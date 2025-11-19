Raliul Dakar 2026 este o călătorie în cea mai mare aventură de până acum

Directorul sportiv al Raliului Dakar, David Castera, și echipa sa au conceput un traseu de 8.000 km de la Yanbu, pe Marea Roșie, până la Riad și înapoi, care va testa abilitățile concurenților din 2026 în condus, navigație și, mai presus de toate, rezistență. Desfășurat între 3 și 17 ianuarie, cel de-al 48-lea Raliu Dakar va include două etape maraton în care concurenții vor avansa adânc în deșert și vor campa peste noapte în corturi, cu hrană, provizii și echipament de reparații limitate.

Însă, într-o nouă schimbare pentru 2026, mai multe etape vor include puncte de asistență la mijlocul traseului pentru a le oferi participanților anvelope noi și posibilitatea de a efectua reparații în mers, ajutându-i să-și ducă mașinile până la final. În ceea ce îi privește pe concurenți, aceștia vor trebui să se odihnească și să-și refacă forțele în puținele momente libere pe care le au.

Nimic din toate acestea nu îi va descuraja pe campionul en-titre la Moto, Daniel Sanders, pe campionii Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Toby Price și Cristina Gutiérrez, precum și pe multiplii câștigători Seth Quintero, Sébastien Loeb și Mattias Ekström, care își vor continua legendele în nisipurile Arabiei. În plus, există o serie de tineri talentați precum Edgar Canet, Gonzalo Guerreiro și Lisandro Sistema, care vor deveni noua generație de piloți Dakar.

Daniel Sanders va încerca să adauge o nouă victorie © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

01 Prolog - 3 ianuarie

Start: Yanbu

Sosire: Yanbu

Distanța totală: 98km

Special: 23 km

Un total de 325 de vehicule vor lua startul la Yanbu, pe malul Mării Roșii, și vor concura până la Riad și înapoi. Acestea vor intra în acțiune cu Prologul, o buclă de aproape 30 km în jurul orașului Yanbu, care va determina ordinea de start pentru Etapa 1.

02 Etapa 1 - 4 ianuarie

Start: Yanbu

Sosire: Yanbu

Distanța totală: 518km

Special: 305 km

Prima etapă este o altă buclă din orașul-port Yanbu către zonele sălbatice, de această dată acoperind peste 300 km de cursă. „Va fi mai ușoară decât anul trecut, nu vă faceți griji”, spune David Castera, făcând să pară aproape o vacanță. „Este destul de variată, cu văi frumoase, traversări și ceva stânci.” Participanții la Dakar vor întâlni și primul punct de asistență la mijlocul etapei, unde își pot înlocui anvelopele distruse de pietre.

03 Etapa 2 - 5 ianuarie

Start: Yanbu

Sosire: Al Ula

Distanța totală: 504km

Specială: 400 km

Prima mare specială a celei de-a 48-a ediții, care acoperă peste 500 km cu 400 km de cursă, în timp ce concurenții se îndreaptă spre Al Ula. Pe parcursul acestei etape mai dificile, participanții la Dakar vor aborda un amestec de stânci zimțate, nisipuri fierbinți și primele dune ale raliului. Va exista un alt parc de service în mijlocul specialei pentru a permite reparațiile.

Este ușor să te pierzi acolo © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool Cursele Toyota ale Red Bull ridică praful deșertului saudit © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

04 Etapa 3 - 6 ianuarie

Start: Al Ula

Sosire: Al Ula

Distanța totală: 666km

Specială: 422 km

Cu 420 km de specială și o distanță totală de 666 km, etapa a treia promite să fie cea mai dificilă, dar și cea mai fotogenică. „Cu canioanele sale puternice și stâncile uriașe, Al Ula este cu adevărat cea mai frumoasă parte a Arabiei Saudite", spune David Castera. Cursa pe kilometri de nisip plat va reprezenta, de asemenea, un test riguros al abilităților de navigație ale echipelor, care vor încerca să aleagă cea mai rapidă rută de întoarcere în oraș.

