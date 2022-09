Red Bull Racing Show Run 2022: ce ai ratat dacă nu ai fost acolo

a adus Formula 1 mai aproape de fanii din România, iar noi am vrut să-i impresionăm cu câteva dintre comorile noastre de patrimoniu.

„A fost un succes uriaș. Încă de la sosirea noastră am fost primiți cu multă căldură, iar locația a fost de-a dreptul extraordinară. Energia pe care am simțit-o a fost de nedescris. A fost ceva foarte special. Am fost în locuri extraordinare din lume până acum, iar acesta a fost cu adevărat unic.”, a spus Patrick Friesacher la finalul show-ului.