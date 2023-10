Darius Dumitru s-a născut cu un diagnostic care nu promitea prea multe șanse la o viață plină - spina bifida - paraplegie la nivelul membrelor inferioare. A fost operat pe coloană la naștere și, apoi, a început lupta cu dorința de a fi un copil ca toți ceilalți.

La 2 luni a început recuperarea medicală, kinetoterapia și fizioterapia. La recomandarea medicului de recuperare neuropsihomotorie, la 7 luni a avut primul contact cu un bazin de înot. Iar asta l-a adus pe drumul pe care este azi, cel al sportului de performanță. Prin înot a făut cunoștință cu paratriatlonul, disciplina pe care o practică azi. La începutul anului, Darius a devenit campion mondial în Ibiza. Dar își dorește mai mult de atât: să devină campion paralimpic.

Până atunci, el muncește să-și împlinească visul. Am vorbit cu Darius și-am aflat ce înseamnă pentru el să facă sport, cum reușește să-și găsească echipamentul de care are nevoie și în ce fel se motivează să depășească obstacolele.

Cum ai descoperit triatlonul și ce te-a motivat să participi la astfel de competiții?

Am început să fac triatlon după ce m-am plictisit de înot și am decis să încerc ceva mai greu. Totul a început cu înotul, la recomandarea medicului de recuperare, aveam 7 luni, eram primul pacient al doamnei doctor care intra într-un bazin de înot la la o vârstă atât de fragedă. De atunci, nu am mai ieșit din apă și, cu fiecare an care trecea, mă simteam mai vânjos, mai puternic. Am iubit apa de la prima oră de înot. Fiecare ședință se termina cu câte o mică competiție între copii. Ieșeam printre primii și, atunci, mi-am dat seama că și eu pot. Mai ales că eu eram cel cu paraplegie și înotam cu cei care nu aveau nicio problemă fizică.

Încet, încet mi-am dorit să particip la concursuri și așa am ajuns să-l cunosc pe antrenorul meu de azi, Dan Nistoroiu, fost paratriatlonist. Am început cu antrenamente zi de zi, apoi am început să merg la competiții internaționale. La noi în țară nu există competiții sportive în rândul tinerilor, copiilor cu dizabilități, deci eram mai mult decât curios să văd ce înseamnă o astfel de competiție. A trebuit să fiu clasificat de o comisie, apoi am început să concurez cu toți sportivii cu dizabilitate din clasa S8, în care mă încadrez și eu.

Am început să câștig; de la fiecare competiție mă întorceam cu o medalie. A fost o Cupă Europeană în Croația unde am luat 6 medalii, 3 de argint și 3 de aur. Apoi a fost un Campionat Mondial la Berlin în 2022; acolo mi-am văzut adevăratul potențial, au fost foarte mulți sportivi, pe tavanul sălii fluturau toate steagurile posibile. Fiecare țară avea de la 6-7 sportivi în sus, în timp ce România era reprezentată de mine și de colegul meu, antrenorul nostru și unul dintre părinți. Așa e la noi. Am câștigat aur la 200 liber și bronz la fluture.

Despre triatlon am auzit de la antrenamente, eu făceam înot, dar colegii mei făceau triatlon. Nu știam ce înseamnă asta, mi-au spus că sunt 3 probe: înot, ciclism și alergare. Acasă, părinții mei au spus: „Păi, hai să încerci.” Nu a durat prea mult și antrenorul m-a întrebat, de asemenea, dacă vreau să încerc. Am făcut rost de bicicletă, de roți ajutătoare; eu nu pot merge pe 2 roți că nu am echilibru, nu-mi pot controla picioarele de la genunchi în jos și cad. A venit septembrie 2019 cu prima mea participare la triatlon, H3RO, la Mamaia. Atunci a fost decisiv pentru mine că pot să fac asta: 750 m înot, 20 km bicicletă și 2,5 km alergare. Mi-am dat seama că sunt în domeniul potrivit ,așa că am început să mă antrenez serios pentru cele 3 probe din triatlon.

