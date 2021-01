Danny León se dă cu snowboard-ul pe străzile din Madrid

se dă cu snowboard-ul o dată sau de două ori pe an, în rarele momente în care poate face asta, căci cariera de skateboarder îl ține ocupat. Cu toate astea, el a avut șansa să dea niște trick-uri pe zăpadă recent când orașul său natal, Madrid, s-a transformat într-un tărâm alb preț de două săptămâni la mijlocul lui ianuarie.

Sportivul de 26 de ani spune, ”Cred că am văzut zăpadă de două ori în viața mea în Madrid. Odată îmi amintesc că ningea mult și n-am putut merge la școală în acea zi, dar a doua zi a fost perfect. De data asta, au fost două săptămâni. A fost o nebunie. Totul a fost acoperit cu zăpadă. Zăpada îmi ajungea până la genunchi.”

