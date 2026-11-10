GTA 6 este tot mai aproape: iată cum să te pregătești pentru ziua lansării

Grand Theft Auto VI (GTA 6) se anunță a fi una dintre cele mai importante lansări de jocuri video ale deceniului. La 13 ani de la apariția GTA 5, următoarea aventură open-world de la Rockstar îi va readuce pe jucători în Vice City, pe 19 noiembrie 2026. Fie că numeri zilele de la apariția primului trailer sau abia acum începi să fii entuziasmat de lansare, iată șapte moduri în care te poți pregăti pentru marele moment.

01 Eliberează-ți programul pentru ziua lansării

Planifică-ți din timp, nu-ți face planuri pe care apoi le vei anula © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Niciunul dintre celelalte sfaturi de pe această listă nu contează prea mult dacă nu ai suficient timp liber ca să te bucuri de GTA 6 imediat după lansare. Dacă ești un fan înrăit și aștepți de peste un deceniu să-l joci, ia în calcul să-ți rezervi câteva ore în program, atât în ceea ce privește munca, cât și activitățile sociale.

Deși nu toată lumea își poate lua liber de la serviciu, poți măcar să negociezi cu partenerul sau cu părinții pentru a-ți elibera programul de obligațiile sociale. Prietenii vor să vă întâlniți? Mulțumesc, dar orice alt weekend e perfect!

02 Alege ediția dorită și asigură-ți precomanda

Pachetul „Vintage Vice City” este disponibil odată cu precomenzile © Rockstar Games/Take-Two Interactive

GTA 6 va fi disponibil în două ediții din care jucătorii vor putea alege. Ediția Standard include jocul complet, în timp ce Ediția Ultimate oferă o serie de beneficii și conținut suplimentar în joc. Printre acestea se numără ateliere de personalizare a vehiculelor, vehicule disponibile în garajele locuințelor conspirative, ținute inspirate de stilul Vice City, variante personalizate de arme, vehicule exclusive și multe altele.

Ediția Standard va costa 69,99 lire sterline / 79,99 dolari americani / 79,99 euro, în timp ce Ediția Ultimate va avea un preț de 89,99 lire sterline / 99,99 dolari americani / 99,99 euro. Ambele ediții includ, în cazul precomenzilor, pachetul Vintage Vice City și o lună de abonament GTA+.

Dacă merită sau nu să plătești în plus pentru conținutul suplimentar depinde de preferințele personale. Dacă te-ai hotărât deja și știi că vei juca GTA 6 chiar din prima zi, plasarea unei precomenzi înseamnă o grijă în minus înainte de lansare.

03 Fă-ți provizii de gustări și băuturi

Fă-ți provizii înainte să te izolezi © Rockstar Games/Take-Two Interactive

În timpul sesiunilor mai lungi de gaming, vei avea nevoie de ceva care să-ți mențină energia. Deși nimic nu poate înlocui o alimentație echilibrată, câteva gustări la îndemână sunt o soluție practică pentru a-ți potoli foamea fără să faci drumuri inutile până la bucătărie.

Asigură-te că ți-ai făcut provizii înainte de lansare, ca să nu fii nevoit să te desprinzi de Vice City tocmai când acțiunea devine cu adevărat interesantă.

04 Termină jocurile importante pe care le-ai lăsat în așteptare

Forza Horizon 6 nu se va termina de la sine © Microsoft/Playground Games

Anul acesta a fost unul plin de lansări în lumea jocurilor video. De la Forza Horizon 6 și Assassin’s Creed Black Flag: Resynced până la Control Resonant, Pragmata, 007 First Light și Fire Emblem Fortune’s Weave, jucătorii au avut o mulțime de titluri care să-i țină ocupați. Însă, atunci când calendarul lansărilor devine tot mai aglomerat, lista jocurilor începute și neterminate sau încă nejucate tinde să crească.

Dacă ai jocuri pe care ți-ai propus neapărat să le termini până la sfârșitul anului, acum este momentul să te ocupi de ele. Cu puțin peste o lună rămasă până la lansarea GTA 6, ai suficient timp să finalizezi măcar o parte dintre titlurile pe care le-ai tot amânat. Unele pot fi terminate chiar și în 15 ore sau mai puțin.

