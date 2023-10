M-am luat la întrecere cu telescaunul din Parâng și n-am avut nicio șansă

Uneori, inconștiența te poate ajuta să duci la capăt cele mai nebunești provocări. Acesta a fost și cazul meu când am acceptat să mă iau la întrecere cu telescaunul din Parâng. Mărturiile concurenților și ale câștigătorilor din anii precedenți ilustrau Red Bull Outrun the Lift drept o competiție foarte dură, în ciuda celor 2.5 kilometri pe care trebuie să-i parcurgi în sub 25 de minute pentru a învinge telescaunul. Însă diferența de nivel de 615 metri este, în realitate, mai rea decât pare și este ingredientul care mi-a dat șah-mat. Acum, că am simțit pe pielea mea despre ce este vorba, pot să îți confirm: cursa asta scoate untul din tine. Dar să îți povestesc, de la început, cum a arătat ziua mea de 14 octombrie.

În mare formă înainte de start, lumea este a mea. Dar nu pentru mult timp

O doză de Red Bull să prind telescaunul din zbor și sigur îl întrec © Attila Szabo Câteva mișcări energice din brațe să-mi iau avânt la urcare © Attila Szabo

Toată lumea este la start! 135 de participanți au răspuns și anul acesta provocării lansate de Toma Coconea chiar la el acasă. Unii dintre cei mai buni alergători montani din România și amatori pasionați de mișcare și încrezători în propriile forțe au venit în munții Parâng să arate ce pot și să se distreze. Pentru că, indiferent de timpul scos și de locul ocupat în clasamentul general, să te iei la întrecere cu un telescaun este pur și simplu o idee care te face să râzi numai când te gândești la ea.

După ședința tehnică și o scurtă încălzire, participanții se adună în grupe de câte 20, în funcție de numerele de concurs, și așteaptă să pornească la drum. Fiecare grupă este cu ochii pe telescaunul care i-a fost desemnat și pe care trebuie să-l depășească. Simt adrenalina cum crește și starea de nerăbdare ne cuprinde pe toți. Este ora 13.00 fix. Pornim!

Pe locuri, fiți gata... © Mihai Ștețcu

De pe margine, susținătorii fac gălăgie și ne urează mult succes. Asta ne dă și mai multă energie. În fața mea, primii alergători dispar rapid în pădure. Când ajung și eu pe urmele lor, îmi dau seama că a început calvarul: o urcare abruptă, cu o înclinație de 45% de grade, pe care o vom încheia peste vreo 300 de metri. Despre asta mă avertiza toată lumea: „Să nu pornești prea tare, o să-ți pierzi suflul repede!” Am pornit chiar foarte încet și, cu toate astea, mi s-au tăiat picioarele când am văzut ce urmează. Acum nu mai am cum să abandonez: poteca este îngustă, în față am lume, în spate am lume, drumul este numai înainte.

Start: așa începe cursa © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Poteca plângerii: cu toții promitem că ne vom îndrepta

Primii 300 de metri par fără sfârșit. Cei mai buni concurenți, indiferent de grupa din care fac parte, zboară pe lângă mine. Strigă „Pardon” să le fac loc și mă dau la o parte de parcă mașini scăpate de sub control urmează să mă lovească în orice clipă. După ce trece valul de profesioniști, rămânem noi, amatorii. În jur se aud respirații sacadate. Cineva exclamă: „Nu mai pot”. Abia dacă am urcat 50 de metri, dar suntem gata s-o lăsăm baltă. „Hai că nu mai este mult,” vine numaidecât încurajarea. N-o crede nimeni, dar cumva ne împinge pe toți să-i dăm bice, cu tot chinul care ne-a cuprins de la primii pași.

De peste tot se fac promisiuni: „Nu mai beau”, „Nu mai fumez”, „Nu mai mănânc aiurea”, „De azi devin un om mai bun”. În timp ce ascult planurile celorlalți, trec în sfârșit de al treilea stâlp și ies în luminiș. Telescaunul m-a întrecut demult și, sincer, am și uitat de el. Am și eu un plan al meu: de-acum cursa e doar cu mine însămi!

Traseul nu iartă pe nimeni © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Szabolcs Gyorgy urmărit de Andrzej Dlugosz © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

Andreia - Ionela Marin a obținut locul 2 © Irina Anton/ Fisheye

Sper să nu termin ultima

Se vede punctul de hidratare. Acolo e kilometrul 1.5. Mă-nsoțesc cu Alina. E mereu pe urmele mele și, din când în când, îi răspunde cuiva care o încurajează: „Hai, Alina, hai, Alina!” Îi rostește numele așa des că încep să mă simt și eu Alina și parcă mă motivează și pe mine să trag mai tare. Cu tot cu o fractură proaspăt vindecată, Alina e aici să se întreacă cu telescaunul. Alergătorii montani nu renunță ușor și parcă atunci când le este mai greu, trag mai tare. Lupta lor cu durerea fizică este mereu câștigată datorită mentalității. Nu-i prima dată când văd sau aud povești de la oameni accidentați sau proaspăt recuperați care pot să facă abstracție de ce îi doare și pot să ducă la bun sfârșit ce și-au propus.

