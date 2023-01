Tradițiile populare românești își fac tot mai mult simțită prezența în cultura urbană. Trupa Subcarpați este poate cea mai recunoscută în acest sens pentru că a reușit să aducă folclorul în mainstream atât datorită cântecelor, cât și colaborărilor cu artiști precum surorile Oșoianu.

Însă nu doar muzica scoate la suprafață tradiția populară pentru un număr cât mai mare de oameni. În vara lui 2022, la festivalul internațional de artă urbană de la Târgu Jiu, Strad'Art , artista populară Daciana Ungureanu a fost invitată să deseneze cu simboluri și semne tradiționale mai mulți pereți din centrul orașului.

A fost prima participare a Dacianei la un astfel de eveniment, iar energia pe care a întâlnit-o acolo o face să viseze la noi intervenții de acest gen, în viitor. Munca ei a fost cu atât mai impresionantă cu cât întreaga lucrare a fost realizată exclusiv cu pensule și culori acrilice. Haide să descoperi povestea Dacianei!

Daciana și voluntarii care i-au fost alături © Mihai Olaru

Despre ce a fost lucrarea pe care ai realizat-o la Strad'Art?

Mie îmi place să pictez hore. Hora e semnul bucuriei întâlnirii între oameni. Niciodată nu intri în horă lângă cine nu-ți place și, odată intrat, trebuie să joci. Când fac o lucrare nouă mă gândesc la oamenii care se țin de mâini. Apoi există câteva semne și simboluri care mă ”bântuie” și de la ele am pornit și de data aceasta; Pomul Vieții, care face legătura între cer și pământ, între lumea de aici și lumea de dincolo și steaua cu opt colțuri, acel GPS – cum glumesc eu – care te ajută să-ți găsești calea în viață.

Fetele și băieții i-am îmbrăcat, desigur, în straie de Gorj. I-am făcut ușor supradimensionați față de statura normală a unui om, ca să fie impunătoare și să ridici capul când te uiți la ele, să dea o senzație de măreție, așa cum îl văd eu pe clasicul țăran român, în hainele lui albe, decorate cu atâta muncă și atât de frumos; costumul tradițional românesc este incredibil de frumos și de armonios. Proporțiile, raportul între spațiul decorat și spațiul gol, este fix ce trebuie și e incredibil cum s-a păstrat în sute de ani.

Hora este unul dintre simbolurile preferate ale Dacianei © Florin Rotaru

Cum a fost să lucrezi pe pereți de mari dimensiuni?

Este a doua mea experiență pe perete mare. Ceea ce este diferit la mine față de alți artiști stradali este că eu am lucrat strict la nivelul străzii și asta presupune contactul foarte direct cu cei care trec pe trotuar. Îți trebuie mult curaj să faci asta la nivelul trotuarului timp de 9-10 zile. Nu m-am încadrat în timpul-limită dat de festival, adică în cele 6 zile, pentru că nu am folosit spray-uri, am lucrat doar cu pensula și culori acrilice. Am avut și voluntari care au lucrat cot la cot cu mine. Prima dată s-au acoperit zonele mari, de fundal, și apoi s-a venit cu pensule fine pentru detalii.

Pentru că ai fost aproape de oameni atât de mult timp, ți-a rămas în minte vreo reacție, vreo interacțiune?

A venit o bunică cu o fetiță care nu vorbea, avea vreo doi ani, dar mergea destul de sigur, destul de bine. Pictura nu era la final, era undeva la jumătate, dar fetița aceea a bătut din palme non-stop, făcea piruete și exclama, ”Uau, uau, uau!”. Când nu mai puteam, un prieten drag îmi spunea, ”Nu uita fetița, pentru că pentru copii este ceea ce faci”, și eu știam asta. Am avut nenumărate cereri de la copii să le dau pensula și le-am dat-o. Cei din blocul respectiv au vorbit între ei și știau că îi las. Mi-am făcut mulți prieteni mici acolo.

Daciana Ungureanu © Alexia Ardereanu

Ce a însemnat pentru tine să aduci tradiția într-un festival de artă urbană?

Mi s-a părut extraordinar. Cred că mesajele transmise de mine sunt ușor de dibuit. Mă gândesc că nu trebuie așa multă cultură pentru a le prinde oamenii din zbor. Mi-ar plăcea să fac pe un bloc mai mare un cocoș la răsărit, când cântă el și împrăștie spiritele rele. Este un mesaj puternic, de bine.

Ai crescut înconjurată de arta tradițională și iubirea pentru tradiție?