Dacă aștepți până la lansarea GTA 6, riști să le lași neterminate multă vreme sau chiar pentru totdeauna.

05 Găsește un joc cu care să-ți ocupi timpul până la lansare

Crimson Desert te va ține ocupat până pe 19 noiembrie © Pearl Abyss

Poate că ai terminat deja toate jocurile pe care le aveai pe listă, dar încă simți nevoia să joci ceva în timp ce aștepți lansarea GTA 6. Din fericire, am pregătit o listă cu jocuri pe care merită să le încerci înainte de GTA 6, ca să-ți fie mai ușor să treacă timpul până la marele moment.

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Fie că alegi Crimson Desert, cu vasta sa lume deschisă, The Blood of Dawnwalker, pentru o aventură cu vampiri, sau Red Dead Redemption 2, ca să te pregătești pentru o nouă experiență marca Rockstar, recomandările noastre includ o varietate de jocuri care îți vor potoli pofta de gaming până la lansarea GTA 6.

06 Verifică-ți controllerul și echipamentele de încărcare

Nu lăsa ca bateria descărcată să-ți strice bucuria zilei lansării © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Controllerul tău începe să dea semne de uzură? Unul dintre stickurile analogice se mișcă singur sau un buton de pe partea superioară începe să se blocheze? Poate că acumulatorul controllerului tău Xbox abia mai rezistă 30 de minute înainte să aibă nevoie de o nouă încărcare.

Acum este momentul să-ți verifici echipamentele și să înlocuiești orice accesoriu care dă semne că este pe cale să se strice. Nimic nu este mai frustrant decât să ți se defecteze controllerul în mijlocul unei sesiuni de gaming, tocmai când ești complet captivat de acțiunea jocului.

Dacă plănuiești să te joci mai multe ore la rând, asigură-te că ai și o soluție fiabilă pentru a-ți menține controllerul încărcat. Un acumulator de rezervă sau un cablu de încărcare te poate scuti de o întrerupere într-un moment nepotrivit.

07 Eliberează spațiu de stocare pentru GTA 6 și descarcă jocul în avans

Asigură-ți jocul și descarcă-l în avans © Rockstar Games/Take-Two Interactive

Preîncărcarea versiunilor digitale ale GTA 6 este programată să înceapă pe 12 noiembrie, la miezul nopții, ora locală, pentru cei care au plasat o precomandă. Deși dimensiunea jocului poate varia în funcție de platformă, merită să eliberezi din timp spațiu de stocare pe consolă.

Până atunci, profită de ocazie pentru a face puțină curățenie în spațiul de stocare. Șterge jocurile pe care le-ai terminat și pe care nu intenționezi să le rejoci prea curând, dar și pe cele pe care tot spui că le vei încerca, deși, realist vorbind, probabil nu vei ajunge să le joci. Poți elimina și jocurile pe care reușești să le finalizezi între timp, în încercarea de a recupera restanțele.

Pentru cei cu o conexiune mai lentă la internet, începerea descărcării imediat ce preîncărcarea devine disponibilă oferă cele mai mari șanse ca jocul să fie gata la timp pentru lansare. În plus, poți întrerupe descărcarea pe timpul zilei și o poți relua peste noapte, astfel încât să nu încetinești conexiunea la internet atunci când și alte dispozitive au nevoie de ea.

Astfel, când va veni 19 noiembrie, vei fi gata să explorezi Vice City, în loc să privești cum bara de progres a descărcării avansează greu spre 100%.

Despre autor Cine este Chris Jecks? Chris scrie despre jocuri video de peste 10 ani și a colaborat cu publicații precum PCGamesN, GameRant, Destructoid și Twinfinite. În această perioadă, a redactat mii de ghiduri și recenzii și a devenit un expert în jocuri action RPG, shootere și jocuri de curse. Este, de asemenea, un mare pasionat de jocuri indie, cărora le-a dedicat numeroase articole de-a lungul carierei sale.