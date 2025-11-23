Descoperă povestea ascensiunii lui Darius Râpă pe Es Pontàs

Mallorca este recunoscută în lumea cățărătorilor pentru falezele ei spectaculoase și pentru deep-water solo, disciplina în care tot ce te prinde când cazi e apa. Dar puține linii au reputația pe care o are Es Pontàs, traseul creat de natură pe arcul de piatră dintre două stânci, cu un grad de dificultate 9A+. Este un traseu greu, complex, cu o săritură celebră care a intrat în istorie, executată prima dată de Chris Sharma și replicată ulterior doar de câțiva sportivi de top. În toamna acestui an, un român a intrat pe lista scurtă a celor care l-au făcut: Darius Râpă , 19 ani, unul dintre cei mai promițători cățărători din generația sa.

Pentru el, povestea Es Pontàs a început în urmă cu un an, când a ajuns în Mallorca pentru doar două zile. Atunci a reușit doar trei încercări pe traseu, insuficiente pentru orice progres real, dar suficient cât să-i rămână fixat în minte. „Mi-a rămas în cap, de atunci, traseul”, spune el. A fost genul de proiect pe care nu îl uiți — și care revine singur în discuție când îți planifici sezonul următor.

A revenit în discuție încă de la începutul acestui sezon competițional. La prima Cupă Mondială din China, Darius și grupul său de prieteni austrieci au stabilit deja destinația finalului de sezon: Mallorca, cu Es Pontàs ca obiectiv principal. „Era stabilit de la început de sezon că o să mergem la deep-water solo în Mallorca. Obiectiv Es Pontàs.” Pentru austrieci, traseul devenise deja tradiție. Fuseseră acolo în fiecare an din 2021, îl cunoșteau bine, îl analizaseră, știau toate detaliile complicate. Pentru Darius, faptul că se alătura unei echipe atât de experimentate a fost un avantaj evident.

Primele două zile în Mallorca nu au fost pe Es Pontàs. Echipa a mers pe alte faleze, pentru acomodare, unde Darius a început direct cu trasee dificile, 8B și 8C. A fost încălzirea potrivită înainte de marele proiect. Când a ajuns în sfârșit la Es Pontàs, încercările lui au arătat rapid că forma era bună și că are șanse reale.

Pentru cine nu cunoaște traseul, Es Pontàs are trei părți clare: începutul tehnic, apoi secvența de mișcări care duce spre săritura emblematică și, la final, partea superioară, un boulder dificil de aproximativ 7C–7C+, pe prize mici, cu mult control în picioare și călcâie. Cea mai mare provocare rămâne însă săritura. Darius explică: „Jump-ul ăsta e foarte greu și trebuie să dai o groază de încercări. Jakob Schubert, care e cel mai bun din lume, cred că a dat peste 50 de încercări până i-a ieșit.”

În prima lui sesiune pe Es Pontàs, Darius a făcut ceva ce sportivi de top nu reușesc decât după zile întregi: a prins săritura. La a patra încercare din acea zi, după ce deja atinsese priza de două ori și simțise că balansul începe să se lege, a avut execuția perfectă. „Am dat o încercare singur, hotărât… și mi-a ieșit jump-ul în prima sesiune. A fost un moment unic.” Poate cea mai mare ironie este că momentul nu a fost filmat. Dar succesul era real și, pentru el, suficient cât să știe că traseul este în raza lui de acțiune.

Jakob Schubert și Darius Râpă la Dual Ascent © Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Ziua a doua a fost rezervată pentru partea superioară. Alături de francezul Samuel Richard, care lucrase traseul încă din anul precedent și avea să îl finalizeze în aceeași perioadă, Darius a coborât până aproape de zona săriturii pentru a exersa doar finalul dificil. S-a simțit constant, a legat partea de sus până după crux (cea mai dificilă mișcare sau secvență de mișcări dintr-un traseu, punctul în care efortul tehnic și fizic atinge nivelul maxim) și a căzut abia la câteva mișcări înainte de final. Pentru orice cățărător, acesta este un semn clar că reușita este posibilă.

A treia zi a fost cea mai intensă dintre toate. A început cu o lovitură dureroasă: la o încercare ratată de jump, Darius a căzut pe spate de la opt metri. „Mi s-a tăiat aerul… aveam spatele vânăt și roșu”, povestește el. A stat două ore pe margine, recuperându-se și urmărind restul echipei. Între timp, francezul Samuel Richard a reușit traseul. Momentul l-a împins pe Darius să încerce din nou, cu energie proaspătă.

