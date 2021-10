8 alergători au întrecut telescaunul la Red Bull Outrun the Lift 2021

Red Bull Outrun the Lift A cincea ediție a competiției Red Bull Outrun the …

, care s-a aflat la prima ei participare la Red Bull Outrun the Lift și care a încheiat cursa pe locul al doilea în 25 de minute și 20 de secunde, al doilea cel mai bun timp din istoria competiției. ”Corpul meu pur și simplu se blochează. De multe ori iarna, mai ales când am antrenamente pe bucăți și este foarte frig, trebuie să fac multă încălzire și este greu, mai ales psihic. Trebuie să mă motivez, să nu las frigul să mă influențeze negativ. Prefer de o mie de ori căldura, prefer să alerg la 30 de grade Celsius, chiar dacă știu că te deshidratezi mai repede, decât să alerg pe frig. Așa funcționez eu.”

”Când am văzut că a nins, mi-am dat seama imediat că un timp mai bun e imposibil. Am venit în Parâng de la Cluj unde am avut vreme cu 15 și chiar 20 de grade Celsius. Frigul m-a afectat în cursă: cu toate că simțeam că fizic mai pot, mă limitam pulmonar din cauza aerului foarte rece. Rar mi s-a întâmplat așa ceva în cariera de alergător,” explică

”Pe mine nu mă deranjează neapărat frigul. Însă la Brașov era mai cald, iar aici s-a răcit brusc și ăsta a fost singurul dezavantaj, că nu am putut să mă adaptez la temperaturile atât de joase. Așa că am simțit o presiune mai mare la respirație, la plămâni,” completează și Ingrid Mutter.

Concurenții s-au motivat unii pe ceilalți să dea ce au mai bun. Pentru Ingrid, participarea Denisei în competiție a făcut-o să tragă și mai tare pentru că așa funcționează ea, îi trebuie o concurență puternică să dea totul. ”Știam că Denisa e pregătită, la Campionatul Național de alergare montană pe distanță lungă a fost înaintea mea cu cinci minute. Așa că acum voiam să văd dacă mă pot ține după ea, era singura care mă motiva fiindcă știam că la start nu vor fi alte fete care să mă întreacă. Planul a fost să stau liniștită pe prima porțiune care e și cea mai abruptă și să reușesc să-i duc ritmul până la porțiunea de alergat, de unde să trag cât de tare pot și să mă distanțez. M-am simțit bine pe traseu și am fost impulsionată de faptul că nu credeam că voi câștiga. Dar am făcut-o,” povestește Ingrid.

”Am mai alergat tipul acesta de traseu; sunt foarte bune ca antrenament și te ajută să progresezi în cursele lungi, pentru că faci urcarea într-un ritm mult mai susținut. Pentru vertical trebuie să ai explozie pe urcare, iar eu știu că mie îmi lipsește asta. Eu am ritmul meu, pe care pot să îl duc mult timp, iar distanța de la Red Bull Outrun the Lift arată mai mult ca o încălzire pentru mine. După 1000m probabil m-aș fi simțit mai bine și aș fi fost în largul meu,” râde Denisa. Pe locul al treilea s-a clasat Ștefania Buzincu cu timpul de 30 de minute și 52 de secunde.

