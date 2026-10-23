Fă cunoștință cu gazdele Finalei Naționale Red Bull Wings Cup

Cât de bun ești la EA SPORTS FC™ 27 atunci când miza este să reprezinți România la Miami? Red Bull Wings Cup transformă pasiunea pentru gaming într-o competiție globală, în care jucători din aproape 80 de țări luptă pentru același obiectiv: titlul de campion mondial. Iar drumul spre Miami trece și prin România.

Red Bull Wings Cup Liga Universităților © Photo

16 dintre cei mai buni jucători din țară, calificați prin Liga Universităților și Liga Open , se vor înfrunta în Finala Națională Red Bull Wings Cup, pe 21 noiembrie, în cadrul Bucharest Gaming Week, în zona partenerului nostru George, primul banking inteligent, inovație BCR. Meciuri intense, răsturnări de situație și un singur bilet spre Finala Globală. Iar pentru ca atmosfera să fie pe măsura mizei, creatorii de conținut Damian Stan și Andrei Cîmpeanu (Vanez) vor prelua rolul de MC și vor aduce un plus de energie competiției.

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Dar ce trebuie să ai, dincolo de reflexe rapide și sute de ore petrecute cu controllerul în mână, ca să câștigi Red Bull Wings Cup? Am stat de vorbă cu Damian și Vanez despre cum au văzut competiția până acum, ce cred că face diferența între un jucător bun și un campion și de ce Finala Națională este un eveniment pe care nu vrei să-l ratezi, indiferent dacă ești gamer sau doar fan al spectacolului.

Descoperă ce au de spus cei doi și vino pe 21 noiembrie, la Bucharest Gaming Week, să trăiești pe viu emoțiile Finalei Naționale Red Bull Wings Cup!

Cum vi se pare campionatul Red Bull Wings Cup și formatul competiției?

Andrei Cîmpeanu (Vanez): Îmi plac foarte mult competițiile și sunt sigur că Red Bull Wings Cup este un campionat care aduce multă energie, spectacol și competitivitate. Formatul competiției este foarte bun, pentru că le oferă participanților șansa să se dueleze și să demonstreze ce pot.

Damian Stan: Îmi place că le combină și, în Finala Globală, ai și gaming, și fotbal, pe bune. E cu de toate, ca să vorbim pe limba mea. Până la Miami, te joci ori de acasă, ori în facultate, depinde în ce ligă joci. Acum să vedem cine se pricepe și cine doar zice că se pricepe.

Andrei Cîmpean (Vanez) MC Finala Națională Red Bull Wings Cup © Photo Andrei Vanez

Ce face diferența între un jucător bun de EA SPORTS FC 27 și unul care chiar are șanse să câștige Red Bull Wings Cup?

Andrei Cîmpeanu (Vanez): Cred că diferența o face numărul de ore petrecute în joc și cu cât te joci mai mult, cu atât înveți să joci mai bine, înveți scheme noi și prinzi experiență.

Damian Stan: Să nu se piardă când ia un gol. Atunci când conduci cu 3–0, toți suntem buni. La 0–3 începi să afli lucruri despre tine și despre controller.

Dacă ați avea de ales între un jucător super tehnic, dar care cedează sub presiune, și unul mai puțin spectaculos, dar cu nervi de oțel, pe cine ați paria?

Andrei Cîmpeanu (Vanez): Aș paria pe un jucător super tehnic, pentru că, dacă știi cum să îl iei și cum să vorbești cu el, jucătorul acela poate face oricând diferența.

Damian Stan: Merg pe ăla cu nervi de oțel. Îmi trebuie unul care câștigă meciul, că de făcut spectacol mă ocup eu pe lângă.

Veți fi amândoi MC la Finala Națională. Cine crezi că va aduce mai mult hype și cine va fi primul care își pierde vocea?

Andrei Cîmpeanu (Vanez): Cred că avem un hype diferit, dar la fel de spectaculos. Damian își pierde vocea primul, pentru că eu o să beau un Red Bull înainte. (râde)

Damian Stan: Eu o să zic că eu, el o să zică că el. Vedem acolo. Dacă mă vedeți că tac, să nu credeți direct că am răgușit. Poate mănânc.

