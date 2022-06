Pentru Anton Palzer, fără durere nu există câștig în ciclismul profesionist

În urmă cu un an, sportivul german a lăsat în urmă o carieră de succes ca schior și alergător montan, deținător de record mondial, pentru un loc câștigat cu greu în Echipa Germaniei pentru Marele Tur.

În urmă cu un an, sportivul german a lăsat în urmă o carieră de succes ca schior și alergător montan, deținător de record mondial, pentru un loc câștigat cu greu în Echipa Germaniei pentru Marele Tur.

În urmă cu un an, sportivul german a lăsat în urmă o carieră de succes ca schior și alergător montan, deținător de record mondial, pentru un loc câștigat cu greu în Echipa Germaniei pentru Marele Tur.

”În schi, am luat parte în curse ca să le câștig sau să mă clasez pe locuri bune. Asta s-a schimbat acum cu totul. Sunt un ajutor pentru cicliștii buni și de succes. În Turul Algarve m-am clasat pe locul 24 după 5 zile. După o cursă de schi, obțineam victoria - nu le poți compara pe cele două,” explică el. ”Acum am încredere în proces și cred în mine așa că știu că voi reuși și că, într-o zi, alți cicliști vor fi ajutoarele mele.”

”În schi, am luat parte în curse ca să le câștig sau să mă clasez pe locuri bune. Asta s-a schimbat acum cu totul. Sunt un ajutor pentru cicliștii buni și de succes. În Turul Algarve m-am clasat pe locul 24 după 5 zile. După o cursă de schi, obțineam victoria - nu le poți compara pe cele două,” explică el. ”Acum am încredere în proces și cred în mine așa că știu că voi reuși și că, într-o zi, alți cicliști vor fi ajutoarele mele.”

”În schi, am luat parte în curse ca să le câștig sau să mă clasez pe locuri bune. Asta s-a schimbat acum cu totul. Sunt un ajutor pentru cicliștii buni și de succes. În Turul Algarve m-am clasat pe locul 24 după 5 zile. După o cursă de schi, obțineam victoria - nu le poți compara pe cele două,” explică el. ”Acum am încredere în proces și cred în mine așa că știu că voi reuși și că, într-o zi, alți cicliști vor fi ajutoarele mele.”

Toni Palzer are visuri mari