Să știi că nu. La mine acasă nu a fost decor tradițional în niciuna dintre camere, dar pe șifonier, ca în orice casă, erau depozitate cuverturi, covoare, printre care și un covor vechi de 100 de ani. Cămășile și iile erau în pod, în cutii de carton. Mama îmi spunea, ”Ai grijă că-s ale tale, ți le dau ție. Ai grijă, că-s valoroase”.

Acum, pagina mea de Facebook, Ocolul magic , cu colecția etnografică, a împlinit 10 ani. Acolo sunt 9000 de urmăritori. Acum 10 ani, am văzut colecția etnografică a lui Maris Matei, un tip din Banat care tot posta costume tradiționale. Și mă atrăgea ceva la ce vedeam acolo și-am zis în cele din urmă, ”Eu îmi fac pagină. Încep și postez, mai pun ceva, mai nu știu ce”. Și, ușor-ușor, lucrurile s-au legat: mi-a fost tot mai drag să fac fotografii, să mă îmbrac în costum popular și așa am intrat în categoria meșterilor populari.

Lucrarea Dacianei e marcată de simboluri tradiționale © Florin Rotaru

Tu ești absolventă de Electrotehnică. Ulterior ai decis să urmezi cursurile Facultății de Arte de la Târgu Jiu. Care e povestea?

Eu, trăind la țară, nu am avut acces la cursuri de desen sau de artă în afara școlii. Am fost orientată de părinții mei către o facultate tehnică, pentru că la vremea aceea se spunea că așa n-o să ai repartiție la țară. Dacă erai profesor sau medic, puteai să ajungi în capătul celălalt al țării, iar ai mei n-ar fi vrut asta. Și atunci au zis, ”Dacă o să te faci inginer, o să lucrezi undeva în oraș, poate la Târgu Jiu.” Am făcut facultatea cu mare chin și, imediat ce am terminat, tata a vrut să mă angajez, dar eu n-am vrut.

Era deja anul 1993 când am absolvit eu faculatea, repariția nu mai era o problemă, așa că am tot amânat să încep să lucrez într-un domeniu care nu-mi plăcea deloc. În acea perioadă, întâmplarea a făcut să mă întâlnesc cu domnul director al Școlii Populare de Arte de la Târgu Jiu din acea vreme, eu începusem atunci să cochetez cu niște picturi, ceva foarte naiv, neavând studii. La 22 de ani, am desenat pentru prima dată în viață. (râde)

Și domnul director a zis, ”Uite, noi avem această politică la Școala Populară de Arte de a deschide sedii externe în sate, comune, în tot județul.” Așa că am devenit instructor de desen la Crasna, genul de curs de care aș fi avut nevoie când eram copil. Domnul acela mi-a oferit câteva ore atunci. Mi-a zis, ”Vezi cum te descurci”. Și atunci am început să merg prin școlile din comună, căutându-mi copii. Asta e politica, mergi în școli, spui, ”Uitați, acesta e un curs extrașcolar, uneori cu taxă, alteori fără, trebuie să te înscrii...”

Tur pietonal în cadrul Strad'Art © Florin Rotaru

După ore aveam întâlniri cu copiii. Am fost foarte consecventă pe drumul acesta. Am crezut tare în el, mi-au plăcut și copiii, lucrul cu ei, creativitatea, imaginația și naivitatea lor. Pe urmă am făcut Facultatea de Arte la Tg. Jiu, Secția Pedagogia Artelor Plastice și Decorative.

Cum a fost reinventarea?

Îmi amintesc că, înainte de facultate, îmi doream foarte tare să pot să pun într-o compoziție lucruri legate de arta tradițională, dar neavând cât de cât studii în spate, nu știam cum să fac asta să-mi iasă bine. Multă vreme, lucrările mele au fost criticate ca fiind kitsch. Voiam să le aduc în modern, adică viziunea o voiam modernă, cumva. Nu mi-a venit răspunsul imediat.

M-am dus la școală, unde am avut parte de o demolare totală: asta nu e bine, nu faci bine, nu colorezi bine, nu desenezi bine. A fost greu, pentru că nu aveam bazele desenului. Însă în vara în care am terminat facultatea, am pictat vreo 20 de pânze, toate de inspirație tradițională. Îmi veneau așa, una după alta, de nu mai apucam să fac de câte idei aveam.

Imagine de ansamblu cu lucrarea Dacianei © Florin Rotaru

Am văzut că pot să am succes cu asta, pentru că dacă n-aș face asta, ce aș face? De unde m-aș inspira? Transmiterea unor mesaje într-un mod cât mai simplu posibil, prin câteva linii, cu semne și simboluri cunoscute le găsești cel mai mult în arta noastră tradițională.