La punctul de hidratare, beau un pahar cu apă, o mângâi pe Noah, un border collie din echipa Salvamont Valea Jiului și gestul de afecțiune mă costă scump: Alina și gașca ei o iau înainte și nu mai reușesc să-i ajung. Sper să nu termin pe ultimul loc. Nu m-aș supăra, dar și la ultima cursă de alergare montană, tot eu am încheiat clasamentul. Știu că vorba spune că cei din urmă vor fi cei dintâi, dar la mine nu pare să devină realitatea prea curând.

Și tot urc, și tot urc... © Attila Szabo

Georgeta Andreea Dochițu a terminat cursa pe locul 3 © Tibi Hila

O urcare continuă, un efort care nu-ți dă pace © Mihai Ștețcu

Primii concurenți au trecut linia de sosire cu mult înainte să ajung și eu la ea. Văd finișul și mulțimea care aplaudă și încurajează fiecare nou venit. Nu știu cât timp a trecut de când am plecat la drum, dar cu siguranță depun efort de peste 25 de minute. Zarva este tot mai intensă și-mi aud numele. Asta înseamnă că MC-ul îmi vede numărul de concurs pe tricou, deci mai am foarte puțin și ajung la final. Picioarele sunt tot mai grele. Au fost 2.5 kilometri de urcare. Numai urcare. Mai trag o dată adânc aer în piept și-mi zic: „Nu renunța! Ai reușit!”

Cei mai puternici, cei mai rapizi

Am terminat cursa în 01:07:07. N-am fost ultima. Am fost a treia ... din coada clasamentului. Și a 10-a din clasamentul feminin, că doar 10 fete am participat. Restul de 125 de participanți au fost băieți. Cred că asta spune ceva despre dificultatea competiției.

Șase dintre concurenți au reușit să întreacă telescaunul, toți băieți. Andrzej Dlugosz din Piwniczna, Polonia, a câștigat cea de-a șaptea ediție. A fost mai rapid decât telescaunul și a parcurs cei 2.5 kilometri în numai 22 de minute și 28 de secunde. Este pentru prima dată când un alt alergător iese învingător. Viorel Pălici și Gyorgy Szabolcs erau cei doi sportivi care au obținut până anul acesta câte 3 victorii. Gyorgy a revenit sâmbătă la Red Bull Outrun the Lift și a obținut locul al doilea. Viorel a participat din nou în competiție și, chiar dacă a alergat cu o entorsă care i-a dat bătăi de cap, a reușit să termine cursa pe locul al treilea.

Andrzej Dlugosz a întrecut primul telescaunul © Tiberiu Hila / Red Bull Content Pool

"M-am înscris la Red Bull Outrun the Lift pentru că mereu caut noi provocări. Sunt destul de în vârstă pentru un alergător montan, am 45 de ani, dar îmi caut în permanență motivația. Am participat la cele mai bune curse de alergare montană din Europa și îmi place să descopăr mereu noi trasee. De data aceasta, am vrut să încerc Balcanii și am ales România. Este a doua mea cursă aici, în acest an. Deci, a doua victorie. Sunt foarte mulțumit. Vă mulțumesc! Ne vedem anul viitor!", a spus Andrzej Dlugosz.

La feminin, Ștefania Buzincu a câștigat, chiar dacă a ajuns la finiș după telescaun. Ea a încheiat traseul în 33 de minute și 18 secunde.

Ștefania Buzincu a fost prima dintre fete care a trecut linia de sosire © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

"Sunt la a patra participare la Red Bull Outrun the Lift și m-am înscris pentru că este o mare provocare pentru mine. Fiecare concurs este un antrenament cu mine și cu cei din fața mea. A fost cea mai scurtă cursă și cea mai intensă din România. Mă bucur că am câștigat-o și aștept următoarea provocare", a declarat Ștefania.

Clasament final Red Bull Outrun the Lift 2023

Masculin (au întrecut telescaunul)

Cei mai rapizi © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Locul 1 - Andrzej Dlugosz (22 minute și 28 secunde)

Locul 2 - Istvan Gyorgy Szabolcs (23 minute și 21 secunde)

Locul 3 - Viorel Pălici (23 minute și 21 secunde)

Locul 4 - Ilie Iloiu (24 minute)

Locul 5 - Cristian Han (24 minute și 21 secunde)

Locul 6 - Iacov Boboc (24 minute și 23 secunde)

Feminin

Cele mai rapide © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Locul 1 - Ștefania Buzincu (33 minute și 18 secunde)

Locul 2 - Andreia - Ionela Marin (39 minute și 04 secunde)

Locul 3 - Georgeta Andreea Dochițu (39 minute și 26 secunde)