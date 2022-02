Dansatori pe social media

Ieșind din nebunia suprarealistă a unei pandemii globale, dansatorii sunt gata să rupă podelele, să se conecteze, să audă aplauze zgomotoase și să împingă cultura street-dance-ului la cote incalculabile. După un an lipiți de telefoane mobile, laptopuri și nenumărate fluxuri live în blocare, genuri de dans precum krumping, hip-hop, popping și libertatea de exprimare n-au fost niciodată mai importante. Nivelul de talent și creativitate a atins culmi fulminante și, datorită Instagram și TikTok, formele de artă sunt mai vizibile ca niciodată.

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Logistx pe scena Finalei Mondiale Red Bull BC One

Ajungem rapid în 2022, iar Jackson a dansat la festivalul hip-hop Rolling Loud, într-un videoclip cu Lil Uzi Vert și a susținut spectacole remarcabile cu Da Baby și Chance The Rapper la Good Morning America. Nu numai că a fost și în studioul de înregistrări pentru a interpreta propria sa muzică și a apărut la TV și în reclame în Japonia, Spania și Brazilia, ci a dansat cu toată lumea, de la mama și tatăl său și reporterii de știri până la comediantul Gabriel Iglesias.

„TikTok și Instagram au fost importante pentru arta mea, deoarece ambele mi-au arătat cum să o fac. M-au ajutat să văd cum toți dansatorii funcționează pe platforme și cum câștigă bani. M-au învățat strategia din spatele postărilor și cum să-i fac pe oameni să participe la ele”, explică Jackson. „Am înțeles repede despre ce este vorba și, dintr-o dată, am înlocuit ceea ce puteau ei să facă, iar faima m-a lovit numaidecât; a fost o nebunie, fără îndoială.

a folosit, de asemenea, puterea rețelelor sociale pentru a crea vizibilitate și hype pentru ea și pentru echipa sa, Femme Fatale. Online, își împărtășește picturile, desenele, coregrafiile și ”bătăliie” și, deși are 75.000 de urmăritori, preferă să danseze pentru un public live și să se conecteze în viața reală. Pentru ea, este important să știi cum să folosești tehnologia și să o folosești ca mijloc pentru un scop.

„N-aș spune niciodată că rețelele de socializare sunt proaste, dar trebuie să înveți cum să le faci să funcționeze în cel mai eficient și onest mod pentru arta ta”, spune Dassy. „Dansez într-un crew numit Femme Fatale și când am început, nu aveam nicio intenție să fie o echipă, dar am creat o coregrafie și un videoclip care a obținut 40 de milioane de vizualizări pe YouTube. Acel videoclip ne-a deschis atât de multe uși și ne-a pus pe hartă. Dar este vorba despre a avea perspectivă și vreau doar ca dansatorii să știe că rețelele de socializare nu reprezintă totul.”

Urmărește videoclipul de mai jos pentru a o vedea pe Dassy cu echipa sa la Finala Mondială Red Bull BC One 2018.

Watch popping trio Femme Fatale's performance during the Red Bull BC One World Final Zurich 2018.