Darius este determinat să depășească orice obstacol © Arhivă personală

Cum te pregătești pentru a face față provocărilor specifice triatlonului?

Îmi setez din start obiectivul, adică să câștig și că orice obstacol care îmi iese în cale poate fi depășit. Înainte de competiție merg în recunoașterea traseului și cu antrenorul stabilesc cum să abordez fiecare probă: când să plusez, când să măresc ritmul, unde să merg constant. Fiecare traseu diferă de la o competiție la alta; una e să mergi cu hanbike-ul în linie dreaptă, alta e să ai traseu înclinat, unde trebuie să schimbi vitezele și, dacă mai și plouă, e deja un challenge cu tine însuți.

Cine este mentorul tău în acest sport și în ce fel te inspiră?

Îl pot da exemplu pe antrenorul meu care știe mereu cum să mă facă să îmi doresc și mai mult locul 1 la fiecare competiție la care particip. Este un om foarte dedicat, riguros și îmi place cum gândește strategia pentru fiecare probă. Îmi place că știe să mă asculte, ne consultăm foarte mult, nu-mi impune nimic, a ajuns să mă cunoască foarte bine și comunicăm foarte bine. A contat foarte mult că a fost sportiv de perfomanță.

Apoi, sunt mulți sportivi care mă inspiră, le citesc biografiile, le analizez cursele, timpii, ce mănâncă, cum mănâncă, cum fac față psihic și fizic. Michael Phelps mă inspiră la înot, lui Zlatan i-am citit autobiografia și mi se pare super tare ce performanță a putut să facă de când era copil până în zilele noastre. Un rol important îl au părinții mei, familia, cu toții m-au îndrumat și susținut în tot ce fac.

Care sunt cele mai mari dificultăți pe care le întâmpini și cum reușești să le depășești?

În primul rând, infrastructura nu mă ajută, este trafic. Eu trebuie să mă antrenez zeci de kilometri pe carosabil și asta implică riscuri. Tata și antrenorul merg după mine cu mașina, sunt mereu atenți la ce mașini ne depășesc, la căruțe, tot ce vine din față, din spate, este riscant. Din cauza asta este greu să testez echipamentele.

Pentru Darius, sportul este indispensabil © Arhivă personală Acum 3 ani nu mă gândeam că voi performa și voi avea rezultate în triatlon, dar nu am renunțat, fiindcă sportul mă determină, mă motivează, pentru mine sportul este indispensabil! Darius Dumitru

Care a fost cea mai mare realizare sau moment de mândrie în cariera ta de triatlonist?

Am mai multe! Unul dintre momente este chiar de acum câteva luni când am luat primul meu titlu de campion mondial . Atunci mi-am dat seama că munca mea a dat roade. Te simți bine când treci triumfător linia de finish!

Care sunt tehnicile sau echipamentele speciale pe care le folosești pentru a-ți practica sportul?

Mai întâi vreau să vă povestesc cum am renunțat la MTB-ul cu roți ajutătoare și la alergarea pe picioare pentru a face trecerea la handbike și racing wheelchair. Era un efort prea mare pentru picioarele mele, mai ales că anul trecut am trecut și printr-o operație destul de complicată și atunci ne-am întrebat ce putem schimba pentru a continua să fac triatlon. Anternorul a venit cu ideea de a trece la handbike și racing wheelchair, adică să pedalez cu mâinile.

Echipamentele mi se păreau SF, dar mi-au stârnit interesul imediat. Am găsit în toată țara un singur handbike și un singur racing wheelchair. La început era o senzație ciudată să folosești 2 echipamente și ambele să fie manevrate doar cu mâinile. Eram terminat dupa primele antrenamente plus că, în handbike, ai poziția întins pe spate, iar în căruciorul de alergare stai aplecat în față cât mai mult și învârți roțile.

După 6 luni de zile aveam deja nevoie de un handbike mai performant, adică cu schimbător electric, cu frână pe disc, să manevrez cu ușurință pentru a mă ajuta în cursă să scot timpi buni. A contat și diferența de greutate dintre biciclete, aproximativ 10 kg. Aș zice că am avut noroc să găsesc hanbike-ul acesta, îl vindea un sportiv care face paraciclism.

