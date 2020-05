Culese din Cartier apasă START REC

trebuie să știți că sunt bine și, mai ales, nu stau degeaba. Cum ne-au obișnuit - dau publicului ce-i al lui. Așa că, din toate colțurile țării în care s-au retras în această perioadă, au lansat o serie de sesiuni de cântări din casă care încălzesc sufletul. Am stat de vorbă cu

Cum a pornit proiectul Rec Session de acasă?

începută în sala de repetiții, dar vom face și sesiuni speciale de muzică acustică, piese noi pe care nu am apucat să le cântăm în concerte, dar și piese consacrate. Deocamdată s-au lansat trei episoade:

Cum se face muzică la distanță?

pentru montajul video. Big up, flăcăi! Un live stream ar fi un pic mai complicat, cel puțin în momentul de față, pentru ca nu suntem în același loc, suntem răspândiți în București, Călărași, Constanța, Sibiu, Brașov, Timișoara, Deva, Olt... Deocamdată nu există o platformă de streaming atât de avansată încât să susțină o transmisie fără lag. Ne gândim însă la diferite forme de live, în care să nu fim toți la un loc. De exemplu, un DJ set

Cum culegeți folclorul și cum decurge procesul creativ?