05 Etapa 4 (Maratonul, partea 1) - 7 ianuarie

Start: Al Ula

Sosire: Bivuac Maraton

Distanța totală: 526km

Specială: 451 km

Prima dintre cele două etape maraton, în care mașinile, buggy-urile și camioanele vor urma un traseu, iar motocicletele și ATV-urile altul. Este o probă specială amplă, de peste 450 km, în care participanții la Dakar vor naviga prin peisajul spectaculos din Al Ula până la un bivuac izolat și fără asistență, adânc în deșert. Dakarul este, de asemenea, un mare egalizator, iar aici chiar și marii campioni mondiali vor trebui să fie complet autosuficienți: să ridice un cort, să-și amenajeze un pat și să gătească sub cerul înstelat. „Vor avea un sac de dormit cu o mică saltea într-un cort”, explică David Castera. „De această dată rațiile sunt mai bune – supă, legume, paste, cafea de dimineață, deserturi – tot ce ai nevoie, dar concurenții vor trebui să le încălzească, să adauge apă. Dar acesta este Dakarul. Aceasta este aventura.”

06 Etapa 5 (Maratonul Partea 2) - 8 ianuarie

Start: Bivuac Maraton

Sosire: Hail

Distanța totală: 428km

Special: 372km

După o zi grea, etapa a cincea este puțin mai ușoară. După ce se vor trezi în bivuacul maratonului, participanții la Dakar vor avea timp să facă unele reparații înainte de a parcurge o etapă puțin mai scurtă și mai directă până la Hail pentru a-și recupera energia. Organizatorii nu vor să fie blânzi, ci îi vor pregătiți pentru dificila etapă a șasea.

Navigarea pe văile nesfârșite ale Dakar-ului © DPPI/Red Bull Content Pool Arabia Saudită continuă să ofere peisaje uimitoare în fiecare etapă © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

07 Etapa 6 - 9 ianuarie

Start: Hail

Sosire: Riad

Distanța totală: 920km

Specială: 331km

„O etapă foarte grea", spune David Castera. Urmează o zi de odihnă, dar mai întâi participanții la Dakar trebuie să înfrunte dune impunătoare în cursa lor spre Riad. Castera spune că nu se așteaptă ca toți participanții la Dakar să termine provocarea într-o singură zi și, ca măsură specială, păstrează bivuacul din capitală deschis până la ora 14:00 sâmbătă, pentru a le oferi concurenților cât mai mult timp posibil pentru a trece prin dune și a ajunge la ziua de odihnă.

08 Ziua de odihnă - 10 ianuarie

Locul de desfășurare: Riad

Pentru participanții la Dakar, ziua de odihnă este doar o șansă de a face reparații corespunzătoare, de a consuma calorii și de a se reîncărca pentru drumul înapoi către Yanbu. Asta pentru cei norocoși care au ajuns la bivuac la timp pentru puțină odihnă și relaxare. Alții vor fi încă în deșert peste noapte, luptând cu elementele. O aventură care începe cu o călătorie spre sud și două probe speciale mari…

09 Etapa 7 - 11 ianuarie

Start: Riad

Sosire: Wadi Ad-Dawasir

Distanța totală: 876km

Special: 462km

Etapa a șaptea îi vede pe participanții la Dakar pornind pe drumul înapoi spre Yanbu - doar că nu este un drum și se îndreaptă spre sud, nu spre vest. Etapa a șaptea include aproape 500 km de curse și aproape 900 km la volan în total. În fața lor se află un alt câmp de dune de nisip și o serie de provocări de navigație și potențiale capcane pe măsură ce călătoresc spre Wadi Ad-Dawasir.

