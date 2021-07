Darian Cîrstea nu poate să trăiască fără să danseze

Eram foarte mic, aveam 8 ani, și am găsit pe YouTube niște videoclipuri cu dansatori. Am început să dansez prin casă, iar părinții mei, văzând că îmi place și că mă simt bine, au decis să mă ducă undeva să experimentez această artă. Ai mei și-ar fi dorit să dansez alt stil, dar am ajuns la Street Dance, deoarece nu aveam nici postura, nici dorința de a face altceva.

M-au atras foarte tare lejeritatea și diversitatea acestei arte. Poți să dansezi cum simți, pe ce muzică simți. Mi-am dat seama că este o pasiune pe care nu o să o las niciodată când am început să mă duc în diverse locuri și să dansez: într-un magazin, la școală, în parc, la diferite evenimente, peste tot! Doar asta făceam și, crescând, am realizat că nu pot să trăiesc fără să dansez.

