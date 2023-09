Finala Națională Red Bull Dance Your Style va avea loc la Circul Metropolitan, pe 5 octombrie. Cunoaște-i pe cei 16 care vor cuceri ringul de dans:

01 Sătănel

Sătănel © Cătălin Soto

M-am apucat de dans de când eram copil, pe străzile din jurul blocului. Cele mai importante momente din cariera mea au fost câștigarea Red Bull Dance Your Style 2021 și walking and dancing on the streets of New York.

Principalul stil de dans: hip hop

Cel mai important lucru pe care dansul ți-l poate oferi este the power of freedom. Sătănel

02 Impulse

Impulse © Arhiva personală

Dansez de aproximativ 12 ani. Am început cu stilul popping, iar după am experimentat din fiecare stil de dans, ca ulterior să mă perfecționez pe hip-hop freestyle, pe care îl practic de aproximativ 6 ani.

Principalul stil de dans: hip hop

Pentru mine dansul reprezintă un limbaj de comunicare ce nu necesită cuvinte. Este o modalitate de a ma conecta cu alte persoane prin intermediul muzicii . Impulse

03 Irene

Irene © Arhiva personala

Dansez de 14 ani și îmi doresc să nu mă opresc niciodată. Cele mai frumoase amintiri pe care le am sunt legate de dans: călătoriile, competițiile, prietenii din toată lumea și toate lecțiile acumulate prin intermediul dansului.

Principalul stil de dans: waacking & dancehall

Cel mai important lucru la dans este intenția. Dansul nu minte niciodată, ci doar te ajută să trăiești prezent și asumat. Irene

04 Alin Țîrcă

Alin Țîrcă © Arhiva personală

Reprezint Street Groove Studio, dansez de 11 ani, timp în care am învățat din mai multe stiluri de dans (de la breaking, la contemporan și balet, și umbrela streetstyles), iar în ultimii ani mi-am concentrat research-ul în freestyle, improvizație și movement, unind toate aceste bucăți în stilul meu.

Principalul stil de dans: hip hop

Pentru mine, dansul este flow. Modul în care curge și se mișcă energia prin noi și prin lumea din jurul nostru. Alin

05 Mona

Mona © Arhiva personală

Dansez cu pasiune de când eram mic copil. În urmă cu 3 ani am descoperit dansurile africane moderne și m-am dedicat cu totul acestor stiluri. Am participat la workshop-uri în străinătate, m-am antrenat cu dansatori profesioniști, am participat în battle-uri atât locale, cât și internaționale și vreau să duc pasiunea asta cât de sus se poate. Vreau ca publicul care vine să mă vadă, să fie încărcat și inspirat de energia pe care o eman, impunându-mi propriul stil în dans.

Principalul stil de dans: afro

Dansul oferă trupului vitalitate, minții claritate și sufletului tot soiul de emoții puternice. Mona

06 Bogdan Zamfir

Bobo © Arhiva personală

În ultimii 15 ani, am performat în peste 18 țări și am creat piese de artă diverse pentru: teatre, televiziuni și cântăreți. Am câștigat multiple concursuri naționale și internaționale, iar pe parcursul carierei de profesor, am antrenat mii de dansatori români și din străinătate.

Experiența pe care o am se datorează și faptului că m-am antrenat alături de coregrafi de renume mondial, în cele mai prestigioase săli de dans din lume.

Principalul stil de dans: hip hop

Cel mai important lucru la dans este că te aduce mai aproape de sufletul tău. Bogdan Zamfir

07 Funky T

Funky T © Arhiva personală

Numele meu este Teodora Păun aka Funky T și reprezint Tupeu Crew. Primul meu profesor de dans a fost tata, dansator de street dance din garda veche. El e cel care m-a introdus în lumea dansului și care m-a inspirat mereu. Am cochetat cu majoritatea stilurilor de dans de sub umbrela Street Dance, însă acum 5 ani am descoperit că popping-ul este pentru mine.

Principalul stil de dans: popping

Dansul mă ajută să mă exprim și să fiu eu însămi. De fiecare dată când dansez zâmbesc și transmit zâmbete mai departe. Funky T

08 Oxi

Oxi © Arhiva personală

Sunt Oxi - performer, dansator și creator, de aproximativ 11 ani. În toată această perioadă am experimentat ce înseamnă să fii instructor, student, coleg și chiar “inamic” prin propria muncă. Curiozitatea m-a împins de mic să-mi dezvolt abilitățile în cât mai multe domenii ale artei - dansul, muzica și teatrul fiind uneltele care m-au dezvoltat ca om și artist.