Damian Stan MC Finala Națională Red Bull Wings Cup © Photo

Ce ar trebui să știe cineva care vine la Finala Națională Red Bull Wings Cup? La ce atmosferă și la ce fel de spectacol să se aștepte?

Andrei Cîmpeanu (Vanez): Ar trebui să știe că va întâlni cei mai buni jucători și să înțeleagă că nu există un favorit. E un meci pe care oricine îl poate câștiga. Va fi ca o seară de Liga Campionilor și trebuie să fie acolo, pentru că nu te întâlnești în fiecare zi cu astfel de evenimente.

Damian Stan: Ai meciuri, ai tensiune, ai caterincă, ne ai pe mine și pe Andrei. Și poți să strigi „și eu o dădeam pe aia” fără să te bage nimeni pe teren să demonstrezi.

Dacă ați putea introduce o regulă complet neașteptată în Finala Națională, care ar fi aceea? Cu cât mai absurdă, cu atât mai bine.

Andrei Cîmpeanu (Vanez): Aș pune regula asta: nu contează cine conduce; din minutul 80, indiferent de scor, se joacă după: cine dă gol primul câștigă. (râde)

Damian Stan: Înainte de meci, fiecare îi comandă adversarului o șaorma. El alege și cât sos picant îi pune. Să existe tensiune înainte de primul fluier.

Dacă ați avea 30 de secunde să motivați un finalist înaintea celui mai important meci al său, ce i-ați spune?

Andrei Cîmpeanu (Vanez): Aș încerca să îi transmit un mesaj prin care să înțeleagă că este cel mai bun jucător și că nu are cum să piardă finala, indiferent de adversar, și să se bucure de meci.

Damian Stan: Bă, ai ajuns până aici, înseamnă că știi ce faci. Nu te apuca fix acum să te îndoiești de tine. Câștigă și mergem să mâncăm. Pierzi, tot mergem, dar o să te întreb de ce n-ai pasat acolo.

Red Bull Wings Cup Liga Universităților © Photo

Să presupunem că ajungeți în Finala Globală din Miami. Ce v-ar speria mai tare: să jucați împotriva celor mai buni gameri din lume sau să vă demonstrați abilitățile cu mingea la picior?

Andrei Cîmpeanu (Vanez): O să vă iau prin surprindere. Cel mai tare m-ar speria zborul cu avionul până la Miami. Pentru că am frică mare de avion. Atât. (râde)

Damian Stan: Pe mine mă sperie că bat atâta drum și poate nu găsesc un sos de usturoi cum trebuie. Cu băieții mă mai descurc, mai pierd un meci, dar cu mâncarea nu mă joc.

Dacă ați putea alege un singur fotbalist, din orice generație, care să vă antreneze pentru Finala Globală, cine ar fi și ce ați vrea să învățați de la el?

Andrei Cîmpeanu (Vanez): Luis Enrique. Sunt sigur că mi-ar face și m-ar învăța o tactică nouă și specială doar pentru meciul acela.

Damian Stan: Cristiano, clar. Eu vreau să mă antreneze el; nu știu dacă vrea și el să mă antreneze pe mine. Că eu, după antrenament, am altă definiție pentru „pui cu salată”.

Facem un exercițiu de imaginație: un român câștigă Finala Globală Red Bull Wings Cup din Miami. Cum ar suna comentariul vostru din ultimele 10 secunde ale meciului decisiv?

Andrei Cîmpeanu (Vanez): Un român o să câștige finala sigur. Deci ar fi așa: ,,TOATĂ LUMEA ÎN PICIOARE! NIMIC NU SE MAI POATE ÎNTÂMPLA. TROFEUL GLOBAL RED BULL WINGS CUP VINE ÎN ROMÂNIA!”

Damian Stan: Nu mai pasa în spate, bă, că mor aici! Așa, ține-o… GATAAA! AM LUAT CUPA! BĂ, CARE AI ZIS CĂ N-ARE ȘANSE? CĂ V-AM AUZIT!