Olimpice de la Paris.

