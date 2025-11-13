Nu ne înțelege greșit, antrenamentele cu repetări pe deal au multe beneficii, iar puține senzații sunt mai plăcute decât să depășești alergători pe o urcare abruptă și solicitantă. Dar alergarea la vale nu este pur și simplu un moment de recuperare – poți câștiga secunde prețioase dacă înveți abilitățile și încrederea necesare pentru a coborî în forță.

Este mult mai mult decât pur și simplu „a-ți deconecta creierul”, așa cum spune mantra alergătorilor de trail. Dave Taylor este antrenor UK Athletics și alergător experimentat de fell-running, specializat în alergare montană și pe teren accidentat. Aici, el ne oferă sfaturile sale de expert despre cum să îți îmbunătățești stilul de coborâre.

1. Mută-ți poziția corpului înainte

Menține-ți greutatea în față © Marcelo Maragni

„Instinctul natural când alergi la vale este să te apleci pe spate și să calci pe călcâie”, spune el. „Acest lucru poate părea sigur, dar nu este foarte eficient și are un efect de frânare. Când alergi la vale, încearcă să te apleci ușor înainte pentru a rămâne perpendicular pe pantă; asta îți va aduce centrul de greutate în față, permițându-ți să aterizezi cu greutatea deasupra picioarelor.”

2. Fă pași scurți și rapizi

Anton în acțiune © Ultimate Direction

„Pașii lungi și aterizarea cu piciorul mult în fața șoldurilor au un efect de frânare și fac ca mușchii cvadricepși să absoarbă multă forță, ceea ce poate duce rapid la oboseală și la senzația de picioare moi. O metodă mai bună este să scurtezi pasul și să aterizezi cu piciorul mai aproape de șolduri și cu genunchiul ușor flexat.” Această cadență rapidă este deosebit de importantă pe teren accidentat și denivelat. „Pașii scurți și rapizi reduc impactul alergării la vale și îți permit să reacționezi rapid.”

3. Relaxează-ți brațele

Denisa Dragomir © Attila Szabo / Red Bull Content Pool

„Lasă-ți brațele să se relaxeze din umeri, în loc să le ții rigide. Dacă observi alergătorii buni coborând la vale, vei vedea că brațele lor se mișcă larg, ca elicea unei moriști sau se zbat ca ale unei păpuși de cârpă. Nu înseamnă că sunt în afara controlului, ci că își folosesc brațele pentru echilibru.”

4. Privește la doi metri înainte

Învață să citești terenul care urmează © sport-conrad.com

„La fel ca atunci când conduci o mașină sau mergi pe bicicletă, ar trebui să înveți să citești terenul care urmează. Încearcă să îți concentrezi privirea la aproximativ doi metri în fața ta, în loc să te uiți în jos, la picioare. Pe porțiunile mai ușoare, scanează rapid terenul mai departe, astfel încât să știi la ce să te aștepți înainte să ajungi acolo.” Astfel, nu vei fi împiedicat de obstacole neașteptate.

5. Practică

Să alergi la vale e o aptitudine care trebuie exersată © Graeme Murray

„Alergarea la vale este o abilitate și, ca orice abilitate, te îmbunătățești prin practică. Nu este o coincidență că cei mai buni alergători la coborâre sunt cei care o fac cel mai des. Caută porțiuni de teren în pantă și petrece 10 minute lucrând la tehnică. Începe cu o pantă ușoară și aleargă în jos timp de 20 de secunde. Repetă de mai multe ori, devenind mai rapid pe măsură ce capeți încredere, apoi treci la o pantă mai abruptă. Treptat, treci la terenuri mai dificile de-a lungul mai multor săptămâni, pe măsură ce abilitățile și încrederea ta cresc.”

6. Ia pantofii potriviți

Pantofii de iarnă pentru alergare vor face față vremii nefavorabile © inov8 / Dave Macfarlane

„Pantofii de alergare cu aderență bună sunt esențiali. Chiar și cel mai bun coborâtor ar avea dificultăți pe o pantă abruptă și noroioasă purtând o pereche de pantofi de alergare de șosea. Există o mulțime de modele din care poți alege, iar Inov-8, Salomon și Walsh sunt unele dintre cele mai populare mărci.”

7. Fă antrenamente de forță și condiționare

Genuflexiuni pentru putere și flexibilitate © Thomas Wernhart

„Adaugă antrenamente de forță în rutina ta săptămânală, concentrându-te pe partea inferioară a corpului. Include exerciții precum genuflexiuni (inclusiv pe un singur picior), fandări, podul pentru fesieri și îndreptări. Merită să incluzi în mod regulat și exerciții care dezvoltă viteza picioarelor și mișcările laterale.”

8. Nu îți deconecta pur și simplu creierul

Julien Chorier aleargă pe o coborâre nisipoasă spre Oceanul Pacific © Honza Zak

„Aud adesea expresii precum «deconectează-ți creierul» sau «creier oprit, frâne oprite». Acesta nu este un sfat prea util pentru un alergător fără experiență. Ar trebui să îți dezvolți treptat abilitățile de echilibru, coordonare și timp de reacție rapid, având în același timp forța necesară în core și picioare pentru a absorbi impactul alergării la vale. Doar când ai aceste calități vei căpăta încredere și vei putea să te relaxezi pe coborâri.”