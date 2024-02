Red Bull Homerun - Good vibes la Poiana Brașov

Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele sau smartphone-urile, iată despre ce este vorba la Red Bull Homerun: la finalul unei zile faine de dat, cu prietenii, riderii se adună în vârf de munte și dau împreună o ultimă tură, în cel mai simplu sistem de concurs din lume, adică cine ajunge primul jos câștigă. Startul se dă în stil clasic Le Mans, adică schiorii și snowboarderii trebuie să alerge până la echipamente, să și le pună în picioare și apoi să-i dea gonetă la vale, sperând că ajungă primii. Bineînțeles, avem categorii separate, pentru snowboarding și schi, dar și pentru fete și băieți. Iar pentru un plus de condimente la o rețetă deja delicioasă, există și categoria Dress To Impress, în cadrul căreia premiem cel mai haios și creativ costum din Red Bull Homerun. Traseul din 2024 este Drumul Roșu, binecunoscut de toată lumea, cu plecare din platoul Ruia și sosire la baza pârtiilor, lângă Telecabina Kanzel. Riders ready?

Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele sau smartphone-urile, iată despre ce este vorba la Red Bull Homerun: la finalul unei zile faine de dat, cu prietenii, riderii se adună în vârf de munte și dau împreună o ultimă tură, în cel mai simplu sistem de concurs din lume, adică cine ajunge primul jos câștigă. Startul se dă în stil clasic Le Mans, adică schiorii și snowboarderii trebuie să alerge până la echipamente, să și le pună în picioare și apoi să-i dea gonetă la vale, sperând că ajungă primii. Bineînțeles, avem categorii separate, pentru snowboarding și schi, dar și pentru fete și băieți. Iar pentru un plus de condimente la o rețetă deja delicioasă, există și categoria Dress To Impress, în cadrul căreia premiem cel mai haios și creativ costum din Red Bull Homerun. Traseul din 2024 este Drumul Roșu, binecunoscut de toată lumea, cu plecare din platoul Ruia și sosire la baza pârtiilor, lângă Telecabina Kanzel. Riders ready?

Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele sau smartphone-urile, iată despre ce este vorba la Red Bull Homerun: la finalul unei zile faine de dat, cu prietenii, riderii se adună în vârf de munte și dau împreună o ultimă tură, în cel mai simplu sistem de concurs din lume, adică cine ajunge primul jos câștigă. Startul se dă în stil clasic Le Mans, adică schiorii și snowboarderii trebuie să alerge până la echipamente, să și le pună în picioare și apoi să-i dea gonetă la vale, sperând că ajungă primii. Bineînțeles, avem categorii separate, pentru snowboarding și schi, dar și pentru fete și băieți. Iar pentru un plus de condimente la o rețetă deja delicioasă, există și categoria Dress To Impress, în cadrul căreia premiem cel mai haios și creativ costum din Red Bull Homerun. Traseul din 2024 este Drumul Roșu, binecunoscut de toată lumea, cu plecare din platoul Ruia și sosire la baza pârtiilor, lângă Telecabina Kanzel. Riders ready?

După ce participanții s-au încălzit bine toată ziua de sâmbătă și au ales la sprânceană ceara cea mai bună pentru zăpada de concurs, am dat startul Red Bull Homerun și nici n-am avut timp să ne dezmeticim, că deja a început să ningă cu schiori și snowboarderi care mai de care mai prin arcul Red Bull din finish.

După ce participanții s-au încălzit bine toată ziua de sâmbătă și au ales la sprânceană ceara cea mai bună pentru zăpada de concurs, am dat startul Red Bull Homerun și nici n-am avut timp să ne dezmeticim, că deja a început să ningă cu schiori și snowboarderi care mai de care mai prin arcul Red Bull din finish.

După ce participanții s-au încălzit bine toată ziua de sâmbătă și au ales la sprânceană ceara cea mai bună pentru zăpada de concurs, am dat startul Red Bull Homerun și nici n-am avut timp să ne dezmeticim, că deja a început să ningă cu schiori și snowboarderi care mai de care mai prin arcul Red Bull din finish.

Cel mai iute schior și primul sosit în finish a fost brașoveanul Răzvan Stinghe, iar la schi feminin, concitadina Renate Cseh a fost prinsă cu radarul primului loc. Zoltan Reisz, din Miercurea Ciuc, s-a duelat cu spor pentru victoria la snowboarding masculin, dovedind că experiența din Lotul Național de Snowboarding Cross nu este chiar de colea. Completăm lista de victorioși cu Ramona Forshlager, la snowboarding feminin, care are un palmares perfect: patru victorii din patru participări în Red Bull Homerun, cu mărturia că această victorie a fost cea mai disputată.

Cel mai iute schior și primul sosit în finish a fost brașoveanul Răzvan Stinghe, iar la schi feminin, concitadina Renate Cseh a fost prinsă cu radarul primului loc. Zoltan Reisz, din Miercurea Ciuc, s-a duelat cu spor pentru victoria la snowboarding masculin, dovedind că experiența din Lotul Național de Snowboarding Cross nu este chiar de colea. Completăm lista de victorioși cu Ramona Forshlager, la snowboarding feminin, care are un palmares perfect: patru victorii din patru participări în Red Bull Homerun, cu mărturia că această victorie a fost cea mai disputată.

Cel mai iute schior și primul sosit în finish a fost brașoveanul Răzvan Stinghe, iar la schi feminin, concitadina Renate Cseh a fost prinsă cu radarul primului loc. Zoltan Reisz, din Miercurea Ciuc, s-a duelat cu spor pentru victoria la snowboarding masculin, dovedind că experiența din Lotul Național de Snowboarding Cross nu este chiar de colea. Completăm lista de victorioși cu Ramona Forshlager, la snowboarding feminin, care are un palmares perfect: patru victorii din patru participări în Red Bull Homerun, cu mărturia că această victorie a fost cea mai disputată.

Juriul a deliberat pentru Dress To Impress și a stabilit că titlul de cel mai bun costum din concurs îi revine Evei Leonte, care și-a dat silința să se transforme în semafor, pentru a dirija mai bine competitorii de pe pârtie.

Juriul a deliberat pentru Dress To Impress și a stabilit că titlul de cel mai bun costum din concurs îi revine Evei Leonte, care și-a dat silința să se transforme în semafor, pentru a dirija mai bine competitorii de pe pârtie.

Juriul a deliberat pentru Dress To Impress și a stabilit că titlul de cel mai bun costum din concurs îi revine Evei Leonte, care și-a dat silința să se transforme în semafor, pentru a dirija mai bine competitorii de pe pârtie.