Principalul stil de dans: electro

Dansul pentru mine este emoție. “Motion creates emotion” e un principiu pe care merg. Dansul fiind un limbaj universal - alături de energia potrivită poți transmite orice. Oxi

09 Aura

Aura Vidroiu © George Badea @Mediazilla Studio

Sunt AURA - Dansator, Coregraf, Creative Director. Dansez de la vârsta de 13 ani și profesez în industrie de 11 ani. Sunt coregraful trupei FULL OUT câștigătoare @ World Of Dance Romania 2017. Am colaborat cu mai mulți artiști români precum: Bruja, Oscar, Vlad Dobrescu, Azteca, Amuly, XENO, Robi Tussin, Vlad Flueraru, JUNO, Mira, Nicole Cherry, Antonia și Alex Velea, atât în calitate de coregraf, cât și ca performer. Am avut oportunitatea să colaborez și internațional în calitate de teacher, judge la competiții și performer în diverse proiecte muzicale.

Am lansat anul trecut primul meu EP - “AURA x PRNY EP” - din dorința de a le oferi oamenilor o perspectiva diferită despre ce înseamnă dansul în România.

Principalul stil de dans: hip hop

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl știi despre dans este că te face special doar atunci când lucrezi să atingi cea mai autentică formă a ta. Aura

10 Mambo

Mambo © Arhiva personală

Am început să dansez din ambiție acum 7 ani și am vrut să fiu recunoscut ca dansator. Cu timpul mi-am făcut prieteni dansatori, am început să plec prin țară la diferite battle-uri, am început să-mi asum cariera de dansator și artist pe care o practic.

Principalul stil de dans: hip hop

Cel mai important lucru la dans este dezvoltarea skill-urilor artistice și fizice. Mambo

11 Octavia

Octavia © Arhiva personală

Sunt Octavia, o artistă polivalentă, pasionată de cultură. Aprofundez stilurile de dans waacking și vogue de 5 ani, îndrumată de mentorii mei, Waana Neagu, respectiv Irina Lalciu. Pe scena Red Bull Dance Your Style, îmi doresc să reprezint și să aduc vizibilitate culturii disco prin performance-urile mele de waacking, cât și vizibilitate comunității locale LGBTQ+ în intersecția ei cu lumea dansului.

Stilul principal de dans: waacking & vogue

Cel mai important lucru la dans este că aduce împreună comunități și creează spații pentru persoane likeminded. Octavia

12 Ionuț Eftene (JJ)

Ionuț Eftene © Arhiva personală

În decursul celor 14 ani de dans, am investit întregul meu suflet în arta dansului, iar Hip Hop Freestyle și House-Dance au devenit expresii ale pasiunii mele. Această călătorie incredibilă m-a purtat în diverse locuri, permițându-mi să absorb esența acestor stiluri și de la pionierii care au aprins flăcările culturii Hip Hop și să încapsulez această energie în performance-urile mele.

Principalul stil de dans: house dance & hip hop

Dansul este armonie conectată la limbajul universal care ne unește pe toți. Cel mai important lucru la dans este abilitatea de a dizolva barierele. JJ

13 Nadia

Nadia © Arhiva personală

Dansez de 11 ani, iar în ultimii 4 m-am axat predominant pe Hip Hop freestyle, însă experimentez și alte stiluri, ori de câte ori am ocazia. Cel mai mult îmi place să împărtășesc feeling-ul pe care îl simt când dansez cu persoanele de lângă mine - make them feel something!

Principalul stil de dans: hip hop

Cel mai important lucru la dans este exprimarea liberă prin mișcare. Nadia

14 Adam

Adam © Arhiva personală

Am o experiență de peste 10 ani în domeniul artistic ca dansator, și am câștigat multiple competiții la categoriile solo/duo și crew - street dance. Dansul mă ajută să mă exprim. Când dansez, o nouă lume mi se deschide și îmi permite sa fiu eu însumi.

Principalul stil de dans: hip hop

Cel mai important lucru la dans pentru mine este că reușește să mă transforme în diferite personaje. Adam

15 Luci

Luci © Arhiva personală

Am intrat în lumea street dance-ului in 2013 și de atunci am experimentat majoritatea stilurilor și am obținut multiple titluri naționale și internaționale. În ultimul an, m-am focusat pe waacking.

Stilul principal de dans: waacking

Cel mai important lucru în dans e muzica. No music, no dance. Luci

16 Răzvan

Răzvan © Arhiva personală

Reprezint comunitatea de dancehall din România de aproximativ 5 ani. Primul contact cu acest stil de dans l-am avut în 2017 și a fost dragoste la prima mișcare, ajungând să-l consider un mod de viață, nu un simplu stil de dans!

Principalul stil de dans: dancehall

Dansul este stâlpul de rezistență al sănătății psihice! Răzvan

Vino la Circul Metropolitan din București, pe 5 octombrie, și decide cine cucerește ringul de dans. Favoritul tău va reprezenta România la Finala Globală Red Bull Dance Your Style din Germania.