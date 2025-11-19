Mattias Ekstrom și Emil Bergkvist pe Ford Raptor al echipei Ford M-Sport în timpul etapei 12 a Dakar 2025 pe 17 ianuarie 2025 în jurul Subaytah, Arabia Saudită
Rally Raid

Raliul Dakar 2026 este o călătorie în cea mai mare aventură de până acum

Raliul Dakar revine în Arabia Saudită pentru a șaptea oară, iar traseul celui mai dur raliu din lume îi va testa pe participanții la raliu la maximum.
Carlos Sainz

Known as 'El Matador', veteran driver Carlos Sainz is a WRC winner and now four-time Dakar Rally champion, making him Spain's greatest ever off-road racer.

SpainSpain

Toby Price

Australian off-road and enduro motorcycle racer Toby Price has won a host of national championships and is a two-time Dakar winner.

AustraliaAustralia

Sébastien Loeb

French driver Sébastien Loeb's domination of the rally-driving world has earned him the nickname of Le Patron, or 'The Boss'.

FranceFrance

Mattias Ekström

One of the most versatile drivers in motorsports, Mattias Ekström is a former DTM and Rallycross champion who's now a Dakar Rally podium finisher.

SwedenSweden

Cristina Gutiérrez

Spain's Cristina Gutiérrez is the second woman ever to win the Dakar Rally after victory in the Challenger class in 2024 – and now she's chasing Car glory.

SpainSpain

Mitch Guthrie Jr.

American driver Mitch Guthrie Jr. already has some impressive wins on his résumé and is now stepping up to chase Dakar Rally car glory with motoring giant Ford.

United StatesUnited States

Nasser Al Attiyah

Nasser Al-Attiyah is the sporting hero of his native Qatar who's won the Dakar Rally on five occasions while also excelling in skeet shooting.

QatarQatar

Dennis Zenz

If you need to find your way through stages of the World Rally-Raid Championship and the Dakar, then German co-driver Dennis Zenz is your man.

GermanyGermany

Seth Quintero

A world champion before he was old enough to legally drive, Seth Quintero is making history at the toughest rally on the planet.

United StatesUnited States

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrazilBrazil

Guillaume de Mevius

Belgium's latest cross-country rally star, Guillaume de Mevius is already a Dakar Rally podium finishers in both the Challenger and Car classes.

BelgiumBelgium

Laia Sanz

Spanish rally-raid star Laia Sanz is used to competing at the world's biggest events and is the only female to finish inside the Top 10 of the Dakar Rally.

SpainSpain

Luciano Benavides

Following a family tradition of competitive enduro and rally racing, Luciano Benavides has his sights set on glory at the Dakar.

ArgentinaArgentina

Kevin Benavides

Winning the Dakar Rally in 2021 made Kevin Benavides the bike event’s first South American winner – and his second title in 2023 made him a legend.

ArgentinaArgentina

Daniel Sanders

A former enduro champion turned desert racing star, Australia's Daniel ‘Chucky’ Sanders realised his long-time dream when he won the 2025 Dakar Rally.

AustraliaAustralia

Rokas Baciuška

From karting to rallycross to rally raid, Lithuania's Rokas Baciuška has his eyes set on more world championship titles in a myriad of motorsports.

LithuaniaLithuania

Dania Akeel

A former motorcycle racer, Saudi Arabia's Dania Akeel entered the world of rally-raid in 2021 and finished eighth at her first Dakar Rally. Now, she's chasing podiums.

Saudi ArabiaSaudi Arabia

Francisco 'Chaleco' López

A master of the sand dunes, Chile's Francisco López loves nothing more than testing his skills at the famous Dakar Rally.

ChileChile

Stéphane Peterhansel

French driver Stéphane Peterhansel is a legend of the Dakar Rally, having won a record 14 titles – six on motorcycles and eight in a car.

FranceFrance

Edgar Canet

By racing to a top 10 overall bike finish at the Dakar Rally as teenage rookie, Spain's Edgar Canet has announced himself as a new rally raid star.