Kevin Benavides concurează prin canioanele din Yanbu © DPPI/Red Bull Content Pool Cu canioanele sale impunătoare și stâncile uriașe, Al Ula este cu adevărat cea mai frumoasă parte a Arabiei Saudite David Castera

10 Etapa 8 - 12 ianuarie

Start: Wadi Ad-Dawasir

Sosire: Wadi Ad-Dawasir

Distanța totală: 717km

Special: 481km

Această etapă se va deschide cu un start în masă spectaculos. Aceasta a fost o caracteristică a Paris-Dakar-ului original, dar a fost eliminată din format până când organizatorii au readus-o anul trecut pentru concurenții Classic. Anul acesta a revenit și este mai mare ca niciodată, concurenții pornind într-o buclă uriașă de 481 km în deșert, în jurul Wadi Ad-Dawasir. În această perioadă a anului este cel mai răcoare, cu o temperatură medie de aproape 36C.

11 Etapa 9 (Maratonul, partea 1) - 13 ianuarie

Start: Wadi Ad-Dawasir

Sosire: Bivuac Maraton

Distanța totală: 531m

Special: 410km

După două dintre cele mai dificile etape, participanții la Dakar se confruntă cu a doua etapă maraton, în care trebuie să parcurgă mai mult de 400 km până la bivuacul din deșert. Distanța mai scurtă și terenul mai puțin solicitant fac din aceasta una dintre etapele mai ușoare ale Dakar - deși orice greșeală ar putea fi costisitoare. Și acesta este Dakar-ul, ceea ce înseamnă că o etapă mai ușoară va fi urmată de o zi grea la birou. Așadar, în timp ce concurenții își montează corturile și își pregătesc cina, s-ar putea să vadă câteva dune care se profilează în depărtare.

Luciano Benavides, Edgar Canet și Daniel Sanders deschid drumul pentru KTM © DPPI/Red Bull Content Pool

12 Etapa 10 (Maratonul Partea 2) - 14 ianuarie

Start: Bivuac Maraton

Sosire: Bisha

Distanța totală: 469km

Special: 421 km

Un alt traseu împărțit, deoarece motocicletele și quad-urile se separă de mașini, buggy-uri și camioane. Din cei peste 400 km care alcătuiesc speciala, 300 km sunt peste dune - de departe cel mai lung timp în dune din Dakar 2026. După această etapă, ar trebui să vedem podiumurile finale începând să prindă contur.

13 Etapa 11 - 15 ianuarie

Start: Bisha

Sosire: Al Henakiyah

Distanța totală: 882km

Special: 347km

După o zi epuizantă în care au bătut dunele, participanții la Dakar se întorc în pitoreasca regiune Madinah. Este una dintre probele speciale mai scurte, dar totuși dificilă, și una dintre cele mai lungi distanțe acoperite, concurenții conducând aproape 900 km până la Al Henakiyah. Apusul va fi trecut de mult când vor ajunge în cele din urmă la bivuac.

Satisfacție pură la linia de sosire a Dakar-ului © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

14 Etapa 12 - 16 ianuarie

Start: Al Henakiyah

Sosire: Yanbu

Distanța totală: 718 km

Special: 310km

Destinația Yanbu! Concurenții părăsesc Al Henakiyah pentru ultima specială lungă a Raliului Dakar 2026. Va fi un test dur, care îi va confrunta pe concurenți cu trecători plini de stânci, dune imense și va trece printr-o serie de canioane spectaculoase. Deja obosiți după două săptămâni de curse, concurenții trebuie să parcurgă mai mult de 700 km înainte de a ajunge la bivuacul final din Yanbu.

15 Etapa 13 - 17 ianuarie

Start: Yanbu

Sosire: Yanbu

Distanța totală: 141km

Special: 105km

În ultima etapă din Dakar, concurenții vor parcurge aproape 50 km de văi în jurul orașului Yanbu. Apoi vor ajunge la legătura finală pentru ultima specială a celui de-al 48-lea Raliu Dakar: O cursă magnifică de-a lungul țărmurilor Mării Roșii pentru a reveni la bivuac și a încorona campionii.