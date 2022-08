Darius Râpă: Prima medalie din istorie la escaladă sportivă pentru România

, în vârstă de 16 ani, sportivul care anul trecut a adus prima medalie din istoria competițiilor internaționale de escaladă sportivă pentru România, bronz la Campionatele Europene de Escaladă Sportivă din Perm, Rusia. ”Cel mai tare a fost când s-a auzit imnul. Să auzi imnul pus pentru tine și să te gândești, 'Wow, sunt primul care a făcut asta', e grozav. Azi nu mai simt aceeași emoție, dar mă bucur mult când am o reușită internațională, când intru într-o finală, în primii cinci, sau iau o medalie,” spune campionul european, balcanic și național, care participă la concursuri internaționale de la vârsta de 7 ani și care, tot în 2021, cel mai bun an competițional al său, a mai obținut aurul la Cupa Europeană de Escaladă și argintul pentru rezultatele generale la Cupa Europeană de Escaladă.

Darius recunoaște că a făcut trecerea în noua categorie Youth-A fără nicio așteptare pentru că știa cât de greu urmează să fie. ”Am avut primul concurs din cadrul Cupelor Europene de Escaladă U18 în Chambery, Franța și mă gândeam că o să fac mult mai prost decât am făcut; am luat locul 17, dar, în același timp, m-am simțit foarte aproape de finală. Apoi, a venit un concurs foarte apropiat de specialitatea mea, escaladă, în Imst, Austria.

Darius recunoaște că a făcut trecerea în noua categorie Youth-A fără nicio așteptare pentru că știa cât de greu urmează să fie. ”Am avut primul concurs din cadrul Cupelor Europene de Escaladă U18 în Chambery, Franța și mă gândeam că o să fac mult mai prost decât am făcut; am luat locul 17, dar, în același timp, m-am simțit foarte aproape de finală. Apoi, a venit un concurs foarte apropiat de specialitatea mea, escaladă, în Imst, Austria.

Darius recunoaște că a făcut trecerea în noua categorie Youth-A fără nicio așteptare pentru că știa cât de greu urmează să fie. ”Am avut primul concurs din cadrul Cupelor Europene de Escaladă U18 în Chambery, Franța și mă gândeam că o să fac mult mai prost decât am făcut; am luat locul 17, dar, în același timp, m-am simțit foarte aproape de finală. Apoi, a venit un concurs foarte apropiat de specialitatea mea, escaladă, în Imst, Austria.