SpainSpain

Cuprins

  1. 1
    Prolog - 3 ianuarie
  2. 2
    Etapa 1 - 4 ianuarie
  3. 3
    Etapa 2 - 5 ianuarie
  4. 4
    Etapa 3 - 6 ianuarie
  5. 5
    Etapa 4 (Maratonul, partea 1) - 7 ianuarie
  6. 6
    Etapa 5 (Maratonul Partea 2) - 8 ianuarie
  7. 7
    Etapa 6 - 9 ianuarie
  8. 8
    Ziua de odihnă - 10 ianuarie
  9. 9
    Etapa 7 - 11 ianuarie
  10. 10
    Etapa 8 - 12 ianuarie
  11. 11
    Etapa 9 (Maratonul, partea 1) - 13 ianuarie
  12. 12
    Etapa 10 (Maratonul Partea 2) - 14 ianuarie
  13. 13
    Etapa 11 - 15 ianuarie
  14. 14
    Etapa 12 - 16 ianuarie
  15. 15
    Etapa 13 - 17 ianuarie
Directorul sportiv al Raliului Dakar, David Castera, și echipa sa au conceput un traseu de 8.000 km de la Yanbu, pe Marea Roșie, până la Riad și înapoi, care va testa abilitățile concurenților din 2026 în condus, navigație și, mai presus de toate, rezistență. Desfășurat între 3 și 17 ianuarie, cel de-al 48-lea Raliu Dakar va include două etape maraton în care concurenții vor avansa adânc în deșert și vor campa peste noapte în corturi, cu hrană, provizii și echipament de reparații limitate.
Însă, într-o nouă schimbare pentru 2026, mai multe etape vor include puncte de asistență la mijlocul traseului pentru a le oferi participanților anvelope noi și posibilitatea de a efectua reparații în mers, ajutându-i să-și ducă mașinile până la final. În ceea ce îi privește pe concurenți, aceștia vor trebui să se odihnească și să-și refacă forțele în puținele momente libere pe care le au.
Nimic din toate acestea nu îi va descuraja pe campionul en-titre la Moto, Daniel Sanders, pe campionii Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel, Toby Price și Cristina Gutiérrez, precum și pe multiplii câștigători Seth Quintero, Sébastien Loeb și Mattias Ekström, care își vor continua legendele în nisipurile Arabiei. În plus, există o serie de tineri talentați precum Edgar Canet, Gonzalo Guerreiro și Lisandro Sistema, care vor deveni noua generație de piloți Dakar.
Daniel Sanders (AUS) pentru Red Bull KTM Factory Racing la linia de sosire după etapa 12 a Raliului Dakar 2025 de la AL SHUBAYTAH la SHUBAYTAH, Arabia Saudită pe 17 ianuarie 2025.

Daniel Sanders va încerca să adauge o nouă victorie

01

Prolog - 3 ianuarie

  • Start: Yanbu
  • Sosire: Yanbu
  • Distanța totală: 98km
  • Special: 23 km
Un total de 325 de vehicule vor lua startul la Yanbu, pe malul Mării Roșii, și vor concura până la Riad și înapoi. Acestea vor intra în acțiune cu Prologul, o buclă de aproape 30 km în jurul orașului Yanbu, care va determina ordinea de start pentru Etapa 1.
02

Etapa 1 - 4 ianuarie

  • Start: Yanbu
  • Sosire: Yanbu
  • Distanța totală: 518km
  • Special: 305 km
Prima etapă este o altă buclă din orașul-port Yanbu către zonele sălbatice, de această dată acoperind peste 300 km de cursă. „Va fi mai ușoară decât anul trecut, nu vă faceți griji”, spune David Castera, făcând să pară aproape o vacanță. „Este destul de variată, cu văi frumoase, traversări și ceva stânci.” Participanții la Dakar vor întâlni și primul punct de asistență la mijlocul etapei, unde își pot înlocui anvelopele distruse de pietre.
03

Etapa 2 - 5 ianuarie

  • Start: Yanbu
  • Sosire: Al Ula
  • Distanța totală: 504km
  • Specială: 400 km
Prima mare specială a celei de-a 48-a ediții, care acoperă peste 500 km cu 400 km de cursă, în timp ce concurenții se îndreaptă spre Al Ula. Pe parcursul acestei etape mai dificile, participanții la Dakar vor aborda un amestec de stânci zimțate, nisipuri fierbinți și primele dune ale raliului. Va exista un alt parc de service în mijlocul specialei pentru a permite reparațiile.
Toby Price pe KTM-ul său de la Red Bull KTM Factory Racing Team în timpul etapei 11 din Dakar 2024 pe 18 ianuarie 2024 între Al Ula și Yanbu, Arabia Saudită.

Este ușor să te pierzi acolo

© Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

Lucas Moraes din echipa Toyota Gazoo Racing în timpul etapei 10 a Raliului Dakar 2024 de la Al Ula la Yambu, Arabia Saudită, pe 18 ianuarie 2024.