Spre surprinderea tuturor, inclusiv a lui, jump-ul i-a ieșit a doua oară în viață. De data aceasta, fără euforia de început, ci cu un focus complet pe partea dificilă de după. Traverseul și crux-ul i-au ieșit, iar în acel punct, a avut probabil cea mai apropiată tentativă de reușită pe care o văzuse cineva acolo. „Consider că am avut cea mai close încercare posibilă… sunt destul de sigur că n-a căzut nimeni vreodată după crux.” Era, practic, la un pas de final. Dar un călcâi a alunecat exact în momentul critic și totul s-a destrămat în câteva fracțiuni de secundă.

Seara a încercat din nou, pe livestream. De data aceasta a căzut pe burtă, de la aceeași înălțime. A fost, poate, ziua în care traseul l-a testat cel mai dur: două lovituri serioase și o tentativă aproape completă.

Dar ce a urmat a fost și mai greu: o săptămână întreagă de pauză forțată, din cauza vremii. Ploaie, umezeală, prize ude — condiții imposibile pentru săritură și pentru partea superioară. „Nu știam dacă o să-mi mai iasă vreodată jump-ul… era factorul ăsta necunoscut”, mărturisește el. Timp de șase zile nu a putut face altceva decât să aștepte, să meargă pe alte faleze, să încerce alte linii, dar totul se întorcea mental la Es Pontàs.

Când vremea s-a îmbunătățit, în sfârșit, a simțit că este momentul. A urcat din nou pe traseu și, în mod aproape neașteptat, totul a mers. Jump-ul i-a ieșit pentru a patra oară, traversarea a fost curată, crux-ul a funcționat, iar partea finală, unde cu o săptămână înainte căzuse în cel mai frustrant mod posibil, a mers fără probleme. „Cred că au venit toate la timpul lor… a fost foarte bine”, spune el.

Darius Râpă se antrenează după un program bine pus la punct © Nejc Ferjan/Red Bull Content Pool

Reușita aceasta vine într-un an în care sezonul competițional nu a fost cel dorit. Darius a avut rezultate bune, dar sub așteptările lui — locul 30 la boulder în Cupa Mondială, locul 36 la lead, cu multe momente „aproape”. „Am avut eșec peste eșec la concursuri… nu am reușit să performez așa cum mă antrenez”, recunoaște el. Dar aceste eșecuri nu au fost fără lecții: a înțeles că are nevoie de antrenamente în presiune, de încercări cu scop, de claritate mentală, și că în concursuri, emoția este factorul care face diferența.

Un alt aspect important în această poveste este ceea ce se întâmplă în România. Darius vorbește deschis despre lipsa infrastructurii de antrenament. „În momentul de față, avem numai săli comerciale, nu o bază de antrenament”, explică el. Lipsa unui panou de lead îl obligă să se antreneze în străinătate, în Barcelona, alături de campionul olimpic Alberto Ginés. Iar absența unui sistem de suport în competiții i-a adus multe provocări în acest sezon: „A trebuit să organizez fiecare concurs cu absolut tot… și nu mai eram la fel de focusat pe concurs.”

În contrast, Es Pontàs i-a oferit exact opusul: libertate, concentrare pură, un proiect clar, fără interferențe externe. De asta reușita a avut un impact atât de mare — nu doar în comunitatea online, unde a avut „cel mai mare boom de până acum”, dar și în propria lui percepție asupra capacităților sale.

Darius Râpă privește cu mult curaj spre viitor © Nejc Ferjan / Red Bull Content Pool

Acum, drumul îl duce spre alte proiecte: boulder în Fontainebleau, Ticino (o regiune din Elveția), alături de Red Bull, antrenamente intense în Barcelona. Es Pontàs a fost un proiect greu, fizic și mental, cu lovituri dureroase, cu zeci de ore de analiză, cu frustrare, cu pauze impuse de vreme și cu un ritm de lucru intens. A fost un traseu care cere precizie, curaj și disciplină totală.

Și poate tocmai de aceea povestea lui are atâta valoare: pentru că este povestea unui sportiv român care a reușit una dintre cele mai importante ascensiuni ale anului prin muncă, curaj și rezistență. Es Pontàs a fost rezultatul unei săptămâni intense și al unui an întreg în care traseul i-a stat în minte. O dovadă că determinarea, când este dublată de disciplină și luciditate, poate transforma un proiect aproape imposibil într-un succes real.