În România nu găsim componente, piese de schimb, trebuie să comandăm online din Marea Britanie sau Italia. Costurile sunt mari, iar părinții fac eforturi mari. Îmi doresc ceva mai bun ca să primesc un boost pentru psihicul meu. Îmi doresc ca, în viitor, să mă concentrez pe mine și nu pe chestiuni care țin de fiabilitatea echipamentului sau să mă gândesc la chestiuni de genul: „Oare cum fac să-mi iau o roată de rezervă, un cauciuc de rezervă?” Momentan, nu reușesc să fac asta.

Zilnic învăț să-mi perfecționez tehnica, să învăț noi trick-uri de manevrare a racing wheelchair-ului. Un rol foarte important îl au mănușile pe care le folosesc. Ele sunt făcute la o imprimantă 3D, cu ajutorul unor oameni foarte pricepuți în acest domeniu, care au înțeles ce vreau. Când nu aveam mănuși, îmi prindeam degetele în spițe, îmi făceam răni. Apoi am văzut la sportivii din afară că folosesc genul ăsta de mănuși și așa am ajuns să am și eu.

Eu am învățat că, indiferent de cum arăți și indiferent de cine ești, poți să faci sport. Sfătuiesc toti copiii, indiferent de dizabilitatea pe care o au, să vină la bazin sau pe stadion și să încerce să facă sport. Darius Dumitru

Tatăl lui Darius este un suport de bază în competiții © Arhivă personală

Cum te descurci cu tranzițiile între discipline?

Acum, în tranziții, folosesc un scaun rulant să mă deplasez cât mai repede. Până acum, când ieșeam din apă, mă așezam, îmi puneam ciorapii, ortezele, adidașii și plecam în tranzit, dar după câteva curse ne-am dat seama că pierd foarte mult timp, așa că am trecut la scaunul rulant. Ies din apă și mă așteaptă tata cu scaunul rulant, tata are rolul de handler, mă duce repede în tranziție și fac trecerea la handbike. Când mă întorc de la handbike în tranziție, mă așteaptă tot tata, care mă ajută să fac trecerea de la handbike la racing wheelchair și plec iar în cursă. După finish, revin la ortezele cu care mă deplasez.

Care sunt principalele lecții pe care le-ai învățat din experiența ta în triatlon care pot fi utile pentru alți oameni cu dizabilități fizice care doresc să practice acest sport?

În primul rând, contează foarte mult ca o persoană cu dizabilități să-și dorească să facă sport. Eu am învățat că, indiferent de cum arăți și indiferent de cine ești, poți să faci sport. Sfătuiesc toti copiii, indiferent de dizabilitatea pe care o au, să vină la bazin sau pe stadion și să încerce să facă sport. Pentru mine limitele nu există. Dacă vrei să faci triatlon și ai o dizabilitate fizică, poți oricând să te apuci.

Ce sfaturi ai pentru cei care doresc să facă sport , deși se confruntă cu dizabilitatea fizică?

Trebuie doar să vrei! Trebuie să treci peste un prag destul de mare și acela este gândul că ai o dizabilitate. Eu mereu am văzut partea pozitivă în toată treaba asta și, de aceea, mi-a fost ușor să mă apuc de sport. Acum 3 ani nu mă gândeam că voi performa și voi avea rezultate în triatlon, dar nu am renunțat, fiindcă sportul mă determină, mă motivează, pentru mine sportul este indispensabil!

Care sunt planurile tale sportive pentru viitor?

Triatlonul are un calendar foarte bogat în competiții, așa că voi continua intens cu antrenamentele și cu perfecționarea tehnicii în manevrarea echipamentelor. Acum sunt într-un cantonament de triatlon în Portugalia și, după cantonament, voi participa la Cupa Mondială de Paratriatlon de la Alhandra. Vreau să particip la cât mai multe competiții internaționale, să ajung să fiu cel mai bun paratriatlonist din lume. Cel mai mult îmi doresc să ajung campion paralimpic!