Cursele Toyota ale Red Bull ridică praful deșertului saudit

© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

04

Etapa 3 - 6 ianuarie

  • Start: Al Ula
  • Sosire: Al Ula
  • Distanța totală: 666km
  • Specială: 422 km
Cu 420 km de specială și o distanță totală de 666 km, etapa a treia promite să fie cea mai dificilă, dar și cea mai fotogenică. „Cu canioanele sale puternice și stâncile uriașe, Al Ula este cu adevărat cea mai frumoasă parte a Arabiei Saudite", spune David Castera. Cursa pe kilometri de nisip plat va reprezenta, de asemenea, un test riguros al abilităților de navigație ale echipelor, care vor încerca să aleagă cea mai rapidă rută de întoarcere în oraș.
05

Etapa 4 (Maratonul, partea 1) - 7 ianuarie

  • Start: Al Ula
  • Sosire: Bivuac Maraton
  • Distanța totală: 526km
  • Specială: 451 km
Prima dintre cele două etape maraton, în care mașinile, buggy-urile și camioanele vor urma un traseu, iar motocicletele și ATV-urile altul. Este o probă specială amplă, de peste 450 km, în care participanții la Dakar vor naviga prin peisajul spectaculos din Al Ula până la un bivuac izolat și fără asistență, adânc în deșert. Dakarul este, de asemenea, un mare egalizator, iar aici chiar și marii campioni mondiali vor trebui să fie complet autosuficienți: să ridice un cort, să-și amenajeze un pat și să gătească sub cerul înstelat. „Vor avea un sac de dormit cu o mică saltea într-un cort”, explică David Castera. „De această dată rațiile sunt mai bune – supă, legume, paste, cafea de dimineață, deserturi – tot ce ai nevoie, dar concurenții vor trebui să le încălzească, să adauge apă. Dar acesta este Dakarul. Aceasta este aventura.”
06

Etapa 5 (Maratonul Partea 2) - 8 ianuarie

  • Start: Bivuac Maraton
  • Sosire: Hail
  • Distanța totală: 428km
  • Special: 372km
După o zi grea, etapa a cincea este puțin mai ușoară. După ce se vor trezi în bivuacul maratonului, participanții la Dakar vor avea timp să facă unele reparații înainte de a parcurge o etapă puțin mai scurtă și mai directă până la Hail pentru a-și recupera energia. Organizatorii nu vor să fie blânzi, ci îi vor pregătiți pentru dificila etapă a șasea.
Nasser Al-Attiya de la Toyota Gazoo Racing în timpul etapei 13 din Dakar 2023 între Shaybah și Al-Hofuf, Arabia Saudită pe 14 ianuarie 2023

Navigarea pe văile nesfârșite ale Dakar-ului

© DPPI/Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb de la Bahrain Raid Xtreme în timpul etapei 10 a Dakar 2024 pe 17 ianuarie 2024 în jurul Al Ula, Arabia Saudită.

Arabia Saudită continuă să ofere peisaje uimitoare în fiecare etapă

© Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

07

Etapa 6 - 9 ianuarie

  • Start: Hail
  • Sosire: Riad
  • Distanța totală: 920km
  • Specială: 331km
„O etapă foarte grea", spune David Castera. Urmează o zi de odihnă, dar mai întâi participanții la Dakar trebuie să înfrunte dune impunătoare în cursa lor spre Riad. Castera spune că nu se așteaptă ca toți participanții la Dakar să termine provocarea într-o singură zi și, ca măsură specială, păstrează bivuacul din capitală deschis până la ora 14:00 sâmbătă, pentru a le oferi concurenților cât mai mult timp posibil pentru a trece prin dune și a ajunge la ziua de odihnă.
08

Ziua de odihnă - 10 ianuarie

  • Locul de desfășurare: Riad
Pentru participanții la Dakar, ziua de odihnă este doar o șansă de a face reparații corespunzătoare, de a consuma calorii și de a se reîncărca pentru drumul înapoi către Yanbu. Asta pentru cei norocoși care au ajuns la bivuac la timp pentru puțină odihnă și relaxare. Alții vor fi încă în deșert peste noapte, luptând cu elementele. O aventură care începe cu o călătorie spre sud și două probe speciale mari…
09

Etapa 7 - 11 ianuarie

  • Start: Riad
  • Sosire: Wadi Ad-Dawasir
  • Distanța totală: 876km
  • Special: 462km
Etapa a șaptea îi vede pe participanții la Dakar pornind pe drumul înapoi spre Yanbu - doar că nu este un drum și se îndreaptă spre sud, nu spre vest. Etapa a șaptea include aproape 500 km de curse și aproape 900 km la volan în total. În fața lor se află un alt câmp de dune de nisip și o serie de provocări de navigație și potențiale capcane pe măsură ce călătoresc spre Wadi Ad-Dawasir.
Kevin Benavides pe KTM-ul său de la Red Bull KTM Factory Racing Team în timpul etapei 11 din Dakar 2024 pe 18 ianuarie 2024 între Al Ula și Yanbu, Arabia Saudită

