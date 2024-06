6 echipe din România îți spun cum a fost la Red Bull Can You Make It? 2024

Amserdam, Barcelona, Budapesta, Copenhaga și Milano. Acestea au fost orașele din care echipele înscrise în acest an la Red Bull Can You Make It? au pornit în aventura vieții lor. Șase dintre ele au fost din România.

Fiecare echipă a avut la dispoziție o săptămână - 21 - 28 mai - să călătorească prin Europa până la punctul de sosire, Berlin. Fără bani, carduri de credit sau telefoane personale, singura lor „monedă de schimb” au fost dozele de Red Bull. Datorită lor și puterii de convingere, echipele au putut să obțină mâncare, un loc de dormit, transport până la următoarea locație și alte aventuri.

Concurenții au avut de îndeplinit diferite provocări în punctele de control din orașele prin care au trecut, așa că punctele adunate pe parcurs au contat în clasamentul general. Red Bull Can You Make It? este aventura în care călătoria este importantă, nu destinația. De aceea, echipa care a adunat cel mai mare punctaj odată ajunsă la Berlin a câștigat.

După o săptămână de mișcare, toate echipele au strâns 507.000 kilometri parcurși și au completat 8000 de provocări în drumul lor spre Berlin. Câștigătoare a fost echipa Gladiators din SUA.

Echipa Gladiators sărbătorește victoria după Red Bull Can You Make It? © Nady El-Tounsy / Red Bull Content Pool

Nici echipele din România nu s-au lăsat mai prejos, trei dintre ele terminând competiția în top 20 mondial. Iată mai jos locurile ocupate de cele șase echipe românești:

CHALLENGERS (Locul 12)

2306 kilometri parcurși

10 puncte de control

59 de provocări îndeplinite

205 doze de Red Bull folosite ca monedă de schimb

LOS AVENTURIERAS (Locul 15)

2702 kilometri parcurși

12 puncte de control

55 de provocări îndeplinite

184 de doze de Red Bull folosite ca monedă de schimb

REDMANIA (Locul 19)

2945 kilometri parcurși

10 puncte de control

58 de provocări

129 de doze de Red Bull folosite ca monedă de schimb

TRIPAȚII (Locul 40)

2123 kilometri parcurși

9 puncte de control

50 de provocări

120 de doze de Red Bull folosite ca monedă de schimb

BULLSEYE (Locul 86)

1888 kilometri parcurși

5 puncte de control

40 de provocări

44 de doze de Red Bull folosite ca monedă de schimb

ED EDD N EDDY (Locul 189)

1966 kilometri parcurși

6 puncte de control

14 provocări

45 de doze de Red Bull folosite ca monedă de schimb

Echipa TRIPAȚII în timpul unei provocări © Red Bull Content Pool

Cele mai memorabile momente

Red Bull Can You Make It? este o aventură de la un capăt la celălalt. În fiecare zi, echipele au trecut printr-o mulțime de provocări și s-au simțit ca într-un rollercoaster. Însă unele dintre aceste momente rămân în memorie pentru totdeauna și devin povești de spus nepoților la bătrânețe.

Pentru cele trei fete din echipa Los Aventurieras, plimbarea cu elicopterul a fost un vis devenit realitate: „În schimbul unei doze de Red Bull, un multimilionar belgian ne-a plimbat cu elicopterul. Nu a fost surprinzător că a acceptat trade-ul, a fost surprinzător că am avut norocul ca această oportunitate să se deschidă în fața noastră, dar asta se întâmplă când ai încredere, deschidere și entuziasm”.

Și Tripații își aduc aminte de-un moment care li s-a părut o coincidență haioasă. Sau poate Universul și-a făcut treaba? „Noi am obținut trei bilete de tren în schimbul unei doze de Red Bull. Contextul face însă diferența: biletele erau între Geneva și Lucerna și valorau cam 240 de euro, iar persoana care ni le-a cumpărat era mama unei fete aflată și ea în competiție”.

Challengers au avut parte de o experiență memorabilă la stația de pompieri din Rotterdam: „Ne-am plimbat cu autospeciala, ne-au ridicat în aer la 30 de metri cu macaraua si au improvizat o <<cascadă>>, aruncând cu apă pe noi, de la înălțime, numai pentru a ne ajuta să îndeplinim cât mai multe provocări de pe listă”.

Red Bull Can You Make It? 2024 © Sebastian Kraft / Red Bull Content Pool

Cele mai grele momente

O săptămână de traversat Europa doar cu mâinile-n buzunare se lasă și cu peripeții. Echipele au fost scoase din zona de confort și aruncate-n brațele imprevizibilului. Cum au primit momentele mai puțin plăcute? Îți povestec chiar membrii echipei.

Pentru Redmania, lăsarea serii a fost mereu provocatoare: „Focusul nostru era pe călătorit cât mai mult și cât mai eficient, iar asta ducea la lipsa unui acoperiș deasupra capului pe timpul nopții. Cea mai rea seară a fost în Lucerna, când deja ne întinseserăm sacii de dormit pe o bancă în gară. Dar perseverența lui Vali a dus la obținerea unei camere într-un hotel de 4 stele. Partea proastă a fost că nu am avut voie să dormim în pat și nici să folosim baia, camera fiind pregătită pentru oamenii care urmau să ajungă la 8 dimineața a doua zi. După 4 zile fără duș, a fost chiar a fost amuzant”.

Ed Edd N Eddy au avut de tras când n-au găsit transport. „La un moment dat am rămas blocați în Toulon, Franța, aproape o zi întreagă. Am stat ore întregi să facem autostopul, însă fără noroc. Am reușit să găsim pe cineva dornic să ne transporte pentru o scurtă distanță, un loc foarte pustiu în care abia treceau mașini. Până la urmă, un domn ne-a luat cu mașina să ne ducă înapoi la gara din Toulon, unde am încercat să luăm bilete de tren. Nu mai erau trenuri disponibile spre Nisa, așa că am luat-o iar la pas spre același loc de autostop, unde am și înnoptat, lângă autostradă, în cort. Abia a doua zi dimineață am reușit să facem rost de transport”.

Și pentru Bullseye, Franța s-a dovedit o destinație dificilă. „Marsilia a fost foarte ciudată. Am ajuns noaptea acolo, pe la ora 1, iar de la gară până la hotelul Meninger, unde am rămas peste noapte, am mers pe jos și am întâlnit tot felul de persoane dubioase care veneau la noi și voiau să le dăm bani. Ironia sorții, ei aveau mai mulți decât noi, care nu aveam deloc. La hotel nu am găsit loc să dormim, așa că am vrut să plecăm în oraș să căutăm un loc să ne punem sacii de dormit. Însă cineva de la hotel ne-a spus să nu ieșim, că nu suntem în siguranță pe timpul nopții în Marsilia. Așa am aflat că este cel mai periculos oraș din Europa, cu cea mai ridicată rată a criminalității”.

Echipa Redmania își povestește aventurile © Red Bull Content Pool

Cele mai amuzante situații

Ai putea crede că engleza e o limbă universală care leagă prietenii și nu lasă loc de confuzie. Dar lucrurile nu au stat chiar așa. Los Aventurieras au simțit-o pe pielea lor: „Engleza nu a fost o problemă pentru niciuna dintre noi, însă pronunțarea orașelor nordice ne-a dat bătăi de cap. Primul oraș în care trebuia să ajungem se numea Odense, iar noi am presupus că se pronunță <<Odense>>. Localnicii rămâneau surprinși că din Copenhaga noi vrem să ajungem în Odesa, Ucraina. Când am reușit și am ajuns în acest oraș și am stat mai mult de vorbă cu oamenii, am înțeles că se pronunță <<Ontze>>”.

Pentru Bullseye, călătoria cu o mașină cu vitezomani s-a dovedit de bun augur în cele din urmă: „Făceam autostopul lângă plaja din Narbonne, după un rond, pentru că știam că mașinile încetinesc acolo, ne pot vedea și pot opri. La un moment dat, o mașină destul de mică a intrat cu viteză foarte mare în rond, aproape să se răstoarne. Ne-am uitat unii la alții și am zis: <<Ăștia opresc să ne ia>>. Și chiar așa a fost. Cei doi băieți ne-au dus până în Narbonne, în timp ce noi stăteam cu sufletul la gură de fiecare dată când vedeam un rond”.

Ed Edd N Eddy au fost ajutați de un conațional pe drumul dinspre Spania spre Franța. Și chiar mai mult decât atât. „Am întâlnit un român care conducea o dubă și ne-a luat cu el. S-a abătut de la traseul lui pentru a ne duce la checkpoint. Însă la el în dubă ne-am uitat mascota. Deși nu avea Instagram, șoferul și-a făcut cont și ne-a dat mesaj să ne spună că ne-o dă când se întoarce în țară”.

Red Bull Can You Make It? 2024 a testat limitele tuturor concurenților © Red Bull Content Pool

Cele mai importante lecții după aventura Red Bull Can You Make It? 2024

Red Bull Can You Make It? este o experiență din care ieși un alt om. Călătoria, întâlnirile cu oameni noi, provocările, situațiile limită, surprizele frumoase sunt câteva dintre elementele care fac din această competiție un test personal pentru fiecare participant.

Tripații povestesc despre importanța susținerii în echipă: „Am reînvățat să colaborăm și ne-am dat seama că facem o echipă bună. Contează foarte mult ca orice diferență în idei să se discute imediat, calm și cu argumente, pentru a se găsi o rezolvare agreată de toată lumea. De asemenea, atunci când cineva pică mental, e important ca ceilalți să fie acolo cu motivarea necesară, căci soluții există pentru orice situație, după cum ne-a învățat chiar experiența aceasta”.

Pe Bullseye, competiția i-a scos din carapace. „Toți trei suntem persoane introvertite, lucrăm în IT și ne petrecem majoritatea timpului doar în fața calculatorului, fără interacțiuni cu alte persoane. Astfel, prin aventura aceasta, am ieșit din bula noastră de confort. Am învățat să comunicăm și să nu ne mai fie teamă de un răspuns negativ din partea oamenilor”.

Los Aventurieras plănuiesc să repete experiența. „Ne-am promis că o să refacem această experiență în fiecare an, în aceeași formulă, cu un buget minim, cu provocări făcute de noi, cu autostop și cu umblat brambura”.

Iar Redmania își propun să aprecieze mai mult viața de zi cu zi. „Experiența aceasta ne-a schimbat profund perspectiva nu doar asupra călătoriilor și aventurilor, ci și asupra vieții de zi cu zi. Ne-a făcut să realizăm cât de monotonă și limitată este viața noastră actuală și ne-a insuflat dorința de a trăi mai intens. Acum simțim nevoia să explorăm lumea mai mult și să ne bucuram la maximum de fiecare moment, dând prioritate aventurilor și experiențelor noi”.

Red Bull Can You Make It? este o experiență care te transformă © Tom Doms / Red Bull Content Pool

