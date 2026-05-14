Ilustrație cu Michael Strasser și Alexander Rončević alergând realizată de Heri Irawan pentru Red Bulletin.
alergare

Cum să te menții în formă pentru următoarea alergare

Alexander Rončević și Michael Strasser împărtășesc sfaturi practice pentru a rămâne motivați, a vă îmbunătăți performanțele și a vă bucura de alergare, indiferent de nivelul pe care-l aveți.
Scris de Lisa Hechenberger
3 minute de citit

Parte din acest articol

Alexander Rončević

From swimming pools to fitness racing podiums – Austria's Alexander Rončević is widely recognised as one of the best HYROX athletes in the sport's history and a current double world record holder.

Michael Strasser

A triathlete, long-distance cycling specialist and HYROX athlete, Austrian Michael Strasser has set some of the world's most awe-inspiring endurance records.

Campionul mondial HYROX Alexander Rončević și atletul de anduranță extremă Michael Strasser își împărtășesc părerile despre alergare. De la motivație și varietate de antrenamente la recuperare și echipament, ei explică ce contează cu adevărat - și ce nu.
Rončević, în vârstă de 33 de ani, este unul dintre cei mai buni sportivi HYROX din lume, deținând timpi record atât la categoria Men’s Pro Doubles, cât și la Men’s Pro Singles. Aleargă de patru până la șase ori pe săptămână și, de obicei, ascultă podcasturi sau muzică rock, precum AC/DC, în timpul alergărilor mai ușoare.

Strasser, în vârstă de 42 de ani, este cunoscut pentru performanțele sale impresionante de anduranță, inclusiv traversarea cu bicicleta de la Alaska până în Patagonia și prin Africa, precum și finalizarea Project 771 – escaladarea celor mai înalte vârfuri din toate cele șapte țări alpine în doar o săptămână.
Alexander Rončević concurează la Campionatul Mondial HYROX 2024 din Nisa, Franța.

Rončević a fost primul om care a depășit bariera de 52 de minute la HYROX

Ca începător: cum vă motivați să vă antrenați regulat?

Michael Strasser: Planificați-vă alergările în avans - înscrieți-le în calendar, înscrieți-vă la un curs, alăturați-vă unui club de alergare sau antrenați-vă cu prietenii. Atunci când alții vă așteaptă, devine mult mai ușor să rămâneți consecvent.

Aparatele de monitorizare a condiției fizice, testele de lactat, diagnosticele de performanță - sunt acestea cu adevărat necesare?

Alexander Rončević: Nu. Alergătorii amatori ar trebui să se concentreze mai mult pe ascultarea propriului corp. Întrebați-vă: cum mă simt? Am băut suficient? Am mâncat cum trebuie? Acesta este modul în care vă conștientizați și înțelegeți de ce are nevoie corpul vostru și cum reacționează după doi, cinci sau zece kilometri. Ai încredere în instinctele tale mai degrabă decât să lași datele sau comparațiile să te copleșească.

Michael Strasser se pregătește pentru Red Bull Road to Hyrox din Viena, Austria, pe 6 decembrie 2025, demonstrând concentrarea dinaintea cursei și energia dinamică Red Bull

Michael Strasser este cunoscut pentru faptele sale de anduranță extremă

Cum poți împiedica alergarea să devină plictisitoare în timp?

Alexander Rončević: Schimbă rutina. Folosește banda de alergare, antrenează-te pe pistă pentru sesiunile de viteză, ieși la alergări pe trasee de trail sau ia trenul către un loc nou și aleargă într-un mediu diferit.

Michael Strasser: Sunt un mare fan al hărților de tip heatmap din aplicația Strava. Acestea arată dintr-o privire traseele populare și fac foarte ușoară descoperirea unora noi – mai ales atunci când călătorești.

Cum vă puteți îmbunătăți performanțele în alergare?

Alexander Rončević: Dacă poți alerga confortabil cinci kilometri într-un anumit ritm, nu sări direct la 10. În schimb, variază-ți antrenamentul. Încercați exerciții tehnice, schimbări de ritm sau sesiuni pe intervale - de exemplu, un minut rapid urmat de trei minute lent. Această abordare vă ajută să progresați constant, reducând în același timp riscul de accidentare.

Alexander Rončević bea un Red Bull în timpul Red Bull Road to Hyrox 2025 din Viena, Austria.

Rončević preferă varietatea și acumularea lentă

Dacă încep să îți apară crampe la picioare, există câteva lucruri pe care le poți face?

Alexander Rončević: Dacă este cauzat de acumularea de lactat, fă pași scurți și rapizi pentru a-ți relaxa musculatura înainte de a reveni la ritmul normal. Gelurile energizante și băuturile cu electroliți pot ajuta și ele. Dar dacă mușchii s-au blocat complet, de obicei nu prea mai ai ce face în acel moment.

Cum rămâne cu recuperarea după antrenament?

Michael Strasser: Întotdeauna îmi prepar un shake de recuperare cu fructele mele preferate și mult ghimbir – îl consider excelent datorită beneficiilor sale antiinflamatoare. Există și ceea ce se numește o „fereastră deschisă” în primele una până la trei ore după exercițiile intense, când organismul este mai vulnerabil. Acela este momentul în care trebuie să te concentrezi pe recuperare și pe evitarea îmbolnăvirii.