Kevin Benavides concurează prin canioanele din Yanbu

© DPPI/Red Bull Content Pool

Cu canioanele sale impunătoare și stâncile uriașe, Al Ula este cu adevărat cea mai frumoasă parte a Arabiei Saudite
David Castera
10

Etapa 8 - 12 ianuarie

  • Start: Wadi Ad-Dawasir
  • Sosire: Wadi Ad-Dawasir
  • Distanța totală: 717km
  • Special: 481km
Această etapă se va deschide cu un start în masă spectaculos. Aceasta a fost o caracteristică a Paris-Dakar-ului original, dar a fost eliminată din format până când organizatorii au readus-o anul trecut pentru concurenții Classic. Anul acesta a revenit și este mai mare ca niciodată, concurenții pornind într-o buclă uriașă de 481 km în deșert, în jurul Wadi Ad-Dawasir. În această perioadă a anului este cel mai răcoare, cu o temperatură medie de aproape 36C.
11

Etapa 9 (Maratonul, partea 1) - 13 ianuarie

  • Start: Wadi Ad-Dawasir
  • Sosire: Bivuac Maraton
  • Distanța totală: 531m
  • Special: 410km
După două dintre cele mai dificile etape, participanții la Dakar se confruntă cu a doua etapă maraton, în care trebuie să parcurgă mai mult de 400 km până la bivuacul din deșert. Distanța mai scurtă și terenul mai puțin solicitant fac din aceasta una dintre etapele mai ușoare ale Dakar - deși orice greșeală ar putea fi costisitoare. Și acesta este Dakar-ul, ceea ce înseamnă că o etapă mai ușoară va fi urmată de o zi grea la birou. Așadar, în timp ce concurenții își montează corturile și își pregătesc cina, s-ar putea să vadă câteva dune care se profilează în depărtare.
Luciano Benavides, Edgar Canet și Daniel Sanders se întrec cu alți concurenți la startul în masă din timpul etapei 12 a Dakar 2025 pe 17 ianuarie 2025 în jurul Subaytah, Arabia Saudită

Luciano Benavides, Edgar Canet și Daniel Sanders deschid drumul pentru KTM

© DPPI/Red Bull Content Pool

12

Etapa 10 (Maratonul Partea 2) - 14 ianuarie

  • Start: Bivuac Maraton
  • Sosire: Bisha
  • Distanța totală: 469km
  • Special: 421 km
Un alt traseu împărțit, deoarece motocicletele și quad-urile se separă de mașini, buggy-uri și camioane. Din cei peste 400 km care alcătuiesc speciala, 300 km sunt peste dune - de departe cel mai lung timp în dune din Dakar 2026. După această etapă, ar trebui să vedem podiumurile finale începând să prindă contur.
13

Etapa 11 - 15 ianuarie

  • Start: Bisha
  • Sosire: Al Henakiyah
  • Distanța totală: 882km
  • Special: 347km
După o zi epuizantă în care au bătut dunele, participanții la Dakar se întorc în pitoreasca regiune Madinah. Este una dintre probele speciale mai scurte, dar totuși dificilă, și una dintre cele mai lungi distanțe acoperite, concurenții conducând aproape 900 km până la Al Henakiyah. Apusul va fi trecut de mult când vor ajunge în cele din urmă la bivuac.
Tobias Ebster pentru Kini Rally Racing Team văzut la linia de sosire etapa 12 a Raliului Dakar 2024 de la YANBU la YANBU, Arabia Saudită pe 19 ianuarie 2024

Satisfacție pură la linia de sosire a Dakar-ului

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

14

Etapa 12 - 16 ianuarie

  • Start: Al Henakiyah
  • Sosire: Yanbu
  • Distanța totală: 718 km
  • Special: 310km
Destinația Yanbu! Concurenții părăsesc Al Henakiyah pentru ultima specială lungă a Raliului Dakar 2026. Va fi un test dur, care îi va confrunta pe concurenți cu trecători plini de stânci, dune imense și va trece printr-o serie de canioane spectaculoase. Deja obosiți după două săptămâni de curse, concurenții trebuie să parcurgă mai mult de 700 km înainte de a ajunge la bivuacul final din Yanbu.
15

Etapa 13 - 17 ianuarie

  • Start: Yanbu
  • Sosire: Yanbu
  • Distanța totală: 141km
  • Special: 105km
În ultima etapă din Dakar, concurenții vor parcurge aproape 50 km de văi în jurul orașului Yanbu. Apoi vor ajunge la legătura finală pentru ultima specială a celui de-al 48-lea Raliu Dakar: O cursă magnifică de-a lungul țărmurilor Mării Roșii pentru a reveni la bivuac și a